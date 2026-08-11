Lancia Gamma HF Integrale, la versione top spunta nelle foto spia

Si avvicina il momento del debutto della nuova Lancia Gamma. La presentazione ufficiale è infatti attesa in ottobre in occasione del Salone di Parigi. Si tratta di un modello molto importante per il piano di crescita della casa automobilistica italiana. Diventerà la nuova ammiraglia e sarà proposta in una gamma multienergia. Avremo quindi sia motorizzazioni ibride e sia 100% elettriche. Intanto, il lavoro di sviluppo sta continuando e un muletto della versione elettrica è stato pizzicato per strada. In questo caso si tratta della versione HF Integrale con doppio motore elettrico.

Lancia Gamma HF Integrale

Gli ultimi scatti spia arrivano da Walter Vayr che ha pubblicato le immagini della Lancia Gamma attraverso i suoi account social.

Lancia Gamma HF Integrale

L'esemplare protagonista delle foto spia è di colore nero e che si tratti della versione HF Integrale lo capiamo dalla presenza di questo badge sulla carrozzeria. Ci fa capire che la vettura è nella versione elettrica, quella con due motori, un anteriore e uno posteriore. Di fatto, sarà la variante top di gamma, quella con le prestazioni più importanti. Numeri precisi ne abbiamo pochi ma secondo quanto raccontato da Lancia in passato, la versione con doppio motore e la trazione integrale potrà contare su 375 CV e autonomia fino a 675 km.

Lancia Gamma HF Integrale

Ovviamente il modello elettrico sarà proposto anche con più livelli di potenza e diverse batterie. Potenza da 230 CV con autonomia di oltre 540 km e da 245 CV con più di 740 km. Oltre alla Gamma elettrica, ci sarà anche la motorizzazione Mild Hybrid e cioè un 3 cilindri di 1,2 litri turbo abbinato a un cambio automatico a 6 rapporti al cui interno è presente una piccola unità elettrica. Potenza massima di sistema pari a 145 CV.

Lancia Gamma HF Integrale

Nuova Lancia Gamma poggia sulla piattaforma STLA Medium del Gruppo Stellantis e sarà prodotta all'interno della fabbrica di Melfi. Le dimensioni sono 4,67 metri lunghezza x 1,89 metri larghezza x 1,66 metri altezza. Il design oramai lo conosciamo. Gamma avrà forme da Fastback. In particolare, il frontale si caratterizzerà per la presenza di una reinterpretazione del classico ''calice'' Lancia, cioè uno stelo verticale al centro illuminato e una sottile striscia luminosa che attraversa tutto il frontale. Dietro, i gruppi ottici ripropongono la forma del ''calice'' Lancia e si può osservare anche un piccolo accenno di spoiler alla fine della coda.

Foto spia: Walter Vayr

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