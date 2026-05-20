Rally Scandinavia 2026: Sesks sfida Suninen. Mabellini guida la spedizione Lancia Corse

Il FIA ERC cambia volto e lascia l’asfalto affrontato nel Rally Spagna per uno degli appuntamenti più spettacolari della stagione. Nel weekend il campionato continentale approda in Svezia per il Rally Scandinavia, secondo round dell’annata e gara che negli ultimi anni si è costruita una reputazione ben precisa: prove speciali velocissime, continui saliscendi e strade che impongono precisione assoluta e grande coraggio al volante.

Con base a Karlstad, la gara nordeuropea si prepara a ospitare un’edizione da record con 60 equipaggi iscritti tra ERC1, ERC3, ERC4 e Junior ERC. Numeri che confermano il momento positivo del campionato, pronto a entrare nella fase più intensa della stagione. Il Rally Scandinavia proporrà un percorso di 16 prove speciali per un totale di 185,94 chilometri cronometrati distribuiti su 982,89 chilometri complessivi.

Rally Scandinavia 2026: i protagonisti attesi

Tra i nomi più attesi c’è Teemu Suninen (Skoda), in coppia con Mikko Markkula, reduce dal successo in WRC2 del Rally Portogallo e al rientro a tempo pieno nell’ERC. Il finlandese sarà uno degli uomini da battere ma dovrà confrontarsi con un gruppo particolarmente competitivo su una superficie dove l’esperienza locale potrebbe fare la differenza. Suninen conosce le strade del Värmland, anche se in condizioni completamente differenti rispetto a quelle che troverà in questa occasione. ''Tra neve ed estate le strade cambiano completamente, quindi non sarà possibile sfruttare l’esperienza accumulata in passato'' ha spiegato il pilota finlandese.

WRC 2024: Martins Sesks (Ford)

Tra i candidati al successo ci sarà anche il campione europeo in carica Miko Marczyk (Skoda), chiamato a recuperare terreno dopo il ritiro nella gara inaugurale spagnola. Attenzione poi a Martins Sesks (Skoda), protagonista con le Ford Puma di M-Sport nel WRC nelle ultime stagioni. Da seguire anche Simone Tempestini (Skoda), forte di una lunga esperienza sulla terra, oltre allo svedese Calle Carlberg (Toyota) e al cileno Fabrizio Zaldivar (Skoda). Con ben 29 Rally2 al via nella categoria ERC1, la lotta per il vertice si preannuncia particolarmente aperta.

Lancia tra Rally2 e giovani talenti

Assente Giandomenico Basso, una parte importante dell’interesse italiano ruoterà attorno a Lancia Corse HF, che in Svezia proseguirà il proprio percorso di crescita schierando equipaggi sia nella categoria principale sia tra i giovani. Andrea Mabellini con Virginia Lenzi torneranno al volante della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale dopo il sesto posto ottenuto nella gara inaugurale stagionale. L’equipaggio bresciano conosce bene il Rally Scandinavia, avendo già preso parte alle precedenti edizioni con risultati incoraggianti, tra cui un quarto posto nel 2025.

FIA ERC 2026: Andrea Mabellini (Lancia)

Nelle categorie dedicate alle vetture a due ruote motrici spazio invece ai giovani italiani Francesco Dei Ceci con Danilo Fappani e Davide Pesavento con Alessio Angeli, impegnati sulla Lancia Ypsilon Rally4 HF. Per loro l’obiettivo sarà anche lo Junior ERC, campionato che scatterà proprio sulle strade svedesi. La presenza del marchio italiano sarà particolarmente ampia: oltre agli equipaggi ufficiali saranno infatti sette le ulteriori Ypsilon al via della gara. Tra queste anche quella del giovane finlandese Tuukka Kauppinen con Topi Luhtinen, chiamato a confermare i segnali positivi mostrati nella prima uscita stagionale.

Per Lancia il Rally Scandinavia rappresenterà quindi un banco di prova significativo: una gara molto selettiva, capace di mettere in evidenza velocità, adattamento e solidità tecnica su uno dei terreni più particolari dell’intero campionato europeo.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 20/05/2026