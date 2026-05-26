Prova Mercedes CLA Shooting Brake EQ: classe, tecnologia e guida “green” nella SW tedesca

La wagon elettrica della Stella di Stoccarda porta lusso, comfort tecnologia e piacere di guida a un prezzo elevato, ma i contenuti sono da vera premium quale è

Si può fregiare del titolo di prima station wagon elettrica Mercedes-Benz (guarda la homepage di Mercedes-Benz Italia) e giustifica questo status con tanti contenuti convincenti. Parlo della CLA Shooting Brake, un’auto che raccoglie in sé stile moderno, comfort da (quasi) ammiraglia, tecnologia digitale, piacere di guida in ottica sostenibile e la consueta qualità della casa tedesca.

Il rovescio della medaglia? Come spesso accade passa da più tematiche come il listino impegnativo e le questioni legate alla gestione della mobilità a batterie. L’ho guidata e mi è piaciuta. Anzi, adesso provo a confutare le teorie… complottiste dei petrol addicted. Io, che se non ho un cambio (anche automatico) tra le mani e un motore a benzina sotto il cofano, non amo guidare un’automobile.

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake EQ: la prova su strada della wagon elettrica tedesca

Wagon elettrica fra stile, comfort e tecnologia

Oggi la CLA S.B. dimostra che una famigliare a batterie può avere perfettamente senso. Questa BEV non vuole essere solo bella da vedere (e ai miei occhi lo è), punta a essere una compagna di viaggio moderna, intelligente, efficiente e piacevole da guidare. Una vera premium capace di unire stile, tecnologia e qualità della vita a bordo. E dopo qualche chilometro insieme, la sensazione è chiara: la casa tedesca ha trovato un equilibrio molto interessante fra tutto questo.

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake EQ: design moderno e filante con spunti sportivi

Al primo sguardo cattura l’attenzione, non c’è dubbio. Trovo che Mercedes abbia reinterpretato il concetto di wagon moderna in maniera precisa.

Il design della CLA Shooting Brake mantiene quella silhouette bassa e filante che ha dato un’identità precisa anche al modello uscito di scena, ma la evolve in chiave più attuale. Il frontale è più pulito di prima, le superfici sono tese e l’aerodinamica diventa protagonista senza trasformare l’auto in un oggetto troppo futuristico.

La calandra chiusa, nera lucida, con i 142 punti luce a forma di stellina, con il logo al centro e collegati virtualmente da una fascia LED sono la griffe luminosa della wagon, raffinata e piacevole. Tutti i suoi 4,72 metri di lunghezza (6 cm in più di passo rispetto a prima) sono ben distesi e il tetto spiovente verso la coda la rende elegante, ma quello che mi piace davvero è il modo in cui riesce a sembrare sportiva senza perdere praticità.

Dal vivo ha un’impronta scenica più impattante rispetto a quanto immaginassi, ma resta armoniosa. È una Mercedes che si fa notare senza essere sfacciata, come al solito.

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake EQ: plancia con sistema MBUX Superscreen e tre display

Aprendo la porta si entra in un ambiente completamente digitale. L’abitacolo punta tutto su qualità percepita, pulizia stilistica e tecnologia immersiva. Il protagonista assoluto è il ponte di comando. Un impianto ad alto tasso digitale con il sistema MBUX Superscreen che trasforma l’intera parte anteriore in una grande superficie hi-tech.

Fino a tre schermi che si fondono in modo scenografico, creando quell’effetto “wow” che Mercedes sa gestire molto bene. Il quadro strumenti da 10,3” e il touchscreen centrale dell’infotainment da 14” con connettività e navigazione intelligente con Google Maps sono di serie fin dalla entry level. Il terzo schermo da 14” è un optional che rende più coinvolgente l’esperienza per il passeggero.

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake EQ: il touchscreen centrale da 14'' dell'infotainment

Infotelematica efficace e veloce

La grafica è fluida, la navigazione elettrica è evoluta e l’assistente vocale con AI è molto efficiente. L’auto pianifica automaticamente soste e tempi di ricarica in base al percorso e allo stile di guida.

