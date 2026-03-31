Ecco i prezzi della nuova Mercedes CLA Shooting Brake ibrida

Nuova Mercedes CLA Shooting Brake si può adesso ordinare anche nella versione ibrida , con il powertrain Mild Hybrid proposto dalla Casa tedesca in 3 livelli di potenza. Dopo la variante 100% elettrica , arriva sul mercato il modello con una motorizzazione tradizionale. Andiamo quindi a vedere più nel dettaglio versioni e prezzi come da configuratore online Mercedes.
Motore Mild Hybrid, fino a 190 CV
Partiamo dal powertrain della nuova CLA ibrida che è composto da un motore 4 cilindri da 1,5 litri al ciclo Miller abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti al cui interno è presente una piccola unità elettrica da 22 kW (30 CV) . La batteria che alimenta il sistema ibrido dispone di una capacità pari a 1,3 kWh . Complessivamente sono 3 i livelli di potenza offerti. Su CLA 180, 136 CV, su CLA 200, 163 CV e su CLA 220, 190 CV . Alcune versioni sono poi disponibili anche con la trazione integrale 4MATIC.
Versioni e prezzi
La nuova Mercedes CLA Shooting Brake Hybrid si può avere nelle versioni CLA 180, CLA 200, CLA 200 4MATIC, CLA 220 e CLA 220 4MATIC.
- Mercedes CLA 180 Shooting Brake : 136 CV + 30 CV - 0-100 km/h in 8,9 secondi
- Mercedes CLA 200 Shooting Brake : 163 CV + 30 CV - 0-100 km/h in 8,1 secondi
- Mercedes CLA 200 4MATIC Shooting Brake : 163 + 30 CV - 0-100 km/h in 8 secondi
- Mercedes CLA 220 Shooting Brake : 190 CV + 30 CV - 0-100 km/h in 7,3 secondi
- Mercedes CLA 220 4MATIC Shooting Brake : 190 CV + 30 CV - 0-100 km/h in 7,2 secondi
La dotazione di base include già, tra le altre cose, cerchi in lega da 17 pollici, tetto panoramico in vetro, quadro strumenti digitali da 10,25 pollici e sistema infotainment da 14 pollici. I prezzi? Si parte da 48.699 euro .
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|CLA Shooting Brake 180 Executive
|136 / 100
|44.554 €
|CLA Shooting Brake 180 Advanced
|136 / 100
|46.244 €
|CLA Shooting Brake 180d Executive
|116 / 85
|46.994 €
|CLA Shooting Brake 200 Executive
|163 / 120
|47.408 €
|CLA Shooting Brake 180 Progressive Advanced
|136 / 100
|47.708 €
|CLA Shooting Brake 180d Advanced
|116 / 85
|48.864 €
|CLA Shooting Brake 200 Advanced
|163 / 120
|49.098 €
|CLA Shooting Brake 180 Progressive Advanced Plus
|136 / 100
|49.294 €
|CLA Shooting Brake 200d Executive
|150 / 110
|49.587 €
|CLA Shooting Brake 180d Progressive Advanced
|116 / 85
|50.148 €
|CLA Shooting Brake 200 Progressive Advanced
|163 / 120
|50.562 €
|CLA Shooting Brake 180 AMG Line Advanced Plus
|136 / 100
|51.026 €
|CLA Shooting Brake 220d Business
|190 / 140
|51.047 €
|CLA Shooting Brake 200d Advanced
|150 / 110
|51.276 €
|CLA Shooting Brake 180d Progressive Advanced Plus
|116 / 85
|51.734 €
|CLA Shooting Brake 200 Progressive Advanced Plus
|163 / 120
|52.148 €
|CLA Shooting Brake 220d Advanced
|190 / 140
|52.737 €
|CLA Shooting Brake 200d Progressive Advanced
|150 / 110
|52.740 €
|CLA Shooting Brake 180d AMG Line Advanced Plus
|116 / 85
|53.466 €
|CLA Shooting Brake 250 e Plug-in Hybrid Executive
|163 / 120
|53.652 €
|CLA Shooting Brake 200 AMG Line Advanced Plus
|163 / 120
|53.880 €
|CLA Shooting Brake 220d Progressive Advanced
|190 / 140
|54.201 €
|CLA Shooting Brake 200d Progressive Advanced Plus
|150 / 110
|54.326 €
|CLA Shooting Brake 180d AMG Line Premium
|116 / 85
|54.961 €
|CLA Shooting Brake 250 e Plug-in Hybrid Advanced
|163 / 120
|55.342 €
|CLA Shooting Brake 200 AMG Line Premium
|163 / 120
|55.374 €
|CLA Shooting Brake 180 AMG Line Premium
|136 / 100
|55.521 €
|CLA Shooting Brake 220d Progressive Advanced Plus
|190 / 140
|55.787 €
|CLA Shooting Brake 200d AMG Line Advanced Plus
|150 / 110
|56.059 €
|CLA Shooting Brake 180 AMG Line Premium Plus
|136 / 100
|56.419 €
|CLA Shooting Brake 250 e Plug-in Hybrid Progressive Advanced
|163 / 120
|56.806 €
|CLA Shooting Brake 200d AMG Line Premium
|150 / 110
|57.553 €
|CLA Shooting Brake 220d AMG Line Advanced Plus
|190 / 140
|57.971 €
|CLA Shooting Brake 250 4Matic Progressive Advanced
|224 / 165
|58.000 €
|CLA Shooting Brake 250 e Plug-in Hybrid Progressive Advanced Plus
|163 / 120
|58.392 €
|CLA Shooting Brake 180d AMG Line Premium Plus
|116 / 85
|58.859 €
|CLA Shooting Brake 200 AMG Line Premium Plus
|163 / 120
|59.272 €
|CLA Shooting Brake 220d AMG Line Premium
|190 / 140
|59.465 €
|CLA Shooting Brake 250 4Matic Progressive Advanced Plus
|224 / 165
|59.586 €
|CLA Shooting Brake 250 e Plug-in Hybrid AMG Line Advanced Plus
|163 / 120
|60.575 €
|CLA Shooting Brake 250 4Matic AMG Line Advanced Plus
|224 / 165
|61.318 €
|CLA Shooting Brake 200d AMG Line Premium Plus
|150 / 110
|61.451 €
|CLA Shooting Brake 250 e Plug-in Hybrid AMG Line Premium
|163 / 120
|62.070 €
|CLA Shooting Brake 250 4Matic AMG Line Premium
|224 / 165
|62.813 €
|CLA Shooting Brake 220d AMG Line Premium Plus
|190 / 140
|62.912 €
|CLA Shooting Brake 250 e Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus
|163 / 120
|65.968 €
|CLA Shooting Brake 250 4Matic AMG Line Premium Plus
|224 / 165
|66.711 €
|CLA Shooting Brake AMG 35 4Matic AMG Line Advanced Plus
|306 / 225
|68.530 €
|CLA Shooting Brake AMG 35 4Matic AMG Line Premium
|306 / 225
|70.427 €
|CLA Shooting Brake AMG 35 4Matic AMG Line Premium Plus
|306 / 225
|74.319 €
|CLA Shooting Brake AMG 45 S 4Matic+ Premium
|421 / 310
|83.920 €
|CLA Shooting Brake AMG 45 S 4Matic+ Premium Plus
|421 / 310
|87.812 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mercedes-Benz CLA Shooting Brake visita la pagina della scheda di listino.