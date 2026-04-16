Anteprima

Svelati gli interni della nuova Mercedes Classe C elettrica: lusso e tanta tecnologia

Avatar di Filippo Vendrame, il 16/04/26

14 fa - Tanto spazio, finiture pregiate e sistema MBUX Hyperscreen protagonista

Comfort, spazio e tecnologia; la nuova Classe C elettrica debutterà il 20 aprile

Il conto alla rovescia è iniziato perché lunedì 20 aprile farà il suo debutto ufficiale la nuova Mercedes Classe C elettrica, modello più volte protagonista di foto spia e che una volta su strada dovrà confrontarsi con vetture del calibro della nuova BMW i3, anche lei fresca di presentazione. Alla vigilia del debutto, la casa automobilistica ha voluto svelare gli interni della nuova Classe C che oltre a offrire lusso, proporranno davvero tantissima tecnologia dato che potrà essere dotata del sistema MBUX Hyperscreen che va a dominare internamente la plancia. Entriamo nei dettagli.

Mercedes Classe C elettrica

Più spazio, comfort e lusso

Grazie all'architettura specifica per le auto elettriche, Mercedes ha potuto ottimizzare gli interni per offrire tanto spazio e comfort per i passeggeri. Inoltre, l'ampio tetto panoramico in vetro permette di accentuare ulteriormente la sensazioni di spazio all'interno dell'abitacolo. Tanto lusso come da tradizione della casa automobilistica che evidenzia che la nuova Classe C elettrica offrirà un’ampia selezione di materiali esclusivi.

Ad esempio ci sarà la nuova finitura effetto pelle “Softtorino”, caratterizzata da un aspetto estremamente raffinato. I sedili sportivi (optional) potranno invece contare sulla pelle Nappa con design “Twisted Diamond”. Chi sceglierà l'allestimento AMG Line troverà pure ulteriori elementi pregiati che alzeranno ulteriormente l'asticella dell'esclusività. Per la prima volta, le griglie degli altoparlanti presentano una grafica a linee orizzontali con rilievo tridimensionale e finitura bicolore. Per chi sceglierà il sistema audio Burmester 3D surround, sono addirittura realizzate in acciaio inox.

Ovviamente ci sarà la possibilità di personalizzare l'abitacolo come meglio si crede. A disposizione c'è anche il Vegan Package che offre interni vegan-certified. Non mancano nemmeno nuovi sedili per conducente e passeggeri progettati per il massimo comfort e dotati di ampie regolazioni elettriche. Ad esempio, il supporto lombare elettropneumatico a 4 vie adegua lo schienale alla naturale curvatura della colonna vertebrale, offrendo un supporto ergonomico efficace, soprattutto nei lunghi viaggi. La funzione massaggio su tutta la superficie dello schienale, la ventilazione dei sedili e il suono 4D garantiscono il massimo comfort.

Mercedes Classe C elettrica

Quanta tecnologia!

Stile minimalista con comandi fisici ridotti al minimo e davvero tantissima tecnologia con l'MBUX Hyperscreen, una sorta di mega monitor, a dominare completamente la plancia. Sarà comunque optional perché la Classe C elettrica disporrà di serie del'MBUX Superscreen non meno spettacolare comunque.

Tutto pronto, quindi, per scoprire la nuova Mercedes Classe C elettrica. Appuntamento a lunedì 20 aprile.

