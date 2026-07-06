Lancia Gamma ancora pizzicata su strada: continuano i test in vista del debutto

Continua la fase finale dello sviluppo della nuova Lancia Gamma in vista del suo debutto ufficiale in autunno in occasione del Salone di Parigi. Con i test che si stanno intensificando, aumentano gli avviastamenti dei prototipi della nuova ammiraglia della casa automobilistica. L'aspetto interessante è che le ultime vetture pizzicate per strada non presentano alcun tipo di camuffamento e questo permette di poter dare uno sguardo più dal vicino alle forme e al design della nuova Gamma.

Gli ultimi scatti spia arrivano ancora una volta da Walter Vayr che ha pubblicato le immagini della Lancia Gamma attraverso i suoi account social.

Lancia Gamma, foto spia

Un modello fondamentale per il rilancio di Lancia

Per la casa automobilistica italiana, la nuova Gamma è fondamentale per il piano di rilancio. Si tratta del secondo modello del nuovo corso Lancia dopo il debutto della nuova Ypsilon. Grazie alle foto spia e a quanto già anticipato dalla casa automobilistica, della Gamma sappiamo già diverse cose, in attesa di scoprire gli ultimi dettagli in occasione della presentazione ufficiale. Le misure? 4,67 metri lunghezza x 1,89 metri larghezza x 1,66 metri altezza. Più che un SUV, si tratterà di una fastback che adotterà il linguaggio di design introdotto con il concept Pu+R HPE e che poi ha fatto il suo debutto ufficiale sulla nuova Ypsilon.

Lancia Gamma, foto spia

Come ci permettono di osservare nuovamente queste ultime foto spia, il frontale della Gamma si caratterizzerà per la presenza di una reinterpretazione del classico ''calice'' Lancia, cioè uno stelo verticale al centro illuminato e una sottile striscia luminosa che attraversa tutto il frontale. L'aerodinamica appare molto curata e per ottimizzarla possiamo osservare che le portiere adottano maniglie a filo con la carrozzeria. Dietro, i gruppi ottici ripropongono la forma del ''calice'' Lancia e si può notare anche un piccolo accenno di spoiler alla fine della coda.

Lancia Gamma, foto spia

Motori: si punta sull'ibrido e sull'elettrico

La nuova Lancia Gamma poggia sulla piattaforma STLA Medium del Gruppo Stellantis e sarà proposta con una gamma di motorizzazioni multienergia. Infatti, la nuova Fastback sarà sia ibrida e sia elettrica. Come già anticipato dalla casa automobilistica, ci sarà il solito Mild Hybrid Stellantis da 145 CV, un 3 cilindri di 1,2 litri turbo abbinato a un cambio automatico a 6 rapporti al cui interno è presente una piccola unità elettrica. Il modello elettrico sarà invece offerto con più livelli di potenza e diverse batterie. Potenza da 230 CV con autonomia di oltre 540 km, da 245 CV con più di 740 km, fino alla versione integrale AWD con doppio motore e la trazione integrale da 375 CV e autonomia fino a 675 km.

Lancia Gamma, foto spia

Il debutto si avvicina e non possiamo escludere che prima di allora Lancia fornisca qualche ulteriore dettaglio.

Foto spia: Walter Vayr

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 06/07/2026