Lancia S4: il rendering di Maltese Design in video

Il mito della Lancia Delta S4 torna in un rendering di Maltese Design. Confronto con l'icona dei rally e le nuove Ypsilon e Gamma

Se anche tu, ogni volta che senti nominare la sigla S4, provi un brivido lungo la schiena pensando ai tempi d'oro del rally, dai un'occhiata al nuovo rendering della Lancia S4 firmato da Maltese Design. È solo un'interpretazione virtuale che reimmagina il mito in chiave contemporanea attraverso un video davvero dettagliato.

Chi è Maltese Design

Dietro questo progetto c'è la firma di Marco Maltese, un designer italiano indipendente noto nel panorama digitale per la sua capacità di reinterpretare le grandi icone del passato.

Non è nuovo a questo tipo di operazioni: da anni, con il marchio Maltese Design, firma concept virtuali che spaziano dalla reinterpretazione della Renault 5 e della leggendaria Ferrari Testarossa, fino a omaggi più di nicchia come la Lamborghini Bravo.

Il suo approccio al design automobilistico non cerca lo stravolgimento puro, ma prova a tracciare una linea di continuità evolutiva, chiedendosi come sarebbero oggi quelle vetture se non avessero mai smesso di evolversi.

Un richiamo esplicito alla Delta S4 originale

Guardando le immagini del video, l'impatto visivo ti riporta immediatamente alla metà degli anni '80. Le proporzioni della Lancia Delta S4 originale ci sono tutte: il profilo a cuneo, la carreggiata ultra-larga e quel look massiccio e deliberatamente squadrato che serviva a dominare gli sterrati.

Maltese ha mantenuto l'impostazione meccanica originale che ha reso celebre quel mostro da corsa, mostrandoci nel video persino una vista ''ai raggi X'' del telaio a traliccio e della monoscocca in fibra di carbonio, abbinata al motore centrale: chissà se nella mente dell'artista mantiene la doppia sovralimentazione turbo più compressore volumetrico?

I dettagli storici emergono nelle feritoie laterali di raffreddamento, nei tagli sul cofano posteriore e in quel massiccio alettone integrato che schiacciava a terra il retrotreno della vettura Martini Racing.

Lancia S4: scocca, motore e sospensioni - Rendering di Maltese Design

Tra la nuova Ypsilon e la futura Gamma

La vera sfida di questo lavoro, però, sta nell'integrazione del nuovo corso stilistico del marchio. Se guardi il frontale del rendering, noterai subito come Maltese abbia preso ispirazione dalla Lancia Ypsilon di ultima generazione e dalla nuova Lancia Gamma.

Il classico frontale della Delta lascia spazio al nuovo ''calice'' Lancia, reinterpretato con sottili firme luminose a LED orizzontali e verticali che si intersecano su una superficie nera lucida.

Anche al posteriore è evidente il legame con la gamma attuale (con la g minuscola): i fari geometrici minimalisti e la scritta ''LANCIA'' riprendono i concetti visti sui modelli stradali odierni, ripulendo le linee tormentate della vettura da gara originale.

L'abitacolo segue la stessa filosofia: sedili a guscio sportivi in un'accesa tonalità senape — un richiamo agli interni in Alcantara delle S4 stradali dell'epoca — ma immersi in un ambiente dominato da schermi digitali e finiture in carbonio a vista, in perfetta linea con la tecnologia che trovi oggi a bordo delle vetture di Torino.

Un esercizio di stile pulito, insomma, che non esagera con la nostalgia ma prova a dare un aspetto futuribile a una leggenda immortale. Tu cosa ne pensi? Custodiresti il mito intatto o una S4 così la vorresti vedere in strada?

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/06/2026