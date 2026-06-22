Nuova Lancia Gamma senza camuffamenti: pizzicata su strada l'ammiraglia del rilancio

La nuova Lancia Gamma sta arrivando e farà il suo debutto ufficiale nel corso dei prossimi mesi al Salone di Parigi. Si tratterà di un modello molto importante per la strategia di rilancio della casa automobilistica. La nuova ammiraglia poggerà sulla piattaforma STLA Medium e presenterà forme da fastback. Un mesetto fa, la casa automobilistica ha condiviso le prime immagini della nuova Gamma, interni inclusi. Adesso, però, c'è una novità perché attraverso i canali social di Walter Vayr possiamo apprezzare il modello di produzione su strada senza alcun camuffamento. Immagini che quindi rappresentano l'occasione per poter dare uno sguardo più da vicino alle caratteristiche estetiche di questo modello.

Lancia Gamma

Su trada senza camuffamenti

Sappiamo già molte cose. Le sue misure saranno 4,67 metri lunghezza x 1,89 metri larghezza x 1,66 metri altezza. La nuova ammiraglia di casa Lancia adotta il linguaggio di design introdotto con il concept Pu+R HPE e che poi è stato ripreso sulla nuova Ypsilon. Il frontale, infatti, presenta la reinterpretazione del classico ''calice'' Lancia, cioè uno stelo verticale al centro illuminato e una sottile striscia luminosa che attraversa tutto il frontale.

Lancia Gamma

Le portiere sono a filo della carrozzeria per migliorare l'efficienza aerodinamica, mentre al posteriore vediamo un piccolo accenno di spoiler alla fine della coda. I gruppi ottici riprendono invece la forma del ''calice'' Lancia. Le foto spia non mostrano l'abitacolo ma già sappiamo che troveremo una plancia a sviluppo orizzontale. Gli interni non saranno eccessivamente minimalisti e infatti ci saranno una serie di comandi fisici. Lato tecnologia, avremo il quadro strumenti digitale e il display per il sistema infotainment, probabilmente evoluzione di quello presente oggi sulla Ypsilon.

Nuova Lancia Gamma: ibrida ed elettrica

Non è chiaro che motorizzazioni adotti la Lancia Gamma 2026 delle foto spia. Non è comunque un problema perché la casa automobilistica ha già condiviso diversi particolari dei powertrain che proporrà su questa vettura. Ci sarà quindi il solito Mild Hybrid Stellantis da 145 CV, un 3 cilindri di 1,2 litri turbo da 136 CV abbinato a un cambio automatico a 6 rapporti con all'interno una piccola unità elettrica da 29 CV. La gamma elettrica sarà invece articolata su più livelli, da 230 CV con autonomia di oltre 540 km, da 245 CV con più di 740 km, fino alla versione integrale AWD con doppio motore da 375 CV e autonomia fino a 675 km.

Lancia Gamma

Appuntamento al Salone di Parigi per saperne di più ma è probabile che prima di allora emergano ulteriori dettagli sulla nuova Lancia Gamma.

Fonte: Walter Vayr

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 22/06/2026