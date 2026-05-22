Alfa Romeo ferma le speculazioni e conferma Giulia e Stelvio: ma ci sono anche altre novità

Alfa Romeo ha confermato che continuerà a rimanere nel segmento D con nuove interpretazioni dell'attuale gamma composta da Giulia e Stelvio. Perché questa precisazione? Ieri, in una slide della presentazione del nuovo piano Stellantis, quella dedicata alle novità Alfa Romeo, tra i nuovi modelli in arrivo c'erano un inedito C-SUV e una vettura speciale frutto del lavoro del programma Bottega Fuoriserie.

E le nuove Giulia e Stelvio? Non erano presenti nella slide. Sicuramente una sorpresa ma ieri scrivevamo che probabilmente Alfa Romeo voleva dare spazio a modelli che sarebbero arrivati prima dato che delle nuove Giulia e Stelvio si è scritto molto da quando il debutto era stato rimandato.

Alfa Romeo

Eppure, l'assenza di questi due modelli nella slide ha portato qualcuno a pensare che la casa automobilistica avesse deciso di cancellarli. Insomma, si è scatenato quasi un putiferio che è partito solo da una slide estrapolata da un PDF senza alcuna comunicazione ufficiale. Il caos ha portato Alfa Romeo a intervenire per spiegare che non c'è stata alcuna cancellazione.

Ecco cosa ha detto Alfa Romeo

Alfa Romeo sta studiando soluzioni per continuare a competere nel segmento D con nuove interpretazioni dell'attuale gamma composta da Giulia e Stelvio, restando fedele al proprio Dna orientato alle prestazioni e adattandosi all'evoluzione del mercato. Il brand farà leva su piattaforme flessibili per introdurre progressivamente soluzioni multi-energia, incluse motorizzazioni ibride ed elettriche. Maggiori dettagli saranno comunicati in una fase successiva.

Dunque, Giulia e Stelvio non andranno in pensione con l'attuale generazione. La casa automobilistica continuerà a farle evolvere sfruttando le nuove piattaforme. I nuovi modelli saranno proposti con diverse tipologie di motorizzazioni, dall'ibrido all'elettrico. Insomma, nessuna cancellazione.

Un nuovo C-SUV, un'hatchback e il restyling della Junior

Ma Alfa Romeo va oltre e racconta che la sua gamma è destinata a crescere e a evolversi. Nei prossimi anni arriverà il restyling della Junior. Inoltre, oltre al nuovo C-SUV su piattaforma STLA Medium, il marchio lancerà una nuova hatchback di segmento C basata sulla piattaforma STLA One. Insomma, Alfa Romeo ha aggiunto diverse cose interessanti che chiariscono i piani per il suo futuro.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 22/05/2026