Lancia torna a casa: il Trofeo infiamma il Rally Regione Piemonte con 27 Ypsilon al via

A poco più di un anno dal ritorno ufficiale nei rally, Lancia torna sulle strade delle Langhe con un progetto ormai entrato nel vivo. Dal 31 luglio al 2 agosto, il Rally Regione Piemonte ospiterà infatti il quinto appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e del Trofeo Lancia 2026, riportando ad Alba il marchio che proprio qui, nell'aprile dello scorso anno, aveva inaugurato il proprio nuovo corso sportivo. I numeri confermano la crescita del progetto: saranno 27 gli equipaggi iscritti al volante di una Lancia, mentre quasi un pilota su due del CIAR Sparco ha scelto una Ypsilon tra le versioni Rally6, Rally4 HF e Rally2 HF Integrale. Un risultato che testimonia il successo dell'iniziativa fortemente voluta dalla Casa torinese, come sottolineato anche dalla CEO Roberta Zerbi durante la conferenza di presentazione ospitata al Grattacielo Piemonte di Torino, ribadendo l'obiettivo di costruire un percorso di crescita per i giovani talenti italiani grazie alla collaborazione con ACI Sport e al supporto dell'ex due volte campione del mondo Miki Biasion.

Ciar 2026, Rally Roma Capitale: Andrea Mabellini (Lancia)

Di Giovanni difende la leadership, in palio un programma ufficiale nel 2027

Sportivamente, il Rally Regione Piemonte rappresenta uno snodo cruciale della stagione, essendo il penultimo appuntamento del Trofeo Lancia prima del gran finale di Sanremo. A guidare la classifica arriva Simone Di Giovanni, affiancato da Mario Colella e forte di tre vittorie nelle prime quattro gare, ma alle sue spalle sono pronti a inserirsi Moreno Cambiaghi ed Edoardo De Antoni, protagonisti anche della categoria Master. Grande attenzione anche ai giovani, con Nicolò Ardizzone leader tra gli Junior, mentre tra gli Under 25 riflettori puntati su Federico Gangi, navigato dalla leggenda Fabrizia Pons. Il monomarca continua infatti a rappresentare un vero laboratorio di talenti: il miglior Under 35 della stagione potrà infatti scegliere, nel 2027, tra un programma ufficiale nel CIAR Sparco con la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale oppure una stagione nel Campionato Europeo Rally (ERC) al volante della Ypsilon Rally4 HF. Un premio che sintetizza perfettamente la filosofia del progetto Lancia, sempre più orientato a creare un percorso completo verso il professionismo e a rilanciare il marchio ai vertici del rally italiano.

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