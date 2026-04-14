Nuova Mercedes EQS 2026: 926 km di autonomia, ricarica ultrafast e tanta tecnologia

Mercedes EQS aveva fatto il suo debutto nel 2021. A distanza di 5 anni arriva un nuovo consistente aggiornamento. Più che di design, le novità sono tutte sotto la carrozzeria, tanto che la casa automobilistica racconta che oltre un quarto dei componenti della vettura è stato riprogettato o sostituito. Basta questo dato per capire, quindi, il grande lavoro che è stato fatto per rinnovare l'ammiraglia elettrica di Mercedes. La nuova EQS può contare adesso su di una nuova architettura a 800 V, sul sistema operativo MB.OS e sullo steer-by-wire tanto per fare alcuni esempi.

Inoltre, migliora sensibilmente l'autonomia tanto che per la versione EQS 450+ viene dichiarata una percorrenza WLTP di 926 km. Il tutto unito alla possibilità di ricaricare fino a 350 kW rende l'ansia da autonomia un lontano ricordo.

Mercedes EQS 2026

Niente ansia da autonomia

E partiamo proprio dall'aspetto della ricarica. Grazie alle nuove batterie e alla nuova architettura a 800 V, la rinnovata Mercedes EQS è in grado di recuperare fino a 320 km di autonomia in 10 minuti grazie alla possibilità di poter effettuare un peno di energia con una potenza fino a 350 kW ma solamente, va evidenziato, presso le colonnine HPC in grado di supportare gli 800 V. E sulle altre che succede? Se gli 800 V non sono supportati, la batteria si divide virtualmente per ricaricarsi in modo efficiente fino a una potenza di 175 kW.

Mercedes ha lavorato pure sul sistema di recupero dell'energia e adesso la potenza di recupero arriva fino a 385 kW e questo ha permesso di migliorare sensibilmente l'efficienza della nuova Mercedes EQS 2026. L'ammiraglia elettrica continua a supportare la ricarica bidirezionale e in particolare le tecnologie vehicle-to-grid e vehicle-to-home.

Mercedes EQS 2026

4 versioni e lunga autonomia

Al momento sono state confermate quattro versioni della berlina elettrica, denominate EQS 400, EQS 450+, EQS 500 4Matic e EQS 580 4Matic. Le ultime tre sono tutte dotate della nuova architettura a 800 volt e pacchi batteria da 122 kWh. La nuova EQS 400 ha un pacco batteria più piccolo da 112 kWh. Parlando degli accumulatori, non c'è solamente una maggiore capacità in quanto le celle sono state ottimizzate grazie ad anodi in ossido di silicio misto a grafite. Questa soluzione tecnica ha permesso di migliorare la densità energetica.

Oltre alla nuova batteria, Mercedes ha integrato nuovi motori elettrici per tutte le versioni. La EQS 400 base eroga 367 CV (270 kW), la EQS 450+ 300 kW (408 CV), mentre la EQS 500 4Matic sale a 476 CV (350 kW) e la EQS 580 4Matic offre 585 CV (430 kW). Parlando di efficienza, la versione EQS 450+ può contare su di un'autonomia di ben 926 km (817 km la EQS 400, 876 km la EQS 500 e 876 km la EQS 580).

Tutti i modelli sono inoltre dotati sul motore posteriore di un cambio a due velocità: la prima marcia è pensata per garantire un'accelerazione rapida, mentre la seconda si innesta alle alte velocità per ottimizzare l'efficienza. Inolte, sulle versioni con trazione integrale, un sistema di disconnessione disattiva il motore anteriore quando non serve.

Mercedes EQS 2026

Tanta tecnologia e c'è lo steer-by-wire

All'interno dell'abitacolo è confermata la presenza dell'Hyperscreen da oltre 55 pollici (quadro strumenti da 12,3 pollici, infotainment da 17,7 pollici e display del passeggero da 12,3 pollici) che guadagna il sistema operativo MB.OS e tutti gli ultimi servizi digitali che Mercedes ha sviluppato per le sue vetture grazie all'integrazione dell'intelligenza artificiale di Microsoft.

Altra novità rilevante è l'introduzione dello steer-by-wire che elimina ogni collegamento fisico tra il volante e le ruote. Questo significa annullare le vibrazioni che arrivano dall'asfalto a tutto beneficio del comfort e la possibilità di variare il rapporto di sterzata in funzione della velocità. Per esempio, sarà possibile effettuare manovre a bassa velocità senza dover incrociare ripetutamente le mani sul volante. Oltre a tutto questo, Mercedes ha ulteriormente sviluppato le sue sospensioni pneumatiche Airmatic per migliorare ulteriormente il comfort.

Mercedes EQS 2026

Piccoli ritocchi al look

Esteticamente arrivano solamente alcuni affinamento concentrati prevalentemente al livello del frontale dove troviamo una nuova griglia nera impreziosita da decine di stelle a tre punte e nuovi fari con luci diurne a LED con firma luminosa a forma di stella.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 14/04/2026