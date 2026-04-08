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Mercedes-AMG SL e GT, sta arrivando il facelift, ecco come cambiano: foto spia e anticipazioni

Avatar di Filippo Vendrame, il 08/04/26

1 ora fa - Attesi ritocchi estetici, nuovi cerchi e aggiornamenti per connettività e sistemi di bordo

Il restyling porterà novità al frontale e all’interno, mantenendo però l’anima sportiva dei modelli

Mercedes sta lavorando al rinnovo della sua gamma. Non solo nuovi modelli ma anche restyling di quelli già esistenti. Per esempio, è in arrivo un facelift per Mercedes-AMG SLMercedes-AMG GT che sono state protagoniste di una nuova serie di foto spia. Dunque, il marchio tedesco non è solamente al lavoro sulla sua nuova sportiva elettrica il cui debutto è atteso tra poche settimane. Si sta quindi lavorando pure su di un aggiornamento sia per la roadster e sia per l'attuale coupé.

Mercedes-AMG SL

Ritocchi al look

Le vetture sono state intercettate nelle vicinanze del Nürburgring. A quanto pare non bisogna attendersi grandi cambiamenti. Il camuffamento concentrato sul frontale fa capire che sarà qui che ci saranno le principali novità di design che permetteranno di dare una rinfrescata al look delle due auto. In particolare, i nuovi modelli restyling adotteranno nuovi fari che disporranno della firma luminosa a stella, oramai una costante su tutte le nuove vetture della casa automobilistica tedesca. Non dovrebbero poi mancare ritocchi alla griglia e al paraurti. Sebbene al posteriore non si vedano particolari novità, alla fine potrebbero comunque arrivare alcuni ritocchi come una nuova grafica per i gruppi ottici.

Trattandosi di un restyling, non dovrebbero poi mancare nuove colorazioni per la carrozzeria e cerchi in lega dal nuovo design. Insieme al look rivisto arriveranno aggiornamenti tecnologici per i sistemi di assistenza alla guida, la connettività e l'intrattenimento. Possiamo infatti attenderci pure alcune novità per l'abitacolo, con un aggiornamento all'ultima versione del sistema MBUX.

Mercedes-AMG GT

Da capire, invece, se ci saranno novità di meccanica. Trattandosi di un restyling difficile immaginare grandi cambiamenti nella gamma di motori. Possibile piuttosto che arrivino affinamenti e forse qualche cavallo in più per le versioni top di gamma con motore V8. Ne sapremo probabilmente di più nel corso dei prossimi mesi dato che il debutto sarebbe atteso nel corso del prossimo anno.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/04/2026
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foto spia
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Listino Mercedes-Benz AMG SL
AllestimentoCV / KwPrezzo
AMG SL 43 Premium 381 / 280143.794 €
AMG SL 43 Premium Plus 381 / 280147.295 €
AMG SL 55 4Matic+ Premium 476 / 350178.962 €
AMG SL 55 4Matic+ Premium Plus 476 / 350182.465 €
AMG SL 63 4Matic+ Premium 585 / 430207.784 €
AMG SL 63 4Matic+ Premium Plus 585 / 430211.288 €
AMG SL 63 S e performance 4M+ Premium 612 / 450237.778 €
AMG SL 63 S e performance 4M+ Premium Plus 612 / 450241.282 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mercedes-Benz AMG SL visita la pagina della scheda di listino.

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