Alfa Romeo svela il suo futuro, in arrivo un nuovo SUV e non solo

Dalla presentazione del nuovo piano industriale di Stellantis, FaSTLAne 2030, stanno emergendo piano piano nuovi dettagli. Dopo aver visto l'anticipazione della nuova FIAT Grizzly emersa tra le slide del nuovo piano, c'è molto da dire anche su Alfa Romeo.

Nuove Giulia e Stelvio, dove siete?

Sempre nella lunghissima slide dedicata alla presentazione del nuovo piano industriale di Stellantis possiamo dare un primo sguardo al futuro della casa del Biscione. Innanzitutto è presente l'attuale gamma composta dai modelli Junior, Tonale, Giulia, Stelvio e 33 Stradale. Cosa sta arrivando? Verrebbe facile pensare alle nuove Giulia e Stelvio ma in realtà non sono presenti. Non è chiaro il motivo del perché non compaiono ma sappiamo che arriveranno. Probabilmente Stellantis ha voluto dare spazio a due novità che debutteranno prima e che sono quelle coperte dal telo. Una è un progetto speciale frutto del lavoro del reparto Bottega Fuoriserie. La seconda novità è un C-SUV inedito.

Di che modello si tratta?

La prima Alfa Romeo su piattaforma STLA One

Un indizio arriva dalla presentazione video del piano FaSTLAne 2030. A un certo punto, si vede un modello inedito Alfa Romeo, un SUV compatto che poggerà sulla nuova piattaforma STLA One. L'immagine non è chiarissima e mostra un render digitale ma si nota un modello che sembra presentare un'evoluzione del design degli attuali modelli Alfa Romeo e si caratterizza per la presenza di un cofano molto lungo.

Alfa Romeo

Circolano già alcuni nomi ma l'aspetto più interessante è che poggerà sulla piattaforma STLA One e quindi significa che sarà proposto con una completa gamma di motorizzazioni. Sicuramente ci sarà l'ibrido e forse anche l'elettrico. Un'eventuale versione BEV potrebbe anche adottare un'architettura a 800 V che renderebbe i rifornimenti di energia molto rapidi. Viste le caratteristiche della nuova piattaforma annunciata da Stellantis, il nuovo C-SUV potrebbe disporre anche dello steer-by-wire oltre alle più recenti innovazioni in termini di infotainment e sistemi ADAS.

Arriverà sicuramente dopo il 2027 e quindi ci sarà modo di saperne molto di più su questo nuovo modello.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 21/05/2026