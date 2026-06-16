Nuove KIA EV3 ed EV5 AWD: più potenza e trazione integrale

KIA amplia la gamma di EV3 e EV5 in Italia con l'introduzione dei nuovi modelli dotati di doppio motore elettrico e quindi della trazione integrale. Grazie ai nuovi powertrain, questi SUV elettrici possono contare su di una potenza maggiore e quindi su prestazioni migliori in accelerazione. Entriamo più nei dettagli e scopriamo le caratteristiche delle nuove KIA EV3 ed EV5 AWD.

KIA EV3

Più potenza e la trazione integrale

Entrambi i modelli poggiano sulla piattaforma E-GMP e adottano un nuovo powertran dotato di un motore anteriore da 125 kW (170 CV) e uno posteriore da 70 kW (95 CV). Complessivamente, la potenza massima di sistema arriva a 195 kW (265 CV). In termini di prestazioni, KIA EV3 AWD accelera da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi, mentre la più grande EV5 AWD in 7,3 secondi. La velocità massima raggiunge i 180 km/h.

KIA EV5

La batteria che alimenta il powertrain è sempre da 81,4 kWh come nella Long Range Single Motor. L'autonomia? Per la EV3 501-572 km WLTP, mentre per la EV5 491 km sempre WLTP. Altra novità, l'introduzione del caricatore da 22 kW che permette di rendere le ricariche in corrente alternata più rapide dalle colonnine pubbliche. Caricatore che sarà di serie sulle versioni GT-line Plus e optional sugli allestimenti inferiori a esclusione della ''base'' Air.

Aggiornamenti della gamma

La nuova configurazione AWD si inserisce all’interno di una gamma EV3 aggiornata, che introduce un'evoluzione dei contenuti su GT-line e GT-line Plus e una razionalizzazione degli equipaggiamenti. Per KIA EV5, invece, c'è l'introduzione del nuovo allestimento GT-line Plus, oltre a nuovi pacchetti opzionali per un’offerta ancora più strutturata.

KIA EV5

Prezzi

Nuova KIA EV3 AWD parte da 45.950 euro, mentre KIA EV5 AWD da 52.750 euro. La gamma della KIA EV3 attacca da 36.350 euro, mentre quella della EV5 da 44.750 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 16/06/2026