UNA LUNGA STORIA Per il pubblico italiano - specialmente gli over 60 - Lancia Fulvia rappresenta certamente una delle quattro ruote più significative. Una storia fatta di successi nei rally e di... cuori spezzati, tra coloro che la desideravano e non potevano averla. Oggi Lancia Fulvia torna in vita: almeno nei render, almeno in forma virtuale.

COUPÉ E SHOOTING BRAKE Le due creazioni del car designer Alberto Salerno sono entrambe in chiave fortemente moderna, distaccandosi dall'originale Fulvia, che nacque in versione berlina e poi divenne - acquisendo il maggior successo - coupé. Sia la versione coupé che la shooting brake del designer sono sì sportive, ma anche eleganti, con una silhouette molto allungata e il gruppo ottico posteriore che si estende per tutta la larghezza dell'auto. Balza all'occhio l'assenza di specchietti retrovisori, il che fa immaginare, al loro posto, la presenza di telecamere.

A CHI SI ISPIRANO Difficile dirlo con certezza, ma le Lancia Fulvia di Alberto Salerno sembrano aver subito influenze da più punti di vista: noi ci vediamo un che di Maserati, ma anche di Aston Martin DB11 e Porsche Panamera. Poco importa, comunque: probabilmente i puristi storceranno il naso - la Fulvia non si tocca - ma questa versione in chiave contemporanea non sarebbe affatto un brutto colpo per Lancia.