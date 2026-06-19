KIA EV2, la gamma cresce: ecco Black-Line e GT-Line con batteria da 61 kWh

Nuove versioni per la KIA EV2: Black-Line e GT-Line puntano su stile, tecnologia e maggiore autonomia

La nuova KIA EV2 è un piccolo crossover elettrico di segmento B che abbiamo avuto già avuto modo di provare. Si tratta di un modello nato sulla piattaforma E-GMP nella sua versione a 400 V che è proposto con due motorizzazioni differenti. Adesso c'è una novità perché la casa automobilistica coreana ha deciso di ampliare la gamma della EV2 introducendo il nuovo allestimento ''Black-Line'' che si riconosce per la presenza di dettagli stilistici di colore nero. Debutta anche la GT-Line.

Iniziamene, il piccolo crossover era stato lanciato con la batteria da 42,2 kWh per un'autonomia di 317 km. Adesso, la gamma viene ampliata con l’aggiunta della batteria long-range (61 kWh, che offre fino a 453 km di autonomia, con motore da 135 CV).

KIA EV2

Le varianti KIA EV2 Black-Line e GT-Line sono dotate della batteria long-range da 61 kWh, con un’autonomia stimata di 418 km, e montano cerchi in lega da 19 pollici.

KIA EV2 Black-Line: dotazioni

Posizionata come una derivazione esclusiva della GT-Line, come accennato all'inizio presenta rivestimenti esterni nero lucido, dettagli stilistici unici e il logo KIA nero. Altri elementi distintivi, i cerchi in lega completamente neri e il tetto nero bicolore. Salendo a bordo, l’abitacolo presenta una combinazione di toni grigio scuro e nero. Di serie troviamo il sistema di infotainment KIA ccNC con navigazione, un sistema audio premium Harman/Kardon e Highway Driving Assist 2.0.

KIA EV2

KIA EV2 GT-Line

Versione di punta del piccolo crossover elettrico, si caratterizza per un look più sportiveggiante attraverso elementi di carrozzeria in tinta, inserti di design distintivi e dettagli caratteristici GT-Line. All'interno dell'abitacolo di serie troviamo un volante a tre razze e pedali in metallo. Tra gli optional, sedili con memoria, e Digital Key 2.0.

La produzione di tutte le varianti di Kia EV2 inizia oggi 19 giugno nello stabilimento europeo KIA di Žilina.

Prezzi

La gamma KIA EV2 in Italia parte da 26.600 euro ma si arrivano a superare i 40.000 euro per le versioni top di gamma con batteria più grande.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 19/06/2026