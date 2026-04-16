Svelati gli interni della nuova Mercedes Classe C elettrica: lusso e tanta tecnologia

Il conto alla rovescia è iniziato perché lunedì 20 aprile farà il suo debutto ufficiale la nuova Mercedes Classe C elettrica, modello più volte protagonista di foto spia e che una volta su strada dovrà confrontarsi con vetture del calibro della nuova BMW i3, anche lei fresca di presentazione. Alla vigilia del debutto, la casa automobilistica ha voluto svelare gli interni della nuova Classe C che oltre a offrire lusso, proporranno davvero tantissima tecnologia dato che potrà essere dotata del sistema MBUX Hyperscreen che va a dominare internamente la plancia. Entriamo nei dettagli.

Mercedes Classe C elettrica

Più spazio, comfort e lusso

Grazie all'architettura specifica per le auto elettriche, Mercedes ha potuto ottimizzare gli interni per offrire tanto spazio e comfort per i passeggeri. Inoltre, l'ampio tetto panoramico in vetro permette di accentuare ulteriormente la sensazioni di spazio all'interno dell'abitacolo. Tanto lusso come da tradizione della casa automobilistica che evidenzia che la nuova Classe C elettrica offrirà un’ampia selezione di materiali esclusivi.

Ad esempio ci sarà la nuova finitura effetto pelle “Softtorino”, caratterizzata da un aspetto estremamente raffinato. I sedili sportivi (optional) potranno invece contare sulla pelle Nappa con design “Twisted Diamond”. Chi sceglierà l'allestimento AMG Line troverà pure ulteriori elementi pregiati che alzeranno ulteriormente l'asticella dell'esclusività. Per la prima volta, le griglie degli altoparlanti presentano una grafica a linee orizzontali con rilievo tridimensionale e finitura bicolore. Per chi sceglierà il sistema audio Burmester 3D surround, sono addirittura realizzate in acciaio inox.

Ovviamente ci sarà la possibilità di personalizzare l'abitacolo come meglio si crede. A disposizione c'è anche il Vegan Package che offre interni vegan-certified. Non mancano nemmeno nuovi sedili per conducente e passeggeri progettati per il massimo comfort e dotati di ampie regolazioni elettriche. Ad esempio, il supporto lombare elettropneumatico a 4 vie adegua lo schienale alla naturale curvatura della colonna vertebrale, offrendo un supporto ergonomico efficace, soprattutto nei lunghi viaggi. La funzione massaggio su tutta la superficie dello schienale, la ventilazione dei sedili e il suono 4D garantiscono il massimo comfort.

Quanta tecnologia!

Stile minimalista con comandi fisici ridotti al minimo e davvero tantissima tecnologia con l'MBUX Hyperscreen, una sorta di mega monitor, a dominare completamente la plancia. Sarà comunque optional perché la Classe C elettrica disporrà di serie del'MBUX Superscreen non meno spettacolare comunque.

Tutto pronto, quindi, per scoprire la nuova Mercedes Classe C elettrica. Appuntamento a lunedì 20 aprile.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 16/04/2026