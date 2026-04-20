Nuova Mercedes Classe C elettrica al debutto: lusso, tecnologia e autonomia fino a 760 km

Al debutto la versione con doppio motore da 490 CV, ricarica ultra rapida e tecnologia avanzata

Dopo l'arrivo della nuova BMW i3 non poteva mancare una rapida risposta di Mercedes. Ecco quindi debuttare la nuova Classe C elettrica che può contare sulle ultime tecnologia che la casa della stella ha sviluppato per le sue vetture a batteria. In particolare, la nuova Classe C adotta le soluzioni tecniche introdotte sulla GLC a partire dall'architettura a 800 V che permette di poter effettuare ricariche ad altissima potenza. Entriamo nei dettagli e vediamo di scoprire tutte le principali caratteristiche del nuovo modello.

Nuova Mercedes Classe C elettrica: esterni

La nuova Classe C elettrica rimane fedele ai valori fondamentali di eleganza e comfort della Classe C, andando ulteriormente a evolverli. Le misure della berlina sono 4.883 mm lunghezza x 1.892 mm larghezza x 1.503 mm altezza, con un passo di 2.962 mm.

Il look prede nettamente le distanze dal modello endotermico. Classe C elettrica si riconosce subito per il frontale dove troviamo la nuova interpretazioni della calandra Mercedes con ampia cornice cromata, struttura a rete effetto vetro fumé e stella centrale integrata. Volendo, il contorno e il pannello possono essere illuminati. Nuovi sono pure i fari che dispongono della firma luminosa a stella oramai diventata un elemento distintivo di tutti gli ultimi modelli della casa automobilistica tedesca.

Spostandoci al posteriore le linee sono più morbide, quasi da fastback dove troviamo un profilo aerodinamico inclinato e quattro fanali posteriori rotondi di colore rosso con la firma luminosa sempre a stella. Molta attenzione è stata data allo sviluppo dell'aerodinamica, ottimizzando ogni dettaglio per migliorare il più possibile l'efficienza della vettura. Ad esempio, troviamo le maniglie delle portiere a filo con la carrozzeria. Questo lavoro ha permesso di ottenere un Cx pari a 0,22.

A disposizione cerchi da 18 a 20 pollici, sempre con un design ottimizzato dal punto di vista del'aerodinamica.

Interni: lusso e tecnologia

L'abitacolo della nuova Classe C elettrica era già stata anticipato alcuni giorni fa da Mercedes. La piattaforma pensata per le auto elettriche e il passo molto lungo, permettono di offrire tanto spazio all'interno dell'abitacolo, anche a chi si siede dietro. Per esaltare ulteriormente la sensazione di spazio, c'è un ampio tetto panoramico in vetro con tecnologia Sky Control (optional), oscurabile e dotato di 162 stelle illuminate nel colore selezionato.

Ovviamente c'è tantissima tecnologia e la plancia è dominata dal sistema MBUX Superscreen o dall'MBUX Hyperscreen che garantisce un effetto wow ogni volta che si sale a bordo dato che può contare su di un display da ben 39.1 pollici. Piattaforma software MB.OS, supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto, aggiornamenti OTA e un avanzato assistente vocale che sfrutta l'intelligenza artificiale.

Ovviamente rivestimenti premium per garantire il massimo lusso tipico di Mercedes con la possibilità di poter personalizzare ogni dettaglio. C'è anche il Vegan Package che offre interni vegan-certified. Lo spazio per i bagagli? 470 litri dietro a cui si aggiunge un frunk anteriore da 101 litri.

Motore e autonomia

Per il momento, al lancio sul mercato, la nuova Mercedes Classe C elettrica sarà proposta solamente nella versione C 400 4MATIC electric con doppio motore da 360 kW (490 CV) e 800 Nm di coppia con 5 livelli di guida. Parlando delle prestazioni, la velocità massima arriva a 210 km/h, mentre per passare da 0 a 100 km/h servono appena 4 secondi. Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità di 94 kWh che permette un'autonomia fino a 762 km.

Grazie all'architettura a 800 V è possibile ricaricare ad altissima potenza e Mercedes parla di 10 minuti per recuperare 325 km di percorrenza. La potenza di picco in ricarica è di 330 kW in corrente continua. Invece, in corrente alternata 11 o 22 kW con il caricatore optional.

La nuova Classe C elettrica può contare sull'evoluzione delle sospensioni pneumatiche Airmatic e su tutti gli ultimi sistemi ADAS che Mercedes ha sviluppato e che rendono questo modello già pronto per la guida autonomia di Livello 3.

Prezzi

Mercedes non ha ancora annunciato il listino e quindi bisognerà attendere un po' per scoprire i prezzi della nuova Classe C elettrica.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 20/04/2026