Listini prezzi

Ecco i prezzi della nuova Mercedes CLA Shooting Brake ibrida

Avatar di Filippo Vendrame, il 31/03/26

9 minuti fa - Potenza fiino a 190 CV e prezzi da 48.699 euro

Motore 1.5 Mild Hybrid e potenze da 136 a 190 CV. Disponibile anche con trazione integrale

Nuova Mercedes CLA Shooting Brake si può adesso ordinare anche nella versione ibrida , con il powertrain Mild Hybrid proposto dalla Casa tedesca in 3 livelli di potenza. Dopo la variante 100% elettrica , arriva sul mercato il modello con una motorizzazione tradizionale. Andiamo quindi a vedere più nel dettaglio versioni e prezzi come da configuratore online Mercedes.

Mercedes CLA Shooting Brake

Motore Mild Hybrid, fino a 190 CV

Partiamo dal powertrain della nuova CLA ibrida che è composto da un motore 4 cilindri da 1,5 litri al ciclo Miller abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti al cui interno è presente una piccola unità elettrica da 22 kW (30 CV) . La batteria che alimenta il sistema ibrido dispone di una capacità pari a 1,3 kWh . Complessivamente sono 3 i livelli di potenza offerti. Su CLA 180, 136 CV, su CLA 200, 163 CV e su CLA 220, 190 CV . Alcune versioni sono poi disponibili anche con la trazione integrale 4MATIC.

Versioni e prezzi

La nuova Mercedes CLA Shooting Brake Hybrid si può avere nelle versioni CLA 180, CLA 200, CLA 200 4MATIC, CLA 220 e CLA 220 4MATIC.

  • Mercedes CLA 180 Shooting Brake : 136 CV + 30 CV - 0-100 km/h in 8,9 secondi
  • Mercedes CLA 200 Shooting Brake : 163 CV + 30 CV - 0-100 km/h in 8,1 secondi
  • Mercedes CLA 200 4MATIC Shooting Brake : 163 + 30 CV - 0-100 km/h in 8 secondi
  • Mercedes CLA 220 Shooting Brake : 190 CV + 30 CV - 0-100 km/h in 7,3 secondi
  • Mercedes CLA 220 4MATIC Shooting Brake : 190 CV + 30 CV - 0-100 km/h in 7,2 secondi

La dotazione di base include già, tra le altre cose, cerchi in lega da 17 pollici, tetto panoramico in vetro, quadro strumenti digitali da 10,25 pollici e sistema infotainment da 14 pollici. I prezzi? Si parte da 48.699 euro .

  • Mercedes CLA 180 Shooting Brake : 48.699 euro
  • Mercedes CLA 200 Shooting Brake : 51.401 euro
  • Mercedes CLA 200 4MATIC Shooting Brake : 53.206 euro
  • Mercedes CLA 220 Shooting Brake : 54.530 euro
  • Mercedes CLA 220 4MATIC Shooting Brake : 56.336 euro
Listino Mercedes-Benz CLA Shooting Brake
AllestimentoCV / KwPrezzo
CLA Shooting Brake 180 Executive 136 / 10044.554 €
CLA Shooting Brake 180 Advanced 136 / 10046.244 €
CLA Shooting Brake 180d Executive 116 / 8546.994 €
CLA Shooting Brake 200 Executive 163 / 12047.408 €
CLA Shooting Brake 180 Progressive Advanced 136 / 10047.708 €
CLA Shooting Brake 180d Advanced 116 / 8548.864 €
CLA Shooting Brake 200 Advanced 163 / 12049.098 €
CLA Shooting Brake 180 Progressive Advanced Plus 136 / 10049.294 €
CLA Shooting Brake 200d Executive 150 / 11049.587 €
CLA Shooting Brake 180d Progressive Advanced 116 / 8550.148 €
CLA Shooting Brake 200 Progressive Advanced 163 / 12050.562 €
CLA Shooting Brake 180 AMG Line Advanced Plus 136 / 10051.026 €
CLA Shooting Brake 220d Business 190 / 14051.047 €
CLA Shooting Brake 200d Advanced 150 / 11051.276 €
CLA Shooting Brake 180d Progressive Advanced Plus 116 / 8551.734 €
CLA Shooting Brake 200 Progressive Advanced Plus 163 / 12052.148 €
CLA Shooting Brake 220d Advanced 190 / 14052.737 €
CLA Shooting Brake 200d Progressive Advanced 150 / 11052.740 €
CLA Shooting Brake 180d AMG Line Advanced Plus 116 / 8553.466 €
CLA Shooting Brake 250 e Plug-in Hybrid Executive 163 / 12053.652 €
CLA Shooting Brake 200 AMG Line Advanced Plus 163 / 12053.880 €
CLA Shooting Brake 220d Progressive Advanced 190 / 14054.201 €
CLA Shooting Brake 200d Progressive Advanced Plus 150 / 11054.326 €
CLA Shooting Brake 180d AMG Line Premium 116 / 8554.961 €
CLA Shooting Brake 250 e Plug-in Hybrid Advanced 163 / 12055.342 €
CLA Shooting Brake 200 AMG Line Premium 163 / 12055.374 €
CLA Shooting Brake 180 AMG Line Premium 136 / 10055.521 €
CLA Shooting Brake 220d Progressive Advanced Plus 190 / 14055.787 €
CLA Shooting Brake 200d AMG Line Advanced Plus 150 / 11056.059 €
CLA Shooting Brake 180 AMG Line Premium Plus 136 / 10056.419 €
CLA Shooting Brake 250 e Plug-in Hybrid Progressive Advanced 163 / 12056.806 €
CLA Shooting Brake 200d AMG Line Premium 150 / 11057.553 €
CLA Shooting Brake 220d AMG Line Advanced Plus 190 / 14057.971 €
CLA Shooting Brake 250 4Matic Progressive Advanced 224 / 16558.000 €
CLA Shooting Brake 250 e Plug-in Hybrid Progressive Advanced Plus 163 / 12058.392 €
CLA Shooting Brake 180d AMG Line Premium Plus 116 / 8558.859 €
CLA Shooting Brake 200 AMG Line Premium Plus 163 / 12059.272 €
CLA Shooting Brake 220d AMG Line Premium 190 / 14059.465 €
CLA Shooting Brake 250 4Matic Progressive Advanced Plus 224 / 16559.586 €
CLA Shooting Brake 250 e Plug-in Hybrid AMG Line Advanced Plus 163 / 12060.575 €
CLA Shooting Brake 250 4Matic AMG Line Advanced Plus 224 / 16561.318 €
CLA Shooting Brake 200d AMG Line Premium Plus 150 / 11061.451 €
CLA Shooting Brake 250 e Plug-in Hybrid AMG Line Premium 163 / 12062.070 €
CLA Shooting Brake 250 4Matic AMG Line Premium 224 / 16562.813 €
CLA Shooting Brake 220d AMG Line Premium Plus 190 / 14062.912 €
CLA Shooting Brake 250 e Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus 163 / 12065.968 €
CLA Shooting Brake 250 4Matic AMG Line Premium Plus 224 / 16566.711 €
CLA Shooting Brake AMG 35 4Matic AMG Line Advanced Plus 306 / 22568.530 €
CLA Shooting Brake AMG 35 4Matic AMG Line Premium 306 / 22570.427 €
CLA Shooting Brake AMG 35 4Matic AMG Line Premium Plus 306 / 22574.319 €
CLA Shooting Brake AMG 45 S 4Matic+ Premium 421 / 31083.920 €
CLA Shooting Brake AMG 45 S 4Matic+ Premium Plus 421 / 31087.812 €

