Toro Scaricato: sipario sulla Lambo elettrica e già immagini perché

Lanzador non ha un futuro (full electric), Winkelmann lo spiega con un numero che tende a zero (forse è l'interesse dei clienti?)

Ci ha pensato e ripensato, discusso e ridiscusso, Lamborghini. E alla fine, ha deciso: l’elettrica non s’ha da fare.

Lambo Lanzador, la concept che nel 2023 doveva aprire la gloriosa era a batterie del Toro, è ufficialmente passata da “futuro della mobilità” a “futuro cancellato”.

Lambo Lanzador non si farà (non 100% elettrica, almeno)

Lo conferma Stephan Winkelmann, che al Sunday Times ammette candidamente che l’interesse dei clienti per una Lambo senza pistoni è “vicino allo zero”. Non proprio una sorpresa, se ci pensi.

La verità è che a Sant’Agata hanno fatto i conti: investire miliardi per un’auto che i clienti non vogliono sarebbe, parole del CEO, un “hobby costoso”.

E non nel senso di collezionare Rolex: qui si parla di bruciare soldi veri, quelli che fanno sudare gli azionisti e tremare i controller finanziari.

E così, dopo aver spostato il debutto dal 2028 al 2029, Lamborghini ha deciso di staccare la spina del tutto. Lanzador non vedrà la catena di montaggio, almeno non in versione full electric.

Ottobre 2023: Winkelmann presenta Lanzador al GIMS Qatar

Al suo posto arriverà un plug‑in hybrid, perché l’ibrido “emoziona”, mentre l’elettrico – secondo Winkelmann – no.

Una posizione ribadita anche altrove: per il CEO, “non è il momento giusto per una full EV” e i clienti “non la vedono come un’alternativa credibile”.

E l’Urus elettrico? Dimenticatelo. Anche qui, troppi rischi: un SUV da centinaia di migliaia di euro che potrebbe non vendere? Meglio non provarci nemmeno.

Il prossimo Urus sarà anch’esso plug‑in hybrid, perché la via di mezzo è sempre la più rassicurante, soprattutto quando il mercato EV rallenta e i Governi iniziano a rivedere le loro ambizioni green.

Nuova Lamborghini Urus Performante: ibrida plug-in

Tutto ciò mentre a Maranello non sembrano avere gli stessi dubbi esistenziali. Ferrari è pronta a presentare la sua prima elettrica, Ferrari Luce, il 25 maggio. Lì, l’idea che un’auto possa emozionare anche senza pistoni non sembra far venire l’orticaria a nessuno.

Ferrari non è sola: anche Bentley prepara la sua prima EV, lasciando Lamborghini tra i pochi marchi di lusso ancora senza un’elettrica in gamma (le fa compagnia McLaren).

Insomma: mentre il mondo premium si divide tra chi accelera e chi frena, Lamborghini sceglie la terza via, quella del “vediamo come va il mercato e poi decidiamo”.

Una strategia prudente, per quanto le parole ''prudente'' e ''V12'' siano un delizioso ossimoro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/02/2026