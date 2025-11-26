Guida all'acquisto

Nuova CLA Shooting Brake, i prezzi della EV (in attesa del mild hybrid)

Avatar di Lorenzo Centenari, il 27/11/25

2 ore fa - La nuova "wagon coupé" Mercedes costa solo un po' di più di CLA berlina

La nuova "wagon coupé" Mercedes costa solo un po' di più di CLA berlina. Al lancio, solo full electric (ma arriva il benzina)

A modo suo, stabilisce un primato. Nuova CLA Shooting Brake è infatti la prima Mercedes che oltre ad essere elettrica è anche una station wagon (o una specie).

Perché scegliere CLA Shooting Brake, anziché CLA Coupé? Perché la Shooting Brake unisce l’eleganza, la sportività e l’intelligenza di CLA Coupé, a una maggiore capacità di carico e a una maggiore versatilità degli interni.

Mercedes CLA Shooting Brake 2026, vendite al via

E perché, in fondo, costa solo un po' di più. Gli ordini sono aperti e il gap, in termini di prezzo, è basso. Almeno, per l'ordine di grandezza.

  • Nuova CLA 250+ Shooting Brake (272 CV, trazione posteriore) a partire da 58.068 euro;
     
  • Nuova CLA 350 4Matic Shooting Brake (354 CV, trazione integrale) a partire da 63.668 euro.
     

Il differenziale rispetto alla berlina ammonta a circa 1.500 euro: si può fare.

Mercedes CLA Shooting Brake e CLA Coupé: quale scegli?

La gamma si articola su quattro allestimenti, come sempre con stili e dotazioni differenti: Advanced, Advanced Plus, Premium e Premium Plus.

Visita il configuratore Mercedes-Benz Italia per scoprire tutte le caratteristiche di prezzo ed equipaggiamento.

Nuova Mercedes CLA Shooting Brake, gli interni

Ah, CLA Shooting Brake benzina mild hybrid 48 volt? Ancora no, ma è solo questione di tempo...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/11/2025
