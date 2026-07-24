Kia Sportage, le prime foto spia della sesta generazione

Per la prima volta un prototipo della sesta generazione della Kia Sportage (nome in codice NQ6) è stato fotografato, anche se con importanti camuffature, durante i test su strada. Le immagini offrono già qualche indizio concreto su dove sta andando il SUV compatto coreano più venduto al mondo.

Un salto generazionale

Kia Sportage, la sesta generazione

La quinta generazione, la NQ5, è arrivata nell'estate del 2021 e ha ricevuto un restyling piuttosto corposo per il model year 2026. Il fatto che Kia stia già lavorando a una nuova versione, solo dopo un anno dal restyling di metà carriera, è insolito. Normalmente, infatti, un SUV di questo segmento ha un ciclo di vita più lungo prima di arrivare a un cambio generazionale vero e proprio come quello che si prospetta per la Sportage.

Una possibile spiegazione arriva dalla piattaforma condivisa con la Hyundai Tucson, che di questa architettura tecnica è la base. Anche la Tucson, infatti, sta affrontando un cambio generazionale altrettanto radicale, con il debutto che è atteso tra la fine di quest’anno e l'inizio del prossimo. È verosimile pensare che Kia stia semplicemente seguendo la stessa tabella di marcia del gruppo.

Le novità

Kia Sportage, le foto spia della prossima generazione

Dalle foto spia emerge una carrozzeria più massiccia e '''rugged'' rispetto all'attuale Sportage, con una console posteriore vistosa e proporzioni generali più imponenti. La fonte che ha diffuso le immagini parla di un linguaggio stilistico in linea con i modelli più recenti della gamma Kia, come la seconda generazione della Telluride e la Seltos.

Kia Sportage, il retro del prototipo

L'elemento però forse più interessante, perché per una volta verificabile con certezza, riguarda l'abitacolo. Un breve scorcio visibile da una delle foto ha permesso di individuare il sistema operativo Pleos Connect, già montato su modelli del gruppo Hyundai Motor come la Ioniq 3. Si tratta di un segnale di coerenza industriale, in linea con la strategia del gruppo coreano di uniformare progressivamente l'infotainment su tutti i marchi.

Per quel che riguarda le motorizzazioni, stando alle indiscrezioni circolate, l'attuale gamma europea che comprende propulsori mild hybrid, full hybrid e plug-in hybrid dovrebbe lasciare definitivamente il posto alle sole versioni elettrificate, abbandonando le versioni a benzina pura. La variante plug-in hybrid, in particolare, punterebbe a un'autonomia elettrica fino a 100 km, un valore che se confermato rappresenterebbe un significativo passo avanti rispetto a quanto offerto oggi dalla gamma Sportage in Europa.

FONTE: Autoevolution

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