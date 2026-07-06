Maserati a Goodwood 2026: debutto pubblico per le nuove GranTurismo, Grecale e GranCabrio

Le nuove GranTurismo, GranCabrio e Grecale faranno il loro debutto davanti al pubblico

Manca pochissimo al via dell'edizione 2026 del Goodwood Festival of Speed. Uno dei più prestigiosi eventi dedicati al mondo dell'auto si terrà infatti tra il 9 e il 12 luglio presso la rinomata Goodwood House nella campagna inglese del West Sussex. Maserati non solamente sarà presente ma punta a essere una delle protagoniste dato che porterà le nuove GranTurismo, GranCabrio e Grecale. Questi modelli, freschi di restyling, faranno il loro primo debutto pubblico, dopo la presentazione digitale avvenuta un paio di settimane fa (qui trovate tutti i dettagli dei nuovi modelli).

Sarà quindi l'occasione per poter scoprire più da vicino le novità introdotte dalla Casa del Tridente su queste vetture per rilanciarne le vendite.

Maserati GranTurismo Folgore, il restyling

Tutti i modelli Maserati a Goodwood 2026

Ma la partecipazione della Casa del Tridente non si limiterà alle nuove GranTurismo, GranCabrio e Grecale. Infatti, saranno protagoniste anche Maserati MCPURA Cielo, GT2 Stradale e MCXtrema. Ma non è certamente finita qui perché le super sportive MCPURA Cielo, GT2 Stradale e MCXtrema, non solo saranno esposte nel Supercar Paddock. Infatti, si cimenteranno anche in pista, affrontando la famosa Goodwood Hillclimb. Si tratta di un tracciato di quasi 2 km che si snoda tra alberi secolari, curve insidiose e muri in pietra, attraversando il cuore della tenuta e superando la Goodwood House prima di inerpicarsi verso l’ippodromo, sulla sommità delle South Downs.

In aggiunta, la supercar MCXtrema parteciperà al Timed Shootout, cioè la gara a cronometro più importante e spettacolare dell'evento, dove i piloti competono per stabilire il tempo più veloce lungo la celebre salita.

Maserati ha quindi scelto il palcoscenico del Goodwood Festival of Speed per presentare al pubblico la sua rinnovata gamma di vetture. Inoltre, porterà le sue più importanti supercar che daranno spettacolo, dimostrando ancora una volta il binomio performance e lusso del marchio.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 06/07/2026