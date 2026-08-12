Novità FIAT, nuovi modelli in arrivo: dalle Grizzly alla Multiplina

FIAT sta preparando diverse novità di prodotto che arriveranno entro il 2030. Si partirà quasi subito con le nuove Grizzly e Grizzly Fastback di cui oggi sappiamo già moltissime cose. In cantiere ci sono anche una city car elettrica, del progetto e-car, la Multiplina, la nuova generazione della best seller Panda e diversi cambiamenti per la 500 elettrica.

FIAT Grizzly

FIAT Grizzly

La casa automobilistica scommette sulle nuove Grizzly. Si tratta di un SUV e un SUV Coupé di segmento C che vedremo al Salone di Parigi all'inizio di ottobre. Avranno una lunghezza fino a 4,5 metri e si caratterizzeranno per offrire una buona capacità di carico. La gamma Grizzly sarà proposta con un'offerta multinergia. Questo significa che si potrà scegliere tra motori a benzina con cambio manuale, ibridi (Mild Hybrid) e 100% elettrici. Non sono state ancora condivise le specifiche ma visto quanto offre oggi la gamma Stellantis possiamo immaginare il 3 cilindri 1,2 litri benzina da 100 CV con cambio manuale oltre alla versione Mild Hybrid, quella da 145 CV. L'elettrico dovrebbe poi offrire 113 CV e un'autonomia di circa 400 km.

Tra pochi mesi ne sapremo molto di più.

FIAT 500 elettrica, nuova batteria

Fiat 500 elettrica

FIAT punta a voler rilanciare la 500 elettrica per renderla più competitiva. Dunque, nel 2027 arriverà un importante aggiornamento per la city car che introdurrà nuove batterie. Ci sarà poi una nuova generazione della 500 che arriverà a partire dal 2030 e che sarà prodotta sempre all'interno dello stabilimento di Mirafiori.

FIAT Multiplina

FIAT Multiplina

La conoscevamo come Quattrolino e invece alla fine si chiamerà Multiplina. Arriverà nel 2028 e si tratterà del primo quadriciclo pesante della casa automobilistica. I dettagli per il momento sono pochi ma da quanto sappiamo fino a ora, il design riprenderà quello della Multipla degli anni '60. Veicolo che può essere visto come l'anello di congiunzione tra la Topolino e la 500. Ancora inedite le specifiche tecniche ma trattandosi di un quadriciclo pesante dovrà rispettare precise normative e quindi una potenza fino a 20 CV e una velocità massima fino a 90 km/h.

FIAT e-car

Fiat e-Multipla - Rendering non ufficiale di una E-Car generato con A.I.

Sarà prodotta a Pomigliano d'Arco a partire dal 2028. Modello che fa parte del progetto e-car, una city car elettrica che dovrebbe puntare tutto sulla concretezza. Insomma, un modello molto pratico, per le esigenze quotidiane delle famiglie italiane. Il tutto a un prezzo di partenza che dovrebbe aggirarsi attorno a quota 15.000 euro. Al Salone di Parigi dovrebbe essere presentato un concept che ci chiarirà la direzione presa dalla casa automobilistica.

FIAT Panda... Pandina

Fiat Pandina

La FIAT Panda o Pandina come viene chiamata oggi avrà una nuova generazione. Del resto, l'auto più venduta in Italia non può mancare nella nuova gamma FIAT. Il nuovo modello non arriverà prima del 2030 e continuerà a essere prodotto sempre a Pomigliano d'Arco.

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