L’integrazione con Apple CarPlay e Android Auto wireless fa sempre parte del pacchetto di serie, così come la piastra di ricarica senza fili per lo smartphone e la totale gestione dell’auto tramite app dedicata. Altri gadget premium a pagamento sono l’head-up display con realtà aumentata e le telecamere a 360°. Il sistema infotainment gestisce navigazione, climatizzazione, ricarica e funzioni dinamiche dell’auto in modo naturale. E se volete, si possono acquistare optional ''a tempo'' dallo store online per un'esperienza di guida personalizzata. Dovete fare un lungo viaggio? Comprate la funzione di massaggio per i sedili, che si disattiverà dopo qualche mese.

ADAS al top ma alcuni si pagano

Lato sicurezza, la CLA S.B. elettrica monta quasi tutti gli assistenti di guida, ma arriva fino agli ADAS di livello 2 ++ con l’aggiunta di pacchetti opzionali. Cruise control adattivo evoluto, mantenimento corsia, assistenza al traffico e monitoraggio a 360 gradi lavorano in background senza risultare troppo invasivi. L’esemplare del test ne era dotato e confermo che il loro intervento è discreto ed efficace. Sono lontani i tempi di frenate o rientri in carreggiata improvvisi. Ed è questa la sensazione che mi resta: tanta tecnologia, ma sempre pensata per semplificare la vita.

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake EQ: i sedili anteriori anatomici e confortevoli

Lo spazio a bordo e i sedili meritano una menzione speciale. Le dimensioni maggiorate rispetto a prima sono la chiave di volta per ospitare fino a cinque persone senza sacrifici. Il tetto panoramico regala una luminosità inaspettata e merita una lode: ha l'oscuramento elettrocromico, che sfrutta segmenti a cristalli liquidi per opacizzare la superficie, ed è anche illuminato con 158 stelle a LED integrate, che possono essere illuminate nel colore voluto e sincronizzate con l’ambient light interna.

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake EQ: il tetto panoramico con le stelline illuminate

Un’auto, due personalità

Poi c’è anche il pavimento piatto, che aggiunge centimetri utili ai piedi di chi si accomoda dietro. Il padiglione spiovente riduce l’altezza utile di qualche centimetro, ma solo i più alti se ne accorgeranno. La conformazione dei sedili regolabili elettricamente, offre un buon supporto laterale e un ottimo sostegno complessivo. Proprio questa doppia personalità mi ha convinto: comfort premium senza perdere il feeling dinamico se spingo un po’ con l’acceleratore.

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake EQ: il baule versatile, a cui si aggiunge il frunk da 101 litri

La capacità del bagagliaio si adatta a forma e dimensioni dell’auto, ma perde qualcosa nei confronti del vecchio modello, che non era 100% elettrico. Si passa da 455 litri (-30 litri) a 1.290 litri (-90 litri). Il perimetro del vano è regolare e si può sfruttare fino all’ultimo centimetro. Diciamo che c'è lo spazio per i bisogni quotidiani con il vantaggio dello schienale reclinabile 40:20:40 e si aggiungono i 101 litri del vano anteriore, utile per riporre un trolley e il cavo di ricarica.

Motore elettrico (350: 2 elettrici) Potenza max 272 (224 - 354) CV Coppia max 335 (515) Nm Acc. 0-100 km/h - Velocità 6,8 (7,6 - 5,0) sec - 210 km/h Cambio - Trazione 2 rapporti - posteriore (350: integrale) Dimensioni - Bagagliai 4,72 x 1,86 x 1,47 m - 455/1.290 + 101 litri Consumo medio 15,2-12,7 (15,1-12,8/15,6-13,2) kWh/100 km Batteria - Autonomia 85 (200: 58) kWh - fino a 769 (525 - 743) km Prezzo da 58.098 (da 52.041 - 63.698) euro

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake EQ: convince per dinamica vivace e bassi consumi

Sotto il cofano della wagon elettrica troviamo un singolo motore posteriore da 272 CV di picco e 335 Nm, abbinato a un cambio automatico a due rapporti. Numeri che permettono alla vettura di scattare da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi e raggiungere una velocità massima di 210 km/h. Ricordo che il listino comprende anche la CLA Shooting Brake 200 con 224 Cv e batteria da 58 kWh e la 350 4Matic, con doppio motore per 354 CV/515 Nm e trazione integrale.

Costruita sulla piattaforma modulare MMA, la 250+, come la 350 4Matic, ha una batteria da 85 kWh. La moderna architettura 800 V è un elemento fondamentale per migliorare efficienza e velocità di recupero alle colonnine.

