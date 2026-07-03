Rally Roma Capitale 2026: Daprà il più rapido nella Qualifying Stage

Il lungo fine settimana del Rally Roma Capitale 2026 è iniziato questa mattina con le prove libere a cui è seguita la Qualifying Stage, una delle unicità di questo evento del Campionato Italiano Assoluto Rally che si sposa con il format del Campionato Europeo Rally. Lungo i 6 km del tracciato Tuscolo, a Frascati, è stato Roberto Daprà ad ottenere la miglior prestazione. Il trentino, che nella classifica del CIAR insegue a mezzo punto Andrea Crugnola (e dove ricordiamo bisogna ancora attendere la decisione finale sulla possibile esclusione di Bostjan Avbelj dall'ordine di arrivo del Rally Due Valli), ha preceduto due dei principali protagonisti dell'ERC: Teemu Suninen (Skoda) e Pablo Sarrazin, tornato al volante della Citroen C3 dopo l'esperienza all'Acropoli con la Lancia Ypsilon.
Let's get this show on the road! 👊#FIAERC | #RallydiRomaCapitale 🇮🇹 pic.twitter.com/lYISQRODcC— FIA European Rally Championship (@FIAERC) July 3, 2026
A proposito della vettura torinese, quarta prestazione per Crugnola davanti a Miko Marczyk (Skoda) e ad Avbelj. Ottavo e nono tempo per i due italiani impegnati a tempo pieno nell'ERC, Giandomenico Basso (Skoda) e Andrea Mabellini (Lancia), mentre Yohan Rossel chiude la top 10 con la terza Ypsilon tra i primi 10. Ricordiamo che il risultato di questa prova serve solo per stabilire l'ordine di partenza della tappa di sabato: sarà dunque Daprà il primo a transitare sugli asfalti del Lazio. Dopo lo shakedown in programma a metà giornata per chi non ha partecipato alle prove del mattino, il Rally Roma Capitale vivrà questa sera il tradizionale, e spettacolare, antipasto con la prova speciale attorno al Colosseo. Programma completo, info e anticipazioni nel nostro articolo dedicato.
PROGRAMMA PRIMA GIORNATA RALLY ROMA CAPITALE 2026
Venerdì 3 luglio
|Prova
|Nome
|Lunghezza
|Ora
|SS1
|Colosseo ACI Roma
|1.30 km
|20:05
Sabato 4 luglio
|Prova
|Nome
|Lunghezza
|Ora
|SS2
|Vallecupola 1
|22.50 km
|08:05
|SS3
|Piana di Rascino 1
|27.85 km
|09:28
|SS4
|Colle di Tora - Poggio Moiano 1
|11.58 km
|11:05
|SS5
|Vallecupola 2
|22.50 km
|15:45
|SS6
|Piana di Rascino 2
|27.85 km
|17:08
|SS7
|Colle di Tora - Poggio Moiano 2
|11.58 km
|18:45
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.