FIAT Grizzly, nuove foto spia: il SUV si prepara al debutto

Il debutto ufficiale è atteso per ottobre in occasione del Salone di Parigi. Stiamo parlando della nuova FIAT Grizzly, l'ultima scommessa della casa automobilistica. Non un unico modello ma una gamma composta dal SUV e dalla versione SUV Coupé chiamata Fastback. FIAT ha già condiviso alcune prime informazioni su questi modelli ma intanto sta portando avanti il loro sviluppo in vista del lancio ufficiale. Grazie alle ultime foto spia condivise da Walter Vayr, possiamo vedere su strada la Grizzly SUV. Si tratta quindi un'occasione per poterla osservare meglio.

Il modello protagonista degli scatti è quello Hybrid ma come già sappiamo, il SUV sarà proposto pure con motorizzazioni benzina e 100% elettriche.

FIAT Grizzly SUV foto spia

I test su strada proseguono

La nuova Grizzly poggia sulla piattaforma Smart Car, già utilizzata per modelli come la Grande Panda. La lunghezza sarà di circa 4,5 metri e le sue forme fanno pensare che a bordo ci sarà molto spazio per i passeggeri. Si notano i richiami alla Grande Panda, a partire dalla firma luminosa a pixel che qui è stata ribattezzata ''grattugia''. Che si tratti del modello Hybrid lo confermano il badge ''Hybrid'' al posteriore e il terminale di scarico che si può intravedere sempre dietro.

Abbiamo parlato dell'abitacolo che sarà spazioso. In attesa di saperne di più, sebbene le nuove foto spia non permettano di vedere dentro il SUV, grazie a quanto mostrato in passato da FIAT già sappiamo che ci sarà un sistema infotainment da 10 pollici, oltre ovviamente alla strumentazione digitale. Inoltre, nel tunnel centrale è stato ricavato uno spazio dove poter collocare una piccola borsa.

FIAT Grizzly SUV foto spia

Motori: FIAT vuole accontentare tutti

Gamma multienergia per la gamma Grizzly per accontentare un po' tutte le esigenze dei clienti. Significa che avremo motorizzazioni benzina, ibride (Mild Hybrid) ed elettriche. Non sono state ancora condivise le specifiche precise ma visto quanto offre oggi la gamma Stellantis possiamo immaginare il 3 cilindri 1,2 litri benzina da 100 CV con cambio manuale a 6 rapporti oltre alla versione Mild Hybrid, quella con potenza di sistema da 145 CV. L'elettrico dovrebbe poi offrire una potenza 113 CV e un'autonomia attorno ai 400 km.

FIAT Grizzly SUV foto spia

Il conto alla rovescia è iniziato a presto dovrebbero arrivare maggiori informazioni sul lancio della FIAT Grizzly.

Foto spia: Walter Vayr

VEDI ANCHE

Tags