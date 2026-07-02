Rally Roma Capitale 2026: i big italiani sfidano i protagonisti dell'Europeo. Tutte le info

Il Rally Roma Capitale festeggia la decima edizione valida per il Campionato Europeo Rally (ERC) con numeri da record. Sono infatti 123 gli equipaggi iscritti, considerando anche i partecipanti al Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e alla Suzuki Rally Cup, mentre 113 concorreranno per la classifica dell'Europeo. Si tratterà di un'edizione particolarmente importante, perché precede l'inserimento di questo evento nel calendario WRC in sostituzione del Sardegna come sede del Rally Italia.

Nella categoria principale Rally2 saranno ben 39 le vetture al via, nuovo record per l'ERC. Tra i protagonisti attesi figurano il leader del campionatoTeemu Suninen, il campione europeo in carica Miko Marczyk, oltre a nomi di primo piano delle due competizioni come Giandomenico Basso, Andrea Crugnola, Andrea Mabellini, Roberto Daprà, Bostjan Avbelj, Fabio Andolfi, Nikolay Gryazin, Yoann Bonato, Simone Tempestini e Dominik Stříteský.

ERC 2026, Rally Spagna: Giandomenico Basso (Skoda)

L'evento sarà valido contemporaneamente per l'ERC e per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Per la classifica del CIAR, però, i piloti stranieri iscritti all'Europeo saranno ''trasparenti'' ai fini dell'assegnazione dei punti, mentre concorrenti italiani impegnati anche nell'ERC come Giandomenico Basso e Andrea Mabellini influiranno regolarmente sulla graduatoria tricolore.

Il percorso tra Roma e il Lazio

L'edizione 2026 propone un percorso profondamente rinnovato, con 11 prove speciali, 197,02 chilometri cronometrati e un percorso complessivo di 1.084,76 chilometri.

Il rally scatterà venerdì 3 luglio con la tradizionale sfilata nel centro di Roma e la prova spettacolo nell'area del Colosseo prevista alla sera. Sabato sarà la giornata più impegnativa, con sei prove speciali e oltre 120 chilometri cronometrati, mentre domenica il programma si completerà con quattro prove - tra cui la Power Stage conclusiva - prima dell'arrivo finale in Via della Conciliazione.

CIAR 2025, Rally Roma Capitale: Bostjan Avbelj (Skoda)

Tra i tratti più attesi spicca la Piana di Rascino (27,85 km), che verrà affrontata due volte nella giornata di sabato. La lunga prova alterna sezioni molto veloci, cambi di ritmo e numerosi tornanti fino a superare i 1.600 metri di altitudine, candidandosi a essere uno dei punti chiave dell'intero fine settimana.

Qualifying Stage decisiva per l'ordine di partenza

Un'altra novità riguarda la Qualifying Stage, che si svolgerà venerdì mattina sul nuovo tracciato ''Tuscolo'', a Frascati. Come previsto dal regolamento ERC per le gare su asfalto, non sarà prevista la scelta della posizione di partenza: tra gli equipaggi ammessi, il risultato della Qualifying Stage determinerà direttamente l'ordine di partenza della prima tappa, con il pilota più veloce che scatterà per primo.

Per chi lotta nel CIAR questo aspetto assume un'importanza particolare, motivo per cui tutti gli equipaggi di punta si sono iscritti all'ERC. I principali protagonisti iscritti anche all'Europeo, infatti, potranno beneficiare di una posizione favorevole, mentre gli altri piloti italiani non prioritari saranno costretti a partire molto più indietro, con un ritardo anche superiore alle due ore rispetto ai primi concorrenti.

Lancia in forze sulle strade di casa

Tra i protagonisti del weekend ci sarà anche Lancia, che schiererà 37 Ypsilon nelle varie categorie della manifestazione, dalle Rally2 alle Rally4 fino alle Rally6.

Nella categoria Rally2 saranno sette le Ypsilon Rally2 HF Integrale al via. L'impegno ufficiale sarà affidato ad Andrea Mabellini con Virginia Lenzi, impegnati nella rincorsa ai vertici dell'ERC, affiancati da piloti di primo piano come Yohan Rossel, Nikolay Gryazin, Andrea Crugnola, Yoann Bonato e Tuukka Kauppinen.

Il marchio torinese sarà protagonista anche nelle categorie giovanili con Davide Pesavento e Francesco Dei Ceci tra Junior ERC ed ERC4, oltre ai 18 equipaggi iscritti al Trofeo Lancia, che proprio a Roma vivrà il terzo e il quarto appuntamento della stagione con doppi punti in palio.

CIAR 2026, Rally Roma Capitale: Lancia Ypsilon

Per Lancia il Rally Roma Capitale rappresenta quindi uno degli appuntamenti più importanti dell'anno, sia dal punto di vista sportivo sia per proseguire lo sviluppo del proprio programma dedicato ai giovani piloti.

Rally Roma Capitale 2026: prove speciali e orari

Venerdì 3 luglio

Prova Nome Lunghezza Ora SS1 Colosseo ACI Roma 1.30 km 20:05

Sabato 4 luglio

Prova Nome Lunghezza Ora SS2 Vallecupola 1 22.50 km 08:05 SS3 Piana di Rascino 1 27.85 km 09:28 SS4 Colle di Tora - Poggio Moiano 1 11.58 km 11:05 SS5 Vallecupola 2 22.50 km 15:45 SS6 Piana di Rascino 2 27.85 km 17:08 SS7 Colle di Tora - Poggio Moiano 2 11.58 km 18:45

Domenica 5 luglio

Prova Nome Lunghezza Ora SS8 Monastero - Monte Livata 1 22.21 km 09:05 SS9 Canterano - Gerano 1 13.72 km 10:05 SS10 Monastero - Monte Livata 2 22.21 km 14:15 SS11 Canterano - Gerano 2 (Power Stage) 13.72 km 16:05

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 02/07/2026