La classifica del Campionato Italiano Assoluto Rally 2026

La classifica piloti del Campionato Italiano Assoluto Rally 2026 aggiornata dopo ogni appuntamento
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Grazie al successo nel Targa Florio Rally, Roberto Daprà stacca Andrea Crugnola e diventa leader solitario del CIAR 2026. La lotta per il titolo sembra già una battaglia tra loro due, con Simone Campedelli ora terzo ma lontano oltre 15 punti dalla vetta davanti a un solido Andrea Nucita.
Qui il calendario completo della serie
CIAR 2026, CLASSIFICA PILOTI DOPO TARGA FLORIO RALLY
|Pos
|Pilota
|Auto
|Punti
|1
|Roberto Daprà
|Skoda
|39.5
|2
|Andrea Crugnola
|Lancia
|36
|3
|Simone Campedelli
|Toyota
|24
|4
|Andrea Nucita
|Skoda
|23
|5
|Antonio Rusce
|Skoda
|12
|6
|Bostjan Avbelj
|Skoda
|8
|7
|Marco Runfola
|Skoda
|7,5
|8
|9
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Pubblicato da Luca Manacorda, 16/05/2026
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Luca Manacorda
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.