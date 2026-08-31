Maserati: arriva il biopic con Al Pacino e Anthony Hopkins. Il trailer

Negli ultimi tempi, il cinema hollywoodiano sembra aver preso una vera e propria sbandata per le grandi storie dell'automobilismo italiano. Prima ci era toccato il film sulla nascita della Lamborghini (2022), poi Adam Driver ha interpretato un tormentato Enzo Ferrari (2023).

Ora la lente d'ingrandimento della settima arte si sposta sul Tridente: è infatti in arrivo il biopic su Maserati, intitolato Maserati: The Brothers. Del resto, la casa modenese ha un passato sportivo nobilissimo, essendo tra l'altro l'unico costruttore italiano ad aver mai trionfato alla leggendaria Indy 500 (e per due volte di fila, nel 1939 e nel 1940).

Un cast da Oscar e la storia dei fratelli Maserati

Proprio quelle storiche affermazioni oltreoceano fanno da perno alla narrazione della pellicola, incentrata sulle figure dei tre fratelli fondatori: Alfieri, Bindo e Carlo. Dal primo teaser trailer diffuso in rete si intravedono già le prime sequenze di gara: monoposto anteguerra che si sfidano ruota a ruota su strette strade italiane, restituendo bene l'idea di quanto fosse pericoloso il motorsport di quell'epoca.

A dare peso al progetto non è solo la ricostruzione storica, girata in gran parte tra Modena, Roma e Bologna, ma soprattutto la caratura dei nomi coinvolti. Alla regia, per esempio, troviamo Robert Moresco, già premio Oscar per la sceneggiatura di Crash.

E se i ruoli dei protagonisti Alfieri, Bindo e Carlo Maserati sono affidati rispettivamente a Michele Morrone, Salvatore Esposito e Lorenzo De Moor, per i ruoli di contorno sono stati ingaggiati due giganti del calibro di Al Pacino e Anthony Hopkins, affiancati da Andy Garcia e Jessica Alba così da dare al lavoro un respiro più internazionale e il giusto prestigio.

Le speranze di un successo tra Ferrari e Lamborghini

Sulla carta gli ingredienti per un ottimo lavoro ci sono tutti, ma come ben sai quando si parla di auto al cinema non sempre le cose vanno come sperato. La casa di produzione è la Andrea Iervolino Company, la stessa che ha firmato i precedenti lavori sulle auto italiane: se con Ferrari il risultato finale è stato decisamente valido, la pellicola su Ferruccio Lamborghini ha lasciato un po' di amaro in bocca agli appassionati per via di una realizzazione un po' frettolosa. La speranza è che la presenza di attori di questo livello aiuti a mantenere la barra dritta, evitando caricature ed eccessi drammatici.

Dalla Bugatti alle prossime storie di motori al cinema

Quel che è certo è che la vena dei biopic a motore sembra tutt'altro che prosciugata. In cantiere c'è già un film dedicato a Ettore Bugatti – milanese di nascita, a ricordare che le radici del marchio parlano italiano – e chissà che in futuro non ci sia spazio per raccontare le epopee dei rally della Lancia Stratos o l'impresa di Tazio Nuvolari nel 1935 contro lo strapotere tedesco. In un'epoca dominata da continui remake e cinefumetti, l'odore di benzina e gomma bruciata sul grande schermo è sempre un bel sentire. Bisognerà solo capire se questo Maserati: The Brothers saprà spingere sul pedale giusto.

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