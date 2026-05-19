Alfa Romeo Classiche, nuovi servizi per i collezionisti presso il Museo Alfa Romeo

Alfa Romeo Classiche ha annunciato alcune novità molto importanti dedicate ai collezionisti che decidono di affidare le proprie vetture d’epoca alle Officine Classiche di Torino. Entriamo nei dettagli e scopriamo le novità.

Alfa Romeo Classiche

Restauro e Certificazione di Autenticità

Alfa Romeo Classiche ha quindi introdotto due nuovi servizi presso il Museo Alfa Romeo di Arese. Tra le novità c'è la possibilità di ricevere la propria vettura restaurata direttamente ad Arese, in alternativa alla consegna tradizionale presso le Officine Classiche di Torino. Il collezionista potrà quindi scegliere tra due formule. La prima, quella ''base'', prevede il trasporto della vettura ad Arese, la cerimonia di consegna in un’area dedicata e un test drive sulla pista del museo. In alternativa c'è il pacchetto ''premium'' che arricchisce ulteriormente l’esperienza con la realizzazione di contenuti video della giornata, un momento di confronto con i tecnici che hanno seguito il restauro e una visita guidata del percorso espositivo.

Alfa Romeo Classiche

La seconda novità riguarda il programma di Certificazione di Autenticità. I proprietari di un'Alfa Romeo possono affidare le loro vetture direttamente ai tecnici di Alfa Romeo Classiche nel Museo di Arese. Tecnici che effettueranno un’analisi approfondita e documenteranno ogni dettaglio con rilievi tecnici e fotografici. Questo processo, centrale per garantire l’originalità e il valore storico del veicolo, si apre anche a nuove opportunità di relazione, tra cui sessioni dedicate in occasione di eventi e raduni dei club. Ovviamente il servizio d’ispezione a domicilio o presso le Officine Classiche di Torino rimane ancora disponibile.

I servizi di Alfa Romeo Classiche

Novità a parte, ricordiamo che Alfa Romeo Classiche offre 3 servizi molto apprezzati da parte dei collezionisti: il Certificato d'Origine, la Certificazione di Autenticità e il Restauro. Il primo ricostruisce la storia di ogni vettura attraverso il numero di telaio attestando anno di produzione, configurazione originale, matricola del motore e dettagli di carrozzeria e interni, laddove disponibili in archivio. Il secondo attesta l'originalità di un’Alfa Romeo storica e ne evidenzia il valore. Il terzo servizio offerto è il restauro: da piccoli interventi di manutenzione fino al ripristino completo secondo specifiche di origine.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 19/05/2026