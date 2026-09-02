Stellantis Pro One svela il futuro dei veicoli commerciali: cosa vedremo a Hannover

Nuove strategie, un concept per la logistica dell'ultimo miglio e la prima apparizione pubblica dello Smart Compact Van

Stellantis Pro One, la Business Unit di Stellantis dedicata ai veicoli commerciali, si prepara ad essere protagonista all'IAA Transportation 2026 di Hannover dove svelerà la propria roadmap strategica per rafforzare ulteriormente la leadership nel mercato europeo dei veicoli commerciali.

Ci sarà anche un concept

Durante la presentazione che si terrà esattamente lunedì 14 settembre, alle ore 08:20, l'azienda non si limiterà solamente a raccontare i suoi piani per il futuro. Infatti, svelerà anche Box-on-Wheels, il concept autonomo progettato per la logistica dell’ultimo miglio. Inoltre, ci sarà la prima apparizione pubblica di Smart Compact Van dopo la sua presentazione digitale avvenuta un po' di tempo fa.

Inoltre, l'azienda parlerà anche delle ampie possibilità di trasformazione e personalizzazione offerte dal programma CustomFit su tutta la gamma Stellantis Pro One, pesate per soddisfare le necessità dei clienti professionali. Tra le altre cose, Stellantis Pro One presenterà pure nuove iniziative e sviluppi pensati per sostenere la crescita a lungo termine e rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei clienti professionali.

Stellantis Pro One

A salire sul palco sarà Emanuele Cappellano, COO di Enlarged Europe e Global Head di Stellantis Pro One, insieme a Eric Laforge, Global Senior Vice President di Stellantis Pro One. Il Gruppo Stellantis ha più volte ribadito l'ambizione di rafforzare la sua leadership nel segmento dei veicoli commerciali.

Sarà quindi molto interessante scoprire le novità che Stellantis Pro One intende svelare all'IAA Transportation 2026 di Hannover tra poco più di 10 giorni. All'interno dello stand Stellantis Pro One, i marchi del Gruppo mostreranno al pubblico i loro più recenti veicoli commerciali.

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