Tags
mercedes classe cauto elettriche
Gallery
    Listino Mercedes-Benz Classe C
    AllestimentoCV / KwPrezzo
    Classe C 200 d Mild Hybrid Advanced 163 / 12054.972 €
    Classe C 200 Mild Hybrid Advanced 204 / 15056.670 €
    Classe C 200 d Mild Hybrid Advanced Plus 163 / 12056.912 €
    Classe C 220 d Mild Hybrid Advanced 200 / 14756.914 €
    Classe C 200 Mild Hybrid Advanced Plus 204 / 15058.610 €
    Classe C 220 d Mild Hybrid Advanced Plus 200 / 14758.854 €
    Classe C 200 d Mild Hybrid AMG Line Advanced 163 / 12058.864 €
    Classe C 300 d Mild Hybrid AMG Line Advanced 265 / 19559.212 €
    Classe C 220 d Mild Hybrid 4Matic Advanced 200 / 14759.354 €
    Classe C 200 Mild Hybrid AMG Line Advanced 204 / 15060.562 €
    Classe C 200 d Mild Hybrid AMG Line Advanced Plus 163 / 12060.804 €
    Classe C 220 d Mild Hybrid AMG Line Advanced 200 / 14760.806 €
    Classe C 300 d Mild Hybrid AMG Line Advanced Plus 265 / 19561.152 €
    Classe C 220 d Mild Hybrid 4Matic Advanced Plus 200 / 14761.294 €
    Classe C 300 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Advanced 265 / 19561.652 €
    Classe C 200 Mild Hybrid AMG Line Advanced Plus 204 / 15062.502 €
    Classe C 220 d Mild Hybrid AMG Line Advanced Plus 200 / 14762.746 €
    Classe C 220 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Advanced 200 / 14763.246 €
    Classe C 300 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Advanced Plus 265 / 19563.592 €
    Classe C 200 d Mild Hybrid AMG Line Premium 163 / 12063.732 €
    Classe C 300 d Mild Hybrid AMG Line Premium 265 / 19564.080 €
    Classe C 300 e Plug-in Hybrid Advanced 204 / 15064.438 €
    Classe C 220 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Advanced Plus 200 / 14765.186 €
    Classe C 200 Mild Hybrid AMG Line Premium 204 / 15065.430 €
    Classe C 220 d Mild Hybrid AMG Line Premium 200 / 14765.674 €
    Classe C 300 e Plug-in Hybrid Advanced Plus 204 / 15066.378 €
    Classe C 300 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Premium 265 / 19566.520 €
    Classe C 300 e Plug-in Hybrid 4Matic Advanced 197 / 14566.878 €
    Classe C 300 de Plug-in Hybrid Advanced 197 / 14568.098 €
    Classe C 220 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Premium 200 / 14768.114 €
    Classe C 300 e Plug-in Hybrid AMG Line Advanced 204 / 15068.330 €
    Classe C 300 e Plug-in Hybrid 4Matic Advanced Plus 197 / 14568.818 €
    Classe C 200 d Mild Hybrid AMG Line Premium Plus 163 / 12068.978 €
    Classe C 300 d Mild Hybrid AMG Line Premium Plus 265 / 19569.326 €
    Classe C 300 de Plug-in Hybrid Advanced Plus 197 / 14570.038 €
    Classe C 300 e Plug-in Hybrid AMG Line Advanced Plus 204 / 15070.270 €
    Classe C 300 de Plug-in Hybrid 4Matic Advanced 197 / 14570.538 €
    Classe C 200 Mild Hybrid AMG Line Premium Plus 204 / 15070.676 €
    Classe C 300 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced 197 / 14570.770 €
    Classe C 220 d Mild Hybrid AMG Line Premium Plus 200 / 14770.920 €
    Classe C 300 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Premium Plus 265 / 19571.766 €
    Classe C 300 de Plug-in Hybrid AMG Line Advanced 197 / 14571.990 €
    Classe C 300 de Plug-in Hybrid 4Matic Advanced Plus 197 / 14572.478 €
    Classe C 300 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced Plus 197 / 14572.710 €
    Classe C 300 e Plug-in Hybrid AMG Line Premium 204 / 15073.198 €
    Classe C 220 d Mild Hybrid 4Matic AMG Line Premium Plus 200 / 14773.360 €
    Classe C 300 de Plug-in Hybrid AMG Line Advanced Plus 197 / 14573.930 €
    Classe C 300 de Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced 197 / 14574.430 €
    Classe C 400 e Plug-in Hybrid 4Matic Advanced 252 / 18574.570 €
    Classe C 300 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium 197 / 14574.967 €
    Classe C 300 de Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced Plus 197 / 14576.370 €
    Classe C 400 e Plug-in Hybrid 4Matic Advanced Plus 252 / 18576.510 €
    Classe C 300 de Plug-in Hybrid AMG Line Premium 197 / 14576.858 €
    Classe C 300 e Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus 204 / 15078.444 €
    Classe C 400 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced 252 / 18578.462 €
    Classe C 300 de Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium 197 / 14579.298 €
    Classe C 400 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced Plus 252 / 18580.402 €
    Classe C 300 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium Plus 197 / 14580.884 €
    Classe C 300 de Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus 197 / 14582.104 €
    Classe C 400 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium 252 / 18583.330 €
    Classe C 300 de Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium Plus 197 / 14584.544 €
    Classe C AMG C43 Mild Hybrid 4Matic Premium 408 / 30086.051 €
    Classe C 400 e Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium Plus 252 / 18588.576 €
    Classe C AMG C43 Mild Hybrid 4Matic Premium Plus 408 / 30091.297 €
    Classe C AMG C43 Mild Hybrid 4Matic Premium Plus Extra 408 / 30094.896 €
    Classe C AMG C63 E Performance Premium 476 / 350125.322 €
    Classe C AMG C63 E Performance Premium Plus Extra 476 / 350129.233 €
    Classe C AMG C63 E Performance Premium Plus 476 / 350130.568 €

    Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mercedes-Benz Classe C visita la pagina della scheda di listino.

    Scheda, prezzi e dotazioni Mercedes-Benz Classe C
    Logo Mercedes-Benz
    Mercedes-Benz
    Vedi anche