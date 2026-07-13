Nuova Kia Stonic 2026: la promo sotto la lente

Ogni promozione auto, lo sappiamo bene, comunica soprattutto un numero: è il prezzo scontato, in bella evidenza, sempre notevolmente più basso rispetto al prezzo di listino.

Ma poi c’è il classico asterisco. Lo sai che c’è. Rimanda a condizioni scritte così in piccolo che, al confronto, i minuti di cottura della pasta sembrano titoli da prima pagina. Quasi nessuno le legge, o sa leggerle davvero.

Di conseguenza, facendo le somme, spesso si scoprirebbe che lo sconto viene assorbito dai costi aggiuntivi, tanto da far dubitare della reale convenienza. Come togliersi ogni incertezza? Calcolatrice alla mano, facciamo i conti per scoprire la verità sulla nuova Kia Stonic 2026.

Alla guida della Kia Stonic 2026

Un taglio al listino senza cavilli: l'acquisto in contanti

Nel caso della Kia Stonic, se si compra l’auto entro luglio e la si immatricola ad agosto, lo sconto è di ben 4.400 euro per tutti: parliamo di quasi il 19,3% in meno rispetto al listino del modello base. Un vantaggio che vale a prescindere dalla forma di pagamento, senza strani cavilli.

Se si paga in contanti, insomma, una Kia Stonic 1.0 TGDi Urban costa 18.400 euro invece di 22.800 euro. Ci si porta a casa un city SUV compatto ma spazioso, adatto per un uso da famiglia, appena rinnovato nel design e con una dotazione di tutto rispetto (leggi qui la nostra prova su strada).

Kia Stonic 2026, il posto di guida

Finanziamento Scelta Kia: come funziona la formula a rate

Se invece si sceglie di pagarlo a rate, con il finanziamento Scelta Kia, si può contare su un ulteriore sconto di 1.450 euro e il prezzo in promo scende a 16.950 euro. In più, dopo tre anni (35 mesi), si è liberi di scegliere cosa fare dell'auto.

Prima opzione: la restituzione. Al termine del finanziamento si decide di restituire l’auto. In questo caso, si paga subito un anticipo di 3.260 euro, seguito da 35 rate da 119 euro (più le spese di istruttoria).

Alla fine, usare l’auto per tre anni sarà costato circa 211 euro al mese (spalmando sui tre anni l'esborso complessivo): meno dello scontrino della spesa settimanale o di un paio di cene al ristorante con la famiglia, e spesso inferiore alla reale svalutazione dell’auto dopo un triennio.

Unica accortezza: occhio al limite dei chilometri. L'offerta include 30.000 km totali in 3 anni e, se si supera questa soglia, si pagherà una penale di dieci centesimi extra per ogni chilometro in più.

Kia Stonic 2026, il bagagliaio

Il riscatto e il calcolo della maxi-rata finale

Seconda opzione: il riscatto. Si decide di tenere l’auto pagando una maxi-rata finale di 13.452 euro e spiccioli. In questo caso, comprare l’auto a rate sarà costato complessivamente 21.054 euro, con un costo aggiuntivo di appena 2.654 euro rispetto al pagamento in contanti: poca roba, coi tassi d'interesse che corrono oggi.

Ma l'aspetto più interessante è un altro: al contrario di altre offerte auto, nel caso della Kia Stonic anche con il finanziamento il costo finale totale rimane inferiore al prezzo di listino originario. Scegliere se finanziare o pagare in contanti dipende quindi più che altro dalla disponibilità immediata dell’intero prezzo d’acquisto.

Un piccolo consiglio finanziario: la maxi-rata è sempre meglio pagarla cash, perché se si chiede un nuovo finanziamento per coprirla, gli interessi si accumuleranno ulteriormente.

Insomma, i numeri non mentono: questa è una vera promozione e lo sconto è reale. Peccato solo che finisca prima delle vacanze e non sembri destinata a un rinnovo continuo... come quelle dei divani.

Dotazione, motori e garanzia: cosa offre il city SUV coreano

Al di là della formula d'acquisto scelta, il city SUV coreano merita grande attenzione. I sistemi di assistenza alla guida (ADAS) fondamentali sono già di serie e la vettura mette sul piatto una dotazione piuttosto completa, al netto della guida autonoma di secondo livello che arriva solo sull’allestimento top di gamma.

L’infotainment da 12,3” con navigatore satellitare, Apple CarPlay e Android Auto, per dire, è standard già dal livello base, insieme con la retrocamera, i fari full LED e il climatizzatore manuale.

A ciò si somma una gamma di motorizzazioni efficienti: motori a benzina, mild-hybrid e bi-fuel a GPL, tutti progettati per essere amici del portafoglio. Senza dimenticare la famosa garanzia ufficiale Kia di 7 anni o 150.000 km.

Lunga 4,17 metri, la nuova Kia Stonic offre 5 posti comodi e un bagagliaio da 352 litri: se cerchi una grande auto in piccolo formato, il consiglio è di andare a vederla in concessionaria prima della scadenza della promo, che trovi nel dettaglio sulla pagina ufficiale.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/07/2026