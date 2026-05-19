La Mercedes GLC elettrica è un enorme successo: è già l'EV più venduta nella storia della Stella

Sono passati appena 3 mesi dall'inizio della commercializzazione della nuova Mercedes GLC elettrica (qui la nostra prova), un SUV che ha introdotto tante novità tecniche che adesso stanno progressivamente arrivando anche su altri modelli a batteria della casa della stella. Nonostante sia passato così poco tempo, il SUV è già diventato un enorme successo. Perché? In appena 100 giorni ha registrato più ordini di qualsiasi altro modello elettrico nella storia dell’azienda tedesca.

Un risultato davvero impressionante che premia il lavoro di sviluppo che Mercedes sta portando avanti sulla tecnologia delle auto elettriche.

Quasi sold out in Italia

Il riscontro positivo sugli ordini della nuova GLC elettrica è globale. Anche in Italia, un mercato non troppo favorevole alle auto elettriche, il portafoglio degli ordini della nuova GLC è già arrivato al prossimo autunno, coprendo gran parte delle quote allocate per il 2026. Insomma, la nuova GLC elettrica in Italia è quasi sold out per il 2026.

Ad oggi abbiamo un portafoglio ordini che copre già gran parte del 2026: la risposta del mercato al lancio della nuova GLC elettrica è stata estremamente positiva, con un livello di ordini record nei primi tre mesi di commercializzazione. Analizzando il portafoglio clienti che hanno già ordinato la nuova GLC elettrica abbiamo notato un significativo tasso di conquista da altri marchi, ma soprattutto un’interessante tendenza di conversione da parte di clienti che passano da una versione endotermica di GLC alla nuova proposta 100% elettrica. Anche la scelta di lasciare le motorizzazioni tradizionali sull’attuale piattaforma si è rivelata corretta perché ci permette oggi di offrire ai nostri clienti il miglior matrimonio motore-piattaforma, sia nel mondo endotermico che in quello full electric, senza compromessi né rinunce in termini di prestazioni, piacere di guida e abitabilità. Infine, i nostri clienti hanno apprezzato come, a parità di prestazioni, i prezzi tra endotermico ed elettrico siano oggi addirittura più vantaggiosi nella scelta BEV.

Così si è espresso Marco Terrusi, Head of Sales Mercedes-Benz Cars Italia, parlando del successo di vendite del nuovo SUV elettrico.

Mercedes GLC 400 4matic elettrica, 3/4 posteriore

La Mercedes GLC elettrica

Il SUV misura 4,85 m lunghezza x 1,91 m larghezza x 1,64 m altezza, con un passo di 2,97 m. Modello che offre non solo lusso ma anche tanta tecnologia a partire dal sistema MBUX Hyperscreen (optional) che si caratterizza per un maxi schermo da 39,1 pollici che va a dominare la plancia. Il SUV elettrico adotta poi la nuova piattaforma software MB.OS che sfrutta le AI Gemini di Google e Copilot di Microsoft.

Una sola motorizzazione disponibile per il momento. Mercedes GLC 400 4MATIC propone un doppio motore elettrico in grado di erogare 490 CV, quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi e raggiungere una velocità massima di 210 km/h. Powertrain alimentato da una batteria con una capacità di 94 kWh per un'autonomia di oltre 700 km WLTP. Grazie all'architettura a 800 V sarà possibile ricaricare fino a una potenza di picco di circa 330 kW. Il prezzo? Da 72.588 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 19/05/2026