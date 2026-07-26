Suninen conquista il Rally Polonia. Mabellini quarto con Lancia e secondo nel campionato

Teemu Suninen ha conquistato il Rally Polonia, quarto appuntamento stagionale del Campionato Europeo Rally (ERC), ottenendo così la sua prima vittoria stagionale nella serie continentale. Il pilota finlandese, su Skoda Fabia RS, ha preceduto il padrone di casa Jakub Matulka e il campione in carica Miko Marczyk al termine di una gara combattuta, consolidando anche il proprio primato nella classifica generale.

Il weekend è stato segnato fin dalle prime battute dall'incidente di Dominik Stříteský, tra i principali favoriti della vigilia. Il pilota ceco è uscito di strada nella terza prova speciale, terminando la sua corsa contro un albero. La prova è stata interrotta e il copilota Ondřej Krajča è stato dimesso dall'ospedale, mentre Stříteský è rimasto ricoverato per ulteriori accertamenti.

Huge accident for Dominik Stříteský in Rally Poland.



Crew are thankfully ok#RallyPolandpic.twitter.com/bRUfyB3018 — Powerslide (@PowerslideMedia) July 25, 2026

Dopo aver ereditato il comando della gara, Suninen non ha più lasciato la leadership, imponendosi con cinque successi di prova speciale e chiudendo con 9''7 di vantaggio su Matulka.

Lancia sfiora il podio con Mabellini

Alle spalle di Suninen, la lotta per il podio ha visto protagonisti Jakub Matulka, Miko Marczyk e Andrea Mabellini, con distacchi minimi per tutta la seconda parte della gara.

Il pilota italiano della Lancia ha dato vita a un acceso duello con Marczyk nell'ultima giornata, con i due che si sono più volte scambiati la terza posizione. Alla fine, però, il polacco è riuscito a difendere il gradino più basso del podio davanti al pubblico di casa, precedendo Mabellini di appena 2''6.

Per il pilota della Lancia resta comunque un risultato importante in ottica campionato. Mabellini ha infatti conquistato la Power Stage, recuperando punti preziosi e limitando il bottino di Suninen, mentre Marczyk ha ottenuto il secondo tempo nella prova conclusiva.

Grazie a questo piazzamento, Mabellini conserva il secondo posto nella classifica dell'ERC, anche se il vantaggio di Suninen sale ora a 23 punti quando mancano ancora 105 punti da assegnare da qui al termine della stagione.

La top 10 del Rally Polonia

Alle spalle dei primi quattro ha chiuso Kajetan Kajetanowicz, al rientro nell'ERC sulla gara di casa dopo nove anni di assenza. Sesto posto per Marco Bulacia, davanti al giovane Adrian Rzeźnik e al campione polacco 2024 Jarosław Szeja. William Creighton, inizialmente in lotta per la top five, è invece scivolato in nona posizione dopo un lungo in una prova speciale.

Prossimo appuntamento con l'ERC a metà agosto con il Rally Barum, in Repubblica Ceca.

RALLY POLONIA 2026, CLASSIFICA FINALE

Pos Pilota Auto Distacco 1 Teemu Suninen Škoda Fabia RS — 2 Jakub Matulka Škoda Fabia RS +9''7 3 Miko Marczyk Škoda Fabia RS +13''5 4 Andrea Mabellini Lancia Ypsilon +16''1 5 Kajetan Kajetanowicz Toyota GR Yaris +41''5 6 Marco Bulacia Škoda Fabia RS +51''4 7 Adrian Rzeźnik Škoda Fabia RS +1'07''1 8 Jarosław Szeja Škoda Fabia RS +1'16''2 9 William Creighton Citroën C3 +1'25''5 10 Erik Cais Hyundai i20 N +1'25''5

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