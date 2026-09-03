Maserati Tipo 61 Birdcage, asta da record per la leggenda del Nürburgring

4,24 milioni di dollari, questo è quanto un collezionista ha deciso di pagare per una Maserati Tipo 61 Birdcage del 1959 che era stata messa all'asta ad agosto in occasione della Pebble Beach Auctions 2026 di Gooding Christie’s. Una cifra elevatissima che secondo la casa automobilistica rappresenta il nuovo record mondiale di vendita all’asta per il modello Maserati Tipo 61. La cifra di vendita ha superato anche la stima iniziale, fissata tra circa 3 e 4 milioni di dollari.

Maserati Tipo 61 Birdcage

La storia della Maserati Tipo 61 Birdcage del 1959

Questo esemplare appartiene alla famiglia delle Birdcage, vetture progettate dall’ingegnere Giulio Alfieri a partire dalla ricerca di una soluzione capace di coniugare leggerezza ed elevata rigidità torsionale. Il soprannome ''Birdcage'' deriva dal particolare telaio reticolare, composto da circa 200 tubi di acciaio di appena 10-15 mm di diametro, uniti in una complessa struttura che ricordava una gabbia per uccelli. Questa soluzione tecnica adottata da Maserati ha permesso di rendere la barchetta biposto particolarmente rigida e leggera, diventando così un vero punto di riferimento tecnico per l'epoca.

Maserati Tipo 61 Birdcage

La Tipo 60, costruita a partire dal marzo 1959, poteva contare su di un motore quattro cilindri da 2 litri montato anteriormente e inclinato di 45 gradi per abbassare il baricentro e ridurre l’ingombro frontale. Tale unità dotata di due carburatori Weber 45 DCO3 e di un sistema di doppia accensione a batteria con distributore Marelli, era in grado di erogare 200 CV. La dotazione tecnica prevedeva pure la presenza di sospensioni anteriori a molle elicoidali e del ponte posteriore De Dion con balestra trasversale, per un peso contenuto in soli 570 kg.

Nel corso 1959 arriva poi la Tipo 61 con motore quattro cilindri portato a 2.890 cc in grado di erogare 250 CV a 6.800 giri/min. Il peso raggiunse i 600 kg, mentre la velocità massima arrivò a 285 km/h.

Maserati Tipo 61 Birdcage

Nel motorsport, la Tipo 61 Birdcage ha legato il suo nome a due vittorie consecutive nella 1000 km del Nürburgring: nel 1960 con Stirling Moss e Dan Gurney e nel 1961 con Masten Gregory e Lloyd Casner, per la scuderia Camoradi. Complessivamente, ne furono prodotte 17 unità, diventando una delle più rare e ricercate Maserati da competizione della sua generazione.

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