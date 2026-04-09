Mercedes rilancia: arriva la berlina 100% elettrica Classe C EQ

La nuova Mercedes Classe C EQ rappresenta un passaggio chiave nella strategia elettrica di Mercedes-Benz e qualche settimana fa vi avevamo dato delle anticipazioni molto interessanti (leggi le prime indiscrezioni sulla berlina elettrica).

Design e identità elettrica

Oggi abbiamo delle novità e, soprattutto, possiamo vedere l’auto quasi in veste definitiva. I prototipi stanno perdendo la mimetizzazione e ci mostrano stile e proporzioni. Attesa inizialmente nel 2026, ma più probabilmente con uno spostamento al 2027, questa berlina di nuova generazione si distingue per un approccio stilistico aerodinamico e moderno.

Mercedes Classe C EQ: i prototipi camuffati durante i test su strada

Il linguaggio formale riprende elementi già visti su EQC, ma evolve verso una maggiore efficienza. Linee pulite, firma luminosa a LED e proporzioni dinamiche definiscono un design pensato per l’elettrico. La natura BEV e 100% elettrica si riflette anche nella piattaforma dedicata, progettata per ottimizzare spazio e prestazioni.

Mercedes Classe C EQ: sotto le pellicole mimetiche un design aerodinamico

Tecnologia, abitacolo e prestazioni

All’interno, l’abitacolo punta su sostenibilità e digitalizzazione, con materiali riciclati e finiture eco-friendly. Cuore dell’esperienza è il sistema Mercedes-Benz User Experience (MBUX), evoluto per offrire comandi vocali avanzati, connettività completa e interfaccia intuitiva.

La nuova batteria promette autonomia elevata e ricarica rapida, rendendo l’auto adatta sia all’uso urbano sia ai lunghi viaggi. Il powertrain elettrico garantisce coppia immediata e guida silenziosa, mentre i sistemi di assistenza alla guida migliorano comfort e sicurezza.

Mercedes Classe C EQ: la berlina compatta a batterie dovrebbe debuttare nel 2027

Allestimenti e strategia di mercato

La futura Classe C elettrica sarà proposta in diversi allestimenti, con una gamma pensata per ampliare l’accesso al lusso sostenibile. Mercedes (guarda la homepage di Mercedes-Benz Italia) punta anche su una rete di ricarica sempre più capillare per facilitare l’utilizzo quotidiano. Il posizionamento competitivo e il lancio globale progressivo rispondono alla crescente domanda di mobilità elettrica premium, consolidando il ruolo del marchio nel segmento delle berline a zero (o quasi) emissioni.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/04/2026