Nuova Lancia Gamma, ecco come saranno gli interni

Lancia Gamma si avvicina al debutto e le immagini ufficiali permettono di osservare i primi dettagli degli interni, tra doppio display, tavolino semicircolare e tetto panoramico

Tra alcuni mesi farà il suo debutto la nuova Lancia Gamma, l'ammiraglia della casa automobilistica che sarà proposta con motorizzazioni ibride ed elettriche. Nei giorni scorsi, Lancia ha pubblicato le prime foto ufficiali della sua nuova ammiraglia e una permette di dare uno sguardo all'abitacolo della fastback che punta a ritagliarsi un suo spazio nel segmento premium. Analizzandola si scoprono alcuni dettagli interessanti.

Stile minimalista e tecnologia

Si notano innanzitutto alcuni richiami agli interni della nuova Ypsilon. Il volante, per esempio, sembra del tutto simile. Anche l'impostazione della strumentazione e dell'infotainment è analoga, con gli schermi rettangolari posti su due piani differenti. Sulla nuova Gamma, però, sono integrati all'interno di una plancia a sviluppo orizzontale. Sotto allo schermo dell'infotainment troviamo le bocchette del climatizzatore e ancora più sotto alcuni tasti fisici. Rispetto alla Ypsilon ce ne sono di meno e quindi per gestire la maggior parte delle funzioni bisognerà interagire con lo schermo centrale. Scelta che porta diversi vantaggi di design ma che potrebbe rendere meno intuitivo l'utilizzo di alcune funzioni della vettura.

Lancia Gamma, primo pano della plancia

Ovviamente ne capiremo di più quando emergeranno maggiori informazioni sulle funzioni di bordo della nuova Lancia Gamma. Sulla console centrale è presente il tavolino semicircolare già introdotto sulla nuova Ypsilon. Ingrandendo l'immagine, sul tunnel centrale notiamo la presenza delle porte USB, del pad per la ricarica wireless degli smartphone, del selettore della trasmissione e dei portabicchieri.

Guardando con attenzione l'angolo in alto a sinistra si intravede un dettaglio importante e cioè che è presente anche un tetto panoramico in vetro. Di serie su tutte le versioni della nuova fastback di casa Lancia? Al momento non lo sappiamo e quindi attendiamo maggiori informazioni su questo modello molto importante per la strategia di crescita della casa automobilistica.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 31/05/2026