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake EQ: batteria da 58 o 85 kWh e autonomia fino a 769 km

Elettricità? Mercedes fa sul serio

La CLA supporta la ricarica in CC fino a 320 kW, permettendo di recuperare energia molto rapidamente. In pratica puoi ottenere circa 320 km in dieci minuti nelle condizioni ideali. Di serie in CA si carica a 11 kW, ma suggerisco di spendere i 550 euro extra per la presa a 22 kW, che rende più semplice la gestione quotidiana.

Ma il dato che colpisce più di tutti è la promessa di un’autonomia media fino a 769 km (525 km per la 200 e 743 per la 350 4Matic). Un valore molto elevato per una wagon elettrica premium e uno dei migliori del segmento.

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake: ricarica in AC a 11 o 22 kW e in CC fino a 320 kW

Rilassante quando vuoi, vivace quando serve

Appena al volante, la prima cosa che si nota è il silenzio. La CLA Shooting Brake 250+ scivola via con una fluidità rara. Ma basta premere un po’ di più il pedale destro per capire che sotto quell’eleganza c’è anche carattere (e un po’ più di decibel di natura… aerodinamica).

La risposta dell’elettrica è immediata, ma fluida, mai brutale. La spinta arriva piena e progressiva. L’elettronica gestisce la potenza e la coppia in maniera efficace. Il vero punto forte però è l’equilibrio generale.

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake: comfort e piacere di guida vanno a braccetto

Una wagon che si fa valere su strada

Il piacere di guidare nasce dal modo in cui questa Mercedes riesce a combinare comfort e controllo. Le sospensioni lavorano bene e lo sterzo è preciso e diretto se viaggiate un po’ più forte, ma sa essere delicato e leggero nel traffico o in manovra. Efficace l’azione dei freni, che sembrano energici e assicurano una elevata rigenerazione della batteria durante i rallentamenti.

Ergo, l’auto trasmette sicurezza e feeling quando aumenti il ritmo e un bel comfort nei noiosi stop&go urbani. Inoltre, i quattro Drive Modes vi permettono di ricavare risposte più vivaci o pacate in modo da guidare nella maniera che preferite o risparmiare sui consumi di elettricità.

Certo, il peso elevato - siamo a 2.100 kg - si sente nelle curve più strette e nei cambi di direzione più rapidi, ma il lavoro fatto sul telaio è notevole. La vettura resta composta, prevedibile e sempre molto facile da condurre.

Trovo quel pizzico di sportività che non è eccessivo, ma si percepisce nel modo giusto per un’auto del genere e di questo segmento. Sinceramente, secondo me, va bene così.

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake: è la prima wagon elettrica della storia Mercedes

Offre tanto e chiede poco in cambio

Capitolo consumi, la wagon tedesca sembra poco assetata di elettroni e nel corso del test drive il computer di bordo ha registrato una media di 15-16 kWh/100 km. Un buon risultato per il tipo di auto e il percorso del test drive: un bel mix fra città, autostrada e statali. Mi impegno a confermare questo risultato in una prova più approfondita, ma sono ottimista sui dati promessi da Mercedes.

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake EQ: prezzo a partire da poco più di 52.000 euro

Chiudo, come al solito, con il capitolo listino. Il prezzo per la 250+ entry level Advanced attacca a 58.098 euro. A salire troviamo Advanced Plus (60.447 euro), Premium (62.893 euro) e Premium Plus, da 65.150 euro. Ciò colloca la nuova CLA Shooting Brake 250+, nella fascia top del mercato elettrico. La versione 200 Advanced parte da 52.041 euro, mentre per la 350 4Matic dovete mettere in conto almeno 63.698 euro.

Considerando tecnologia, autonomia, qualità costruttiva e livello generale del progetto, i soldi da spendere sono tanti, ma coerenti con l’ambizione della macchina. E se fate un giro sul configuratore, troverete che la CLA S.B. 200 EQ Advanced e più economica della CLA S.B. 220 ibrida, con potenza simile, che parte da 54.560 euro. Il messaggio mi sembra chiaro: Mercedes vuole proporre una delle famigliari BEV più moderne e complete oggi sul mercato riducendo al minimo - in certi casi annullando - lo spauracchio di un listino svantaggioso per la sua BEV. Secondo voi ci è riuscita? Ditemi la vostra.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 28/05/2026