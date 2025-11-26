Nuova CLA Shooting Brake, i prezzi della EV (in attesa del mild hybrid)

A modo suo, stabilisce un primato. Nuova CLA Shooting Brake è infatti la prima Mercedes che oltre ad essere elettrica è anche una station wagon (o una specie).

Perché scegliere CLA Shooting Brake, anziché CLA Coupé? Perché la Shooting Brake unisce l’eleganza, la sportività e l’intelligenza di CLA Coupé, a una maggiore capacità di carico e a una maggiore versatilità degli interni.

Mercedes CLA Shooting Brake 2026, vendite al via

E perché, in fondo, costa solo un po' di più. Gli ordini sono aperti e il gap, in termini di prezzo, è basso. Almeno, per l'ordine di grandezza.

Nuova CLA 250+ Shooting Brake (272 CV, trazione posteriore) a partire da 58.068 euro ;



(272 CV, trazione posteriore) a partire da ; Nuova CLA 350 4Matic Shooting Brake (354 CV, trazione integrale) a partire da 63.668 euro.



Il differenziale rispetto alla berlina ammonta a circa 1.500 euro: si può fare.

Mercedes CLA Shooting Brake e CLA Coupé: quale scegli?

La gamma si articola su quattro allestimenti, come sempre con stili e dotazioni differenti: Advanced, Advanced Plus, Premium e Premium Plus.

Visita il configuratore Mercedes-Benz Italia per scoprire tutte le caratteristiche di prezzo ed equipaggiamento.

Nuova Mercedes CLA Shooting Brake, gli interni

Ah, CLA Shooting Brake benzina mild hybrid 48 volt? Ancora no, ma è solo questione di tempo...

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/11/2025