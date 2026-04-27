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Nuova Mercedes GLB, focus sugli interni: tanto spazio e tecnologia

Avatar di Filippo Vendrame, il 03/05/26

1 ora fa - Più spazio, tecnologia MBUX e comfort

Spazio fino a 7 posti, interni premium e tanta tecnologia grazie all'MBUX Superscreen

La nuova Mercedes GLB (qui la prova) è arrivata sul mercato innanzitutto come SUV 100% elettrico e da poco è disponibile anche con motorizzazioni Mild Hybrid. Modello nato per viaggiare e proprio per questo offre davvero tanto spazio all'interno dell'abitacolo. Addirittura, è possibile poterla richiedere con 3 file di sedili e quindi in grado di poter ospitare all'interno fino a 7 passeggeri. Non manca poi la tecnologia con il sistema MBUX Superscreen che può arrivare a offrire fino a 3 schermi e un head-up display.

Mercedes GLB

Mercedes GLB: la plancia

Sali a bordo della nuova Mercedes GLB e trovi il classico ambiente premium della casa automobilistica tedesca. Materiali morbidi al tatto e assemblaggio impeccabile. L'MBUX Superscreen fa il resto con un effetto wow. La plancia del resto è dominata dal quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e da due display touch da 14 pollici, il primo per l'infotainment vero e proprio e il secondo per il passeggero (optional) che può accedere ad alcune funzioni legate all'intrattenimento. Il tutto accessibile attraverso un'interfaccia chiara e reattiva. Per garantire la migliore connettività, c'è il supporto al 5G. Il sistema operativo è il nuovo MB.OS e troviamo un comodo app store dove poter scaricare nuovi applicativi. La navigazione è affidata a Google Maps, sinonimo di affidabilità e l'assistente vocale può contare sull'integrazione dell'intelligenza artificiale per garantire una conversazione più naturare con i passeggeri. MB.OS offre l'integrazione con ChatGPT e Gemini.

Ovviamente non mancano Apple CarPlay e Android Auto, oltre agli aggiornamenti OTA. La dotazione di serie include il pad per la ricarica wireless degli smartphone e porte USB-C. Per enfatizzare ulteriormente la sensazione di spazio all'interno dell'abitacolo è presente anche un ampio tetto panoramico in vetro che può essere dotato della tecnologia Sky Control (optional) che rende possibile modificare il livello di trasparenza. Inoltre, quando arriva la sera, appaiono 158 stelle integrate che si illuminano creando un effetto ottico unico.

Abitabilità

Davanti nessun problema. I sedili con regolazione elettrica permettono modifiche davvero millimetriche ed è possibile trovare la giusta posizione di guida davvero in poco tempo. Anche se si è più alti di 180 cm, sopra la testa avanza ancora molto spazio e non ci sono problemi nemmeno con le ginocchia. E dietro come si sta? Davvero molto bene. Nella versione a 5 posti, anche adulti di oltre 180 cm viaggiano sempre molto bene. Passo e la piattaforma MMA hanno permesso a Mercedes di ottimizzare al massimo lo spazio interno. La terza fila, invece, se presente, permette l'accesso a bambini o comunque a persone alte non più di circa 170 cm.

Mercedes GLB

Bagagliaio:

E per i bagagli quanto spazio c'è? 540 litri nella versione della GLB a 5 posti o 480 in quella a 7 posti. Se poi si abbattano gli schienali dei posti posteriori si può arrivare fino a oltre 1.600 litri. Inoltre, dettaglio importante, davanti è presente un frunk da 127 litri (solo versione elettrica) che può essere utilizzato, ad esempio, per ospitare i cavi per la ricarica.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 03/05/2026
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Listino Mercedes-Benz GLB
AllestimentoCV / KwPrezzo
GLB 180 Executive 136 / 10044.377 €
GLB 180 d Executive 116 / 8545.536 €
GLB 180 Advanced 136 / 10046.067 €
GLB 180 d Advanced 116 / 8547.226 €
GLB 200 d Executive 150 / 11047.244 €
GLB 180 Progressive Advanced 136 / 10047.641 €
GLB 200 Executive 163 / 12048.708 €
GLB 180 d Progressive Advanced 116 / 8548.800 €
GLB 200 d Advanced 150 / 11048.934 €
GLB 180 Progressive Advanced Plus 136 / 10049.056 €
GLB 200 d 4Matic Executive 150 / 11049.513 €
GLB 180 d Progressive Advanced Plus 116 / 8550.215 €
GLB 200 Advanced 163 / 12050.398 €
GLB 200 d Progressive Advanced 150 / 11050.508 €
GLB 200 d 4Matic Advanced 150 / 11051.203 €
GLB 180 AMG Line Advanced Plus 136 / 10051.496 €
GLB 200 d Progressive Advanced Plus 150 / 11051.923 €
GLB 200 Progressive Advanced 163 / 12051.972 €
GLB 180 d AMG Line Advanced Plus 116 / 8552.655 €
GLB 200 d 4Matic Progressive Advanced 150 / 11052.777 €
GLB 200 Progressive Advanced Plus 163 / 12053.387 €
GLB 180 AMG line Premium 136 / 10053.393 €
GLB 200 d 4Matic Progressive Advanced Plus 150 / 11054.192 €
GLB 200 d AMG Line Advanced Plus 150 / 11054.363 €
GLB 180 d AMG Line Premium 116 / 8554.552 €
GLB 200 AMG Line Advanced Plus 163 / 12055.827 €
GLB 220 d 4Matic Executive 190 / 14056.028 €
GLB 200 d AMG Line Premium 150 / 11056.260 €
GLB 200 d 4Matic AMG Line Advanced Plus 150 / 11056.632 €
GLB 180 AMG Line Premium Plus 136 / 10057.468 €
GLB 220 d 4Matic Advanced 190 / 14057.718 €
GLB 200 AMG Line Premium 163 / 12057.724 €
GLB 250 4Matic Progressive Advanced 224 / 16558.093 €
GLB 200 d 4Matic AMG Line Premium 150 / 11058.529 €
GLB 180 d AMG Line Premium Plus 116 / 8558.627 €
GLB 220 d 4Matic Progressive Advanced 190 / 14059.292 €
GLB 250 4Matic Progressive Advanced Plus 224 / 16559.509 €
GLB 200 d AMG Line Premium Plus 150 / 11060.335 €
GLB 220 d 4Matic Progressive Advanced Plus 190 / 14060.707 €
GLB 200 AMG Line Premium Plus 163 / 12061.799 €
GLB 250 4Matic AMG Line Advanced Plus 224 / 16561.949 €
GLB 200 d 4Matic AMG Line Premium Plus 150 / 11062.604 €
GLB 220 d 4Matic AMG Line Advanced Plus 190 / 14063.147 €
GLB 250 4Matic AMG Line Premium 224 / 16563.846 €
GLB 220 d 4Matic AMG Line Premium 190 / 14065.044 €
GLB 250 4Matic AMG Line Premium Plus 224 / 16567.921 €
GLB 35 AMG 4Matic AMG Line Advanced Plus 306 / 22568.109 €
GLB 220 d 4Matic AMG Line Premium Plus 190 / 14069.119 €
GLB 35 AMG 4Matic AMG Line Premium 306 / 22570.007 €
GLB 35 AMG 4Matic AMG Line Premium Plus 306 / 22574.081 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mercedes-Benz GLB visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Mercedes-Benz GLB
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