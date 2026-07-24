Kia Sportage, le prime foto spia della sesta generazione

Per la prima volta un prototipo della sesta generazione della Kia Sportage (nome in codice NQ6) è stato fotografato, anche se con importanti camuffature, durante i test su strada. Le immagini offrono già qualche indizio concreto su dove sta andando il SUV compatto coreano più venduto al mondo.
Un salto generazionale
Kia Sportage, la sesta generazione
La quinta generazione, la NQ5, è arrivata nell'estate del 2021 e ha ricevuto un restyling piuttosto corposo per il model year 2026. Il fatto che Kia stia già lavorando a una nuova versione, solo dopo un anno dal restyling di metà carriera, è insolito. Normalmente, infatti, un SUV di questo segmento ha un ciclo di vita più lungo prima di arrivare a un cambio generazionale vero e proprio come quello che si prospetta per la Sportage.
Una possibile spiegazione arriva dalla piattaforma condivisa con la Hyundai Tucson, che di questa architettura tecnica è la base. Anche la Tucson, infatti, sta affrontando un cambio generazionale altrettanto radicale, con il debutto che è atteso tra la fine di quest’anno e l'inizio del prossimo. È verosimile pensare che Kia stia semplicemente seguendo la stessa tabella di marcia del gruppo.
Le novità
Kia Sportage, le foto spia della prossima generazione
Dalle foto spia emerge una carrozzeria più massiccia e '''rugged'' rispetto all'attuale Sportage, con una console posteriore vistosa e proporzioni generali più imponenti. La fonte che ha diffuso le immagini parla di un linguaggio stilistico in linea con i modelli più recenti della gamma Kia, come la seconda generazione della Telluride e la Seltos.
Kia Sportage, il retro del prototipo
L'elemento però forse più interessante, perché per una volta verificabile con certezza, riguarda l'abitacolo. Un breve scorcio visibile da una delle foto ha permesso di individuare il sistema operativo Pleos Connect, già montato su modelli del gruppo Hyundai Motor come la Ioniq 3. Si tratta di un segnale di coerenza industriale, in linea con la strategia del gruppo coreano di uniformare progressivamente l'infotainment su tutti i marchi.
Per quel che riguarda le motorizzazioni, stando alle indiscrezioni circolate, l'attuale gamma europea che comprende propulsori mild hybrid, full hybrid e plug-in hybrid dovrebbe lasciare definitivamente il posto alle sole versioni elettrificate, abbandonando le versioni a benzina pura. La variante plug-in hybrid, in particolare, punterebbe a un'autonomia elettrica fino a 100 km, un valore che se confermato rappresenterebbe un significativo passo avanti rispetto a quanto offerto oggi dalla gamma Sportage in Europa.
FONTE: Autoevolution
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD iMT Business
|160 / 118
|33.500 €
|Sportage 1.6 T-GDi 136 CV GPL 2WD Business
|147 / 108
|34.500 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD iMT Business
|136 / 100
|35.000 €
|Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD DCT Business
|160 / 118
|35.500 €
|Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD iMT Style
|160 / 118
|36.000 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD DCT Business
|136 / 100
|37.000 €
|Sportage 1.6 T-GDi 136 CV GPL 2WD Style
|147 / 108
|37.000 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD iMT Style
|136 / 100
|37.500 €
|Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD iMT Special Edition
|160 / 118
|38.000 €
|Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV 2WD AT6 Business
|160 / 118
|38.000 €
|Sportage 1.6 T-GDi 136 CV GPL 2WD Style Special Edition
|147 / 108
|39.000 €
|Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV 2WD AT6 Style
|160 / 118
|39.500 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD DCT Style
|136 / 100
|39.500 €
|Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD DCT Special Edition
|160 / 118
|40.000 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD iMT GT-Line
|136 / 100
|40.250 €
|Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV 2WD AT6 GT-Line
|160 / 118
|42.250 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD DCT GT-Line
|136 / 100
|42.250 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV AWD DCT GT-Line
|136 / 100
|44.250 €
|Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV AWD AT6 GT-Line
|160 / 118
|44.250 €
|Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV 2WD AT6 GT-Line Plus
|160 / 118
|45.750 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD DCT GT-Line Plus
|136 / 100
|45.750 €
|Sportage 1.6 T-GDi 245 CV PHEV AWD AT6 Business
|160 / 118
|46.700 €
|Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV AWD AT6 GT-Line Plus
|160 / 118
|47.750 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV AWD DCT GT-Line Plus
|136 / 100
|47.750 €
|Sportage 1.6 T-GDi 245 CV PHEV AWD AT6 Style
|160 / 118
|48.200 €
|Sportage 1.6 T-GDi 245 CV PHEV AWD AT6 GT-Line
|160 / 118
|50.950 €
|Sportage 1.6 T-GDi 245 CV PHEV AWD AT6 GT-Line Plus
|160 / 118
|54.450 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Kia Sportage visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Kia Sportage
Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.