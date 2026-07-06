Rally Roma Capitale, Lancia tra rimpianti e conferme: errore fatale per Crugnola, tre Ypsilon in top 10

Crugnola era in lotta per la vittoria prima dell'errore nella PS7. Bonato chiude quinto, Mabellini e Rossel terminano in top 10

Il bilancio di Lancia al Rally Roma Capitale lascia sentimenti contrastanti. Da una parte resta il rammarico per il ritiro di Andrea Crugnola, quando il pilota italiano era pienamente in corsa per la vittoria assoluta; dall'altra arrivano indicazioni positive dalle altre Ypsilon Rally2 HF Integrale, capaci di conquistare tre piazzamenti nella top 10 dell'Europeo.

Ciar 2026, Rally Roma Capitale: Andrea Crugnola (Lancia)

Crugnola aveva confermato fin dalle prime prove speciali di poter puntare al successo, salendo al comando della classifica e firmando due scratch. La sua gara si è però conclusa nella PS7 a causa di un errore, che ha spento le ambizioni di vittoria proprio nel momento decisivo del rally. Per lui uno zero pesante soprattutto nella lotta per il titolo del Campionato Italiano Assoluto Rally: il rally aveva coefficiente 1,5 e il successo finale è andato al rivale diretto Roberto Daprà che scappa a +21 in classifica generale.

Bonato il migliore, Mabellini sale al terzo posto nell'ERC

A raccogliere il miglior risultato tra le Rally2 del marchio torinese è stato il francese Yoann Bonato, quinto assoluto al termine della gara. Alle sue spalle hanno concluso nella top 10 anche Andrea Mabellini con Virginia Lenzi, ottavi, e l'equipaggio ufficiale di Lancia nel WRC2 formato da Yohan Rossel con Arnaud Dunand, autore di una prova regolare sulle strade laziali.

Ciar 2026, Rally Roma Capitale: Andrea Mabellini (Lancia)

Per Mabellini il risultato assume un'importanza particolare anche in ottica Campionato Europeo Rally: grazie ai punti conquistati a Roma, l'equipaggio ufficiale Lancia sale infatti al terzo posto della classifica generale dell'ERC, restando in piena corsa per le posizioni di vertice. Il finlandese Teemu Suninen comanda con 48 punti, seguito da Giandomenico Basso a quota 45, quindi Mabellini con 33.

Fine settimana meno fortunato invece per Nikolay Gryazin, altro titolare di Lancia nel WRC2, costretto al ritiro nella giornata di sabato a causa di un problema al cambio, dopo aver mostrato un ritmo competitivo nelle fasi iniziali della gara che lo aveva portato ad occupare stabilmente una posizione in top 5.

Vittoria nello Junior ERC e nell'ERC4

Le soddisfazioni maggiori per Lancia sono arrivate dalle categorie riservate ai giovani. Davide Pesavento con Alessio Angeli hanno conquistato il successo sia nello Junior ERC sia nell'ERC4 al volante della Ypsilon Rally4 HF, un risultato che permette a Pesavento di salire al secondo posto nella classifica del campionato. Quarto posto nell'ERC4, invece, per Tommaso Sandrin con Andrea Dal Maso, un piazzamento sufficiente per conservare la leadership della classifica continentale.

Rally Roma Capitale 2026: Pesavento (Lancia)

Nel fine settimana romano si sono inoltre disputati il terzo e il quarto appuntamento stagionale del Trofeo Lancia, che hanno confermato l'elevato livello di competitività della serie monomarca dedicata alla Ypsilon Rally4 HF: diviso in due gare, ha visto i successi di Moreno Cambiaghi e Simone di Giovanni.

Per la Casa torinese il Rally Roma Capitale si chiude quindi con un bilancio in chiaroscuro: il ritiro di Crugnola ha impedito di lottare per il successo assoluto, ma le prestazioni delle altre Rally2 e i risultati ottenuti nelle categorie giovanili confermano la competitività del progetto sportivo in vista dei prossimi appuntamenti nazionali, continentali e anche mondiali.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 06/07/2026