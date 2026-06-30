KIA Seltos arriva in Italia: benzina o Full Hybrid, ecco allestimenti e prezzi del nuovo SUV

Il SUV è disponibile negli allestimenti Business, Style, GT-Line e X-Line con motori fino a 180 CV e prezzi che partono da 31.500 euro

La seconda generazione della KIA Seltos era stata presentata 2 mesi fa, modello che la casa automobilistica ha deciso di proporre per la prima volta pure in Europa. In Italia gli ordini sono stati adesso aperti e contestualmente, KIA ha fornito maggiori informazioni su allestimenti, dotazioni e prezzi.

Nuova KIA Seltos: dimensioni e motori

Il nuovo SUV misura 4.430 mm lunghezza x 1.830 mm larghezza x 1.600 m altezza, con un passo di 2.690 mm. Modello che si caratterizza per forme massicce, con un frontale che presenta un’evoluzione del “Tiger Face'' dove troviamo la firma luminosa distintiva Star-map di KIA. Cerchi da 16, 18 e 19 pollici a seconda degli allestimenti.

KIA Seltos

Salendo a bordo troviamo una plancia a sviluppo orizzontale dominata da un ampio pannello al cui interno ci sono il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, il display del climatizzatore da 5,3 pollici e lo schermo da 12,3 pollici del sistema infotainment.

Parlando invece delle motorizzazioni, nuova KIA Seltos sarà innanzitutto proposta con un motore a benzina turbo T-GDI da 1,6 litri che eroga 180 CV e 265 Nm di coppia. Sarà disponibile con cambio manuale a 6 marce o cambio a doppia frizione a 7 rapporti. Si potrà scegliere pure la trazione integrale.

In alternativa, in gamma è presente una motorizzazione ibrida e precisamente un motore di 1,6 litri GDI abbinato a un'unità elettrica per una potenza di 154 CV che sale a 178 CV nella variante con trazione integrale dotata del sistema e-AWD di KIA.

KIA Seltos

Allestimenti e prezzi

Nuova KIA Seltos è disponibile in Italia negli allestimenti Business, Style, GT- Line e X-Line. Già dalla versione base troviamo, tra le altre cose, Supervision cluster da 12,3 pollici, infotainment da 12,3 pollici, schermo per il climatizzatore da 5,3 pollici, Smart key con start button, Blind-spot Collision Avoidance, Lane Following Assist 2, cerchi in lega da 16 pollici, climatizzatore automatico bi-zona, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, fari anteriori a LED, cruise control adattivo, barre longitudinali al tetto e aggiornamenti OTA.

KIA Seltos

I prezzi per l'Italia? KIA Seltos parte dai 31.500 euro della versione Business con motore benzina, trazione anteriore e cambio manuale. Questo è il completo listino.

KIA Seltos 1.6 2WD MT Business: da 31.500 euro

KIA Seltos 1.6 2WD MT Style: da 34.000 euro

KIA Seltos 1.6 2WD DCT Business: da 33.500 euro

KIA Seltos 1.6 2WD DCT Style: da 36.000 euro

KIA Seltos 1.6 2WD DCT GT-line: da 39.000 euro

KIA Seltos 1.6 AWD DCT Style: da 38.000 euro

KIA Seltos 1.6 AWD DCT X-line: da 41.000 euro

KIA Seltos 1.6 HEV 2WD DCT Business: da 35.000 euro

KIA Seltos 1.6 HEV 2WD DCT Style: da 37.500 euro

KIA Seltos 1.6 HEV 2WD DCT GT-line: da 40.500 euro

KIA Seltos 1.6 HEV AWD DCT Style: da 40.000 euro

KIA Seltos 1.6 HEV AWD DCT X-line: da 43.000 euro

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 30/06/2026