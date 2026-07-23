Maserati GT2 Stradale Tribute to MC12: la Fuoriserie che celebra una leggenda

Il programma Maserati Fuoriserie permette di realizzare esemplari davvero unici grazie alla possibilità di poter personalizzare molti dettagli delle vetture per accontentare le richieste dei clienti più facoltosi. L'ultimo gioiello del programma Fuoriserie è la Maserati GT2 Stradale ''Tribute to MC12'' commissionata da un collezionista di Taiwan.

Si tratta di un esemplare davvero molto speciale della supercar che vuole rendere omaggio alla leggendaria MC12, una delle Maserati più iconiche della storia recente. Questo nuovo esemplare unico molto speciale è frutto del lavoro congiunto tra il cliente, il team di Modena e il centro stile.



Maserati GT2 Stradale ''Tribute to MC12''

La consegna è avvenuta presso il quartier generale Maserati di Modena. Oltre a ricevere la vettura, il cliente ha vissuto un ''esclusivo percorso immersivo che ha previsto una visita riservata allo storico stabilimento di viale Ciro Menotti e un itinerario alla scoperta delle eccellenze del territorio emiliano, fino alla visita della Collezione Umberto Panini di Modena, custode di alcuni dei più significativi capolavori della storia del Tridente''.

Maserati GT2 Stradale ''Tribute to MC12'', un omaggio al passato

Questo esemplare unico della Maserati GT2 Stradale si caratterizza per una reinterpretazione della livrea ''Leggenda'', già protagonista dell’omonima serie speciale della MC20 del 2024. Livrea che abbina la tonalità Digital Mint Matte con il Nero Essenza della carrozzeria, il tutto con dettagli in Giallo Avia Pervia.

I colori utilizzati sono un preciso richiamo alla pluripremiata MC12 GT1 del team Vitaphone Racing, che conquistò 3 vittorie (2005, 2006 e 2008) e 2 secondi posti (2007 e 2009) alla famosa 24 Ore di Spa, un record nella storia della classica belga.

Maserati GT2 Stradale ''Tribute to MC12''

La personalizzazione continua e va ancora oltre. Per esempio il Tridente anteriore e sui montanti, il badge posteriore Maserati sono rifiniti in giallo lucido, mentre il logo Maserati Fuoriserie sui parafanghi posteriori riprende la stessa tonalità Digital Mint della livrea. Inoltre, sullo spoiler posteriore in carbonio è presente la firma Maserati in giallo Avia Pervia.

Ma non è finita qui perché gli elementi aerodinamici in fibra di carbonio lucida, dai quattro flap sul cofano alle feritoie anteriori, dai convogliatori posteriori fino all'ala, sono tutti proposti con finitura lucida. Ulteriori dettagli esclusivi di questo modello, l'impianto frenante carboceramico con pinze gialle, i cerchi con fissaggio monodado in finitura nera anodizzata e il pacchetto Performance Plus.

Maserati GT2 Stradale ''Tribute to MC12''

Gli interni, lusso e raffinatezza

Anche l'abitacolo è stato personalizzato dove troviamo i sedili racing in Alcantara nera impreziositi dal Tridente ricamato in giallo sui poggiatesta e abbinati a cinture di sicurezza a quattro punti nella stessa tonalità. Non mancano le cuciture gialle su volante, plancia, tunnel centrale e pannelli porta, un richiamo ai dettagli esterni nella stessa tinta. La vettura è poi equipaggiata con il pacchetto interno in fibra di carbonio che valorizza ulteriormente l'ambiente ispirato al motorsport.

Maserati GT2 Stradale ''Tribute to MC12''

Motore V6 Nettuno

La meccanica invece non cambia e quindi troviamo sempre il motore V6 Nettuno da 640 CV, che consente alla GT2 Stradale di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e superare i 320 km/h di velocità massima.

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