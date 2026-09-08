Nuova Lancia Gamma, anche HF Line: look sportivo per l'ammiraglia

Si avvicina sempre di più il momento del debutto della Lancia Gamma, la nuova ammiraglia della casa automobilistica che sarà proposta con motorizzazioni ibride e 100% elettriche. La vedremo al Salone di Parigi che prenderà il via nel mese di ottobre. Dunque, tra circa un mese potremo scoprire tutti i segreti di questo modello su cui già sappiamo alcune cose.

Lo sviluppo sta volgendo al termine e nuove foto spia pubblicate da Walter Vayr all'interno dei suoi canali social mostrano un dettaglio interessante. A quanto pare, l'ammiraglia sarà proposta anche in un allestimento più sportiveggiante chiamato ''HF Line''.

Lancia Gamma HF Line

Look più sportivo

Gli scatti spia mostrano la versione dotata verosimilmente del motore Mild Hybrid, il solito 3 cilindri di 1,2 litri abbinato a una piccola unità elettrica integrata nel cambio, per un totale di 145 CV. Che si tratti del modello endotermico la conferma arriva anche dalla presenza dello sportellino per il rifornimento di carburante. Vediamo poi il badge HF sulle minigonne che identificano l'allestimento. Come sappiamo in gamma ci sarà anche una versione HF Integrale ma sarà un'esclusiva della variante elettrica.

Per i modelli endotermici, in gamma troveremo le versioni HF Line che a quanto si vede si caratterizzano per cerchi specifici e una serie di dettagli in nero lucido. Esterni a parte, possiamo immaginare che anche gli interni possano disporre di alcune personalizzazioni dedicate. Purtroppo, le foto spia non permettono di dare una sbirciatina all'abitacolo.

Lancia Gamma HF Line

Motori

HF Line sarà quindi uno degli allestimenti con cui la nuova Lancia Gamma sarà proposta sul mercato. Ci sarà come detto anche la più sportiva HF Integrale ma solo con motori elettrici. Per quanto riguarda le motorizzazioni della nuova Lancia Gamma, come accennato avremo il Mid Hybrid Stellantis da 145 CV.

Per quanto riguarda, invece, le versioni BEV, l'ammiraglia sarà proposta con più livelli di potenza e diverse batterie. Potenza da 230 CV con autonomia di oltre 540 km e da 245 CV con più di 740 km. La versione HF Integrale con doppio motore potrà contare su 375 CV e autonomia fino a 675 km.

Foto spia: Walter Vayr

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