Nuova Mercedes-AMG GT Coupé4, prestazioni super: 3 motori, 1.169 CV e ricarica fino a 600 kW

Grazie a batterie di nuova generazione e all'architettura a 800 V è possibile ricaricare con potenze fino a 600 kW

Quando Mercedes presentò tempo addietro il concept AMG GT XX era chiaro che stesse lavorando a qualcosa di davvero interessante dal punto di vista tecnico. Nel corso dei mesi abbiamo poi visto diverse foto spia della prima sportiva elettrica firmata AMG ed era chiaro che stava arrivando qualcosa di importante. Adesso possiamo davvero confermarlo perché ha fatto il suo debutto la nuova Mercedes-AMG GT Coupé4, una sportiva elettrica che dispone di contenuti tecnici davvero estremamente raffinati.

Motori elettrici a flusso assiale

Mercedes-AMG GT Coupé4

Partiamo dal cuore della nuova sportiva. Mercedes-AMG GT Coupé4 poggia sulla piattaforma AMG.EA e come previsto dispone di un powertrain dotato di motori elettrici a flusso assiale sviluppati da YASA. I vantaggi di questa soluzione tecnica? Il design compatto di questi motori offre una libertà nettamente superiore nella gestione degli ingombri del sistema di trazione. Rispetto ai motori elettrici convenzionali, garantiscono una potenza continua più elevata e una coppia superiore, permettendo di richiamare a breve distanza, e più volte, prestazioni particolarmente impegnative.

Il powertrain è composto da 3 motori elettrici. Nel dettaglio, 2 si trovano sull'asse posteriore in un unico alloggiamento, mentre sull'asse anteriore troviamo il terzo motore che entra in funzione solamente quando serve maggiore potenza o più trazione.

Due sono i livelli potenza offerti. Nella Mercedes AMG GT 55 Coupé4 4MATIC+ si potrà contare su 816 CV. Invece, nella più performante Mercedes-AMG GT 63 Coupé4 4MATIC+ la potenza sale addirittura a ben 1.169 CV, quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in 2,1 secondi, raggiungere i 200 km/h in 6,4 secondi e arrivare a 300 km/h con Driver's Package.

AMGFORCE S+ per replicare l'esperienza di un V8

Mercedes-AMG GT Coupé4

Mercedes ha creato un'esperienza di guida su misura per chi ha nostalgia del sound dei motori V8. Nasce così il programma di guida AMGFORCE S+ che permette di simulare cambi di marcia reali e il sound dei motori V8. In accelerazione, nei passaggi di marcia o nelle fasi di rilascio con scoppiettii, prende forma l’intero spettro sonoro di una moderna vettura ad alte prestazioni grazie a un'attenta opera di progettazione. Il risultato è inconfondibile e tipicamente AMG.

Batteria, autonomia e ricarica a 600 kW

Mercedes-AMG GT Coupé4

Per la nuova Mercedes-AMG GT Coupé4 è stata sviluppata una batteria di nuova concezione con celle cilindriche alte 105 millimetri e con un diametro di 26 millimetri. Un formato che secondo il costruttore apporta diversi vantaggi tra cui un migliore raffreddamento. La chimica scelta è del tipo NCMA (Nichel/Cobalto/Manganese/Alluminio) al catodo e con un anodo contenente silicio.

In totale vengono impiegate 2.660 celle all'interno di 18 moduli. Complessivamente, la batteria dispone di una capacità di 106 kWh che permette un'autonomia WLTP di 596-696 km per il modello più performante (non ci sono i dati della variante meno potente).

Quello che colpisce di più, però, è la capacità di ricarica. Grazie all'architettura a 800 V e alla nuova batteria che dispone anche di un raffinato sistema di raffreddamento, in ricarica è possibile raggiungere una potenza di picco pari a ben 600 kW. Tradotto, per passare dal 10% all'80% bastano appena 11 minuti. In 10 minuti è possibile aggiungere 70 kWh e recuperare 460 km di percorrenza.

Aerodinamica attiva

Mercedes-AMG GT Coupé4

Mercedes-AMG GT Coupé4 misura 5.094 mm lunghezza x 1.959 mm larghezza x 1.411 mm altezza, con un passo di 3.040 mm. Il Cx della sportiva è di 0,22.

Non solo potenza, perché la sportiva può contare su di un'aerodinamica attiva e su di un raffinato setup di telaio e sospensioni. Di serie, la nuova AMG GT Coupé4 adotta la sospensione pneumatica AMG ACTIVE RIDE CONTROL con stabilizzazione semiattiva del rollio. Gli ammortizzatori, regolabili sia in estensione sia in compressione, utilizzano elementi idraulici interconnessi semiattivi al posto delle tradizionali barre antirollio. Il risultato è una sensibile riduzione del rollio della carrozzeria e una maggiore libertà nella taratura dei programmi di guida AMG.

Il telaio della nuova AMG GT Coupé4 adotta una configurazione multi-link sia all’anteriore sia al posteriore. Una scelta tecnica che consente elevate accelerazioni laterali, limitando al minimo l’influenza delle forze di trazione sul comportamento della vettura. Per garantire maggiore agilità, c'è anche l'asse posteriore sterzante.

Parlando invece dell'aerodinamica, oltre al nuovo diffusore posteriore attivo, la vettura adotta ulteriori soluzioni pensate per affinare con precisione il bilanciamento aerodinamico tra cui due elementi aerodinamici attivi nel sottoscocca e uno spoiler posteriore estensibile. Si potranno scegliere cerchi da 19 a 21 pollici, tutti ottimizzati dal punto di vista dell'aerodinamica.

Interni

Mercedes-AMG GT Coupé4

Mercedes-AMG aveva già mostrato gli interni della sportiva (l'approfondimento lo trovate qui). Gli interni della Mercedes AMG GT Coupé4 sono progettati attorno all’esperienza di guida. Ovviamente non può mancare la tecnologia con un quadro strumenti digitale da 10,2 pollici e un sistema infotainment da 14 pollici. Tra gli optional, un ulteriore schermo da 14 pollici per il passeggero anteriore. I sedili anteriori di nuova concezione, dal disegno sportivo, assicurano invece un sostegno laterale adeguato nella guida più dinamica. Dietro, invece, troviamo due comodi sedili sagomati per garantire comfort ai passeggeri.

Il nuovo volante AMG Performance, con parte inferiore appiattita e impugnatura perfettamente sagomata, integra rotelle di comando e palette per gestire modalità di guida e recupero dell'energia.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 20/05/2026