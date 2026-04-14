Mercedes-AMG SL, sta arrivando il facelift: render e anticipazioni, ecco come cambierà

Con il facelift sono attesi ritocchi al frontale, un aggiornamento della tecnologia e forse novità di motore

Mercedes sta lavorando al facelift della sua roadster AMG SL. Aggiornamento che dal punto di vista estetico pare che si concentrerà prevalentemente su di una serie di ritocchi al frontale. Una conferma l'abbiamo avuto di recente attraverso una serie di foto spia in cui era presente un prototipo del nuovo modello con un camuffamento concentrato all'anteriore. Iniziano quindi a delinearsi le novità che riceverà la roadster tedesca e c'è già chi ha provato a immaginarsi l'aspetto finale del nuovo modello come nel nuovo render di Kolesa che proponiamo.

Ecco come potrebbe essere

Modifiche in punta di matita e del resto il marchio tedesco ci ha abituati a continui affinamenti piuttosto che a rivoluzioni stilistiche. Il frontale sarà quindi ridisegnato dove troveremo nuovi fari dotati della firma luminosa a stella che adesso è presente su tutti gli ultimi modelli Mercedes. Piccoli ritocchi sono attesi anche per la griglia, sebbene forme e dimensioni non dovrebbero cambiare di molto. Non dovrebbero poi mancare modifiche al paraurti con forme differenti per le prese d'aria. Anche al posteriore possiamo attenderci alcuni ritocchi con i gruppi ottici dotati sempre della firma luminosa a forma di stella. Visto che al debutto manca ancora diverso tempo, ci sarà modo per capