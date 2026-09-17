Lancia Gamma presentata al MIMIT: cosa ne pensa il Ministro Urso

Se ricordi la vicenda che ha accompagnato il debutto dell'Alfa Romeo Milano, poi ribattezzata Junior per questioni legate alla sede di produzione, sai bene quanto il tema dell'assemblaggio nel nostro Paese sia delicato nei rapporti tra istituzioni e costruttori.

Questa volta Stellantis ha voluto muoversi d'anticipo: la nuova Lancia Gamma è stata presentata direttamente a Roma presso il MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), alla presenza del Ministro Adolfo Urso, del Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi e dei vertici del Gruppo. Un incontro istituzionale pensato per mostrare una vettura che promette di essere italiana in ogni fase della sua realizzazione.

Un progetto nato e realizzato in Italia

Disegnata a Torino presso il Centro Stile Lancia, sviluppata nel nostro Paese e destinata alle linee di montaggio dello stabilimento di Melfi, la Lancia Gamma vuole fugare ogni dubbio sulla propria identità industriale. Il progetto coinvolge direttamente circa trenta fornitori italiani, di cui una decina lucani, creando un legame diretto con la filiera locale.

Nel corso dell'incontro, Emanuele Cappellano, COO Enlarged Europe di Stellantis, ha sottolineato il ruolo del sito lucano affermando che “La nuova Lancia Gamma è una dimostrazione concreta del ruolo che l’Italia continua ad avere nella strategia industriale di Stellantis”.

Da parte sua, Antonella Bruno, Managing Director di Lancia in Italia, ha ricordato come si tratti di “un progetto italiano nel senso più completo del termine”, pensato per accompagnare il rilancio del marchio nell'anno del suo 120° anniversario. Un approccio che ha permesso di raccogliere il favore del Ministero e del Ministro Urso, evitando in partenza qualunque polemica.

Lancia Gamma, posteriore

Le parole del Ministro Adolfo Urso

Le parole del Ministro Adolfo Urso confermano il gradimento del MIMIT nei confronti della nuova Lancia: “In questo nuovo modello Made in Italy c’è il simbolo del rilancio dell’auto italiana, che deve essere supportato dalle riforme che noi chiediamo ormai da tanto tempo, da troppo tempo, alla nostra Europa. Sono giorni decisivi, non possiamo più aspettare: è l’ora di riformare la politica industriale europea per tutelare le imprese e il lavoro d’Europa”.

Crossover fastback: design e prime sensazioni dal vivo

Dal punto di vista delle forme, la vettura si presenta come una crossover fastback di 4,67 metri. Guardando da vicino i dettagli puoi notare all'anteriore un chiaro richiamo stilistico al family feeling inaugurato dalla Ypsilon, con linee morbide pensate per dare eleganza all'insieme.

Nella sezione posteriore spiccano due alettoni posizionati ai lati del tetto e una firma luminosa che riprende il calice già visto al frontale. All'interno dell'abitacolo trovi una plancia dal design originale, che di nuovo richiama la Ypsilon, rivestimenti morbidi e omogenei per i pannelli porta anteriori e posteriori, mentre il bagagliaio offre uno spazio ampio e sfruttabile grazie al doppio fondo.

Motori ibridi ed elettrici fino a 375 CV

La gamma motori offre un ventaglio di soluzioni sia termiche elettrificate sia a zero emissioni. La versione d'accesso è rappresentata dalla mild hybrid equipaggiata con il motore 1.2 tre cilindri da 145 CV, in grado di offrire un'autonomia complessiva dichiarata superiore ai 1.000 km.

Sul fronte del 100% elettrico la scelta si articola su tre varianti: le prime due a trazione anteriore erogano rispettivamente 230 CV (con 540 km di autonomia) e 245 CV (con un'autonomia che raggiunge circa 740 km). Al vertice della gamma si colloca la versione HF, accreditata di trazione integrale, una potenza di 375 CV e un'autonomia di 675 km.

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