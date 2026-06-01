Lancia Gamma, la nuova Fastback è quasi pronta: i test su strada entrano nel vivo

Lancia ha finalmente svelato pochi giorni fa le primissime immagini della nuova Gamma, l'ammiraglia che sarà svelata dopo l'estate e sarà proposta con motorizzazioni sia ibride e sia elettriche. Ci sarà sicuramente modo di scoprire maggiori dettagli della vettura ma, intanto, la casa automobilistica sta portando avanti lo sviluppo della nuova Gamma come mostrano le ultime foto spia condivise attraverso i canali social di Walter Vayr. Il modello protagonista degli scatti è quello elettrico e appare ancora camuffato con pellicole che coprono la carrozzeria ma il look non è certamente un mistero.

Lancia Gamma foto spia

Forme da Fastback e interni premium

Le immagini ci mostrano quindi una nuova sessione di test della nuova ammiraglia di casa Lancia che vedremo al Salone di Parigi a ottobre. Lo sviluppo sta volgendo al termine in vista della presentazione ufficiale. Le immagini ufficiali hanno confermato quello che si intravede dalle foto spia e cioè che la nuova gamma avrà forme da Fastback, con linee slanciate e una coda rastremata. Si tratterà di una vettura di segmento D che misurerà 4,67 metri lunghezza x 1,89 metri larghezza x 1,66 metri altezza. Il frontale, in particolare, presenterà la reinterpretazione del classico ''calice'' Lancia già vista sulla nuova Ypsilon e introdotto sul concept Pu+R HPE.

Trattandosi di una vettura premium avremo rivestimenti curati e come abbiamo già visto, non mancheranno schermi per la strumentazione e il sistema infotainment. Almeno sulle versioni top di gamma ci sarà pure un tetto panoramico in vetro che permetterà di enfatizzare la sensazione di spazio.

Lancia Gamma foto spia

Elettrica e ibrida

La nuova Lancia Gamma 2026 poggerà sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis e sarà prodotta all'interno dello stabilimento di Melfi. Le foto spia mostrano la versione elettrica. Come già dichiarato dalla casa automobilistica, il modello BEV sarà proposto in diverse varianti da 230 CV con autonomia superiore a 540 km, da 245 CV con autonomia superiore a 740 km, fino alla versione integrale AWD da 375 CV con autonomia fino a 675 km. Per chi cerca, invece, una motorizzazione tradizionale, non mancherà il ben noto Mild Hybrid Stellantis da 145 CV.

Per il momento, pare che non ci sarà una versione Plug-in sebbene altri modelli dotati della medesima piattaforma la offrano. Ne sapremo di più, comunque, nel corso dei prossimi mesi. Lo sviluppo sta comunque volgendo al termine e dopo l'estate potremo scoprire tutti i segreti della nuova Lancia Gamma.

Foto spia: Walter Vayr

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 01/06/2026