FIAT 600 vs KIA Stonic: specifiche tecniche a confronto

FIAT 600 e KIA Stonic sono due crossover dalle dimensioni molto simili che però seguono filosofie differenti. Il modello italiano è proposto con una gamma multienergia e si può avere con motori benzina, ibridi (Mild Hybrid) e 100% elettrici. Stonic, invece, offre motorizzazioni benzina o Mild Hybrid. Volendo c'è anche la versione GPL per chi vuole sfruttare i vantaggi di questa alimentazione. Vediamo quindi di mettere a confronto le schede tecniche delle due vetture per scoprire caratteristiche e differenze.

Partiamo dagli esterni. FIAT 600 misura 4.171 mm lunghezza x 1.781 mm larghezza x 1.523 mm altezza, con un passo di 2.562 mm. Il look del crossover presenta diversi richiami alla gamma 500 ovviamente reinterpretati in chiave moderna. Ci sono fari a LED dalla forma circolare e cerchi fino a 18 pollici. Come detto, il crossover è proposto anche in versione elettrica ma piccoli dettagli a parte, le diverse versioni della FIAT 600 sono del tutto identiche tra loro, indipendentemente dalla motorizzazione scelta.

FIAT 600

Passiamo alla KIA Stonic che misura 4.165 mm lunghezza x 1.760 mm larghezza x 1.520 mm altezza, con un passo di 2.580 mm. Il recente restyling ha permesso di rendere più moderno l'aspetto di questo modello che adesso adotta il linguaggio di design Opposites United. Quindi, abbiamo un frontale che si caratterizza per la presenza della caratteristica firma luminosa Star Map. I cerchi possono essere da 16 o da 17 pollici,

Salendo a bordo della FIAT 600 troviamo un ambiente curato caratterizzato da uno stile minimalista e pulito che ricorda un po' quello della nuova 500. Ovviamente non può mancare la strumentazione digitale in questo caso con uno schermo da 7 pollici. Centralmente sulla plancia è invece collocato il display touch da 10,25 pollici del sistema infotainment Uconnect. Ovviamente presenti i supporti ad Apple CarPlay e Android Auto. Il bagagliaio? 360 litri ma si può salire a 1.231 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.

KIA Stonic

Sulla KIA Stonic troviamo un ambiente moderno con una plancia dominata da un doppio display da 12,3 pollici. Il primo è per la strumentazione digitale, mentre il secondo per il sistema infotainment. L'ambiente non è eccessivamente miniamlista e infatti troviamo diversi pulsanti fisici per gestire alcune delle principali funzionalità della vettura. Per i bagagli ci sono 352 litri ma abbattendo gli schienali dei sedili posteriori si può arrivare a 1.155 litri.

Gamma multienergia per la FIAT 600. Alla base c'è un motore benzina 3 cilindri turbo di 1,2 litri da 100 CV abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti. Per chi vuole l'ibrido, il crossover è proposto con un Mild Hybrid che abbina il motore turbo benzina 3 cilindri di 1,2 litri a un cambio automatico a 6 rapporti al cui interno è presente una piccola unità elettrica. Due i livelli di potenza con questa motorizzazione: 110 CV e 145 CV.

FIAT 600, interni

Infine c'è la FIAT 600 elettrica (FIAT 600e) con un powertrain da 156 CV abbinato a una batteria da 54 kWh per una percorrenza WLTP di poco superiore ai 400 km. Accumulatore che si ricarica fino a 100 kW in corrente continua e fino a 11 kW in corrente alternata.

KIA Stonic, interni

Per la KIA Stonic un 3 cilindri turbo benzina di un litro da 100 CV ma si sale a 115 CV nella versione Mild Hybrid (anche con cambio automatico). Il 3 cilindri benzina si può avere anche con alimentazione GPL. In questo caso, però, la potenza massima scende a 94 CV.

Quanto costa la FIAT 600? Si parte da 23.900 euro per la verse a benzina. Per l'ibrido ci vogliono almeno 26.400 euro e per l'elettrico 31.750 euro. Per la KIA Stonic, il listino attacca da 22.800 euro per il modello benzina non elettrificato. Per il GPL servono 2.000 euro in più, mentre il Mild Hybrid parte da 26.250 euro.

[Immagine di copertina realizzata con AI]

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