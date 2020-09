CHI OFFRE DI PIÙ? Se ti meravigli di una cifra tanto stratosferica, allora non conosci cosa rappresenta la S4 nella dinastia Deltona, nella storia Lancia, ma anche in quella dell'auto italiana, infine quella del Mondiale Rally e dello sport a quattro ruote in generale. Delta S4 è la Delta più brutale che abbia mai calcato asfalto, ghiaia o terra, S4 il mostro che terrorizzò per un biennio (1985-1986) Audi quattro, Ford RS200 e Peugeot 205 Turbo 16. Non vinse il titolo (5 successi su 12 gare con Henri Toivonen, Marku Alén e Miki Biasion), ma resta il Gruppo B più iconico di sempre. Della stradale, Lancia ne produsse 200 esemplari, il volume necessario all'omologazione per il WRC. Uno di questi è in vendita su mobile.de, al prezzo di 850.000 euro. Tanti soldi, è vero, tuttavia...

LA DELTA CON LA VALIGIA Tuttavia questa Delta S4 costruita nel 1986 (e al momento custodita presso un rivenditore di auto usate di Barcellona) ha solo 11.802 km sul groppone. E una vita da autentica giramondo, essendo passata di mano molteplici volte. Sembra abbia trascorso anni in Medio Oriente, prima di essere messa all'asta da Christie’s nel dicembre 2004, con una percorrenza inferiore a 10.500 km. Ad aggiudicarsela fu il prestigioso David Sutton Motorsport Museum nel Northamptonshire, in Gran Bretagna. Sede di una collezione impressionante, che includeva pure una Lancia 037 Gruppo B Evo 1 Martini, una Lancia Stratos HF Stradale, una Ford RS200 stradale, un'Audi quattro Sport Gruppo B, una Ford Cortina Lotus e altre celebrità ancora.

COME NUOVA Il dicembre 2008 ha visto l'auto lasciare il David Sutton Museum, per unirsi a un'altra collezione nel Nevada, e andare a fare compagnia a una Peugeot 205 T16, una Alpine A110 e la stessa Ford RS200 nera ex David Sutton. Per poi fare di nuovo ritorno in Inghilterra all'inizio del 2020. Come da descrizione allegata all'annuncio, negli ultimi 10 anni ''l'auto è rimasta in un deposito asciutto senza alcun uso, ma recentemente è stata sottoposta a un controllo approfondito che includeva il drenaggio e il cambio di tutti i liquidi, cinghie e candele''. L'equipaggiamento include radio con lettore di cassette Blaupunkt New York, con altoparlanti Kenwood ben montati su ciascuna porta. Ah, anche il 1.8 turbo da 250 cv con doppia sovralimentazione (turbocompressore più compressore volumetrico) in posizione centrale, è offerto di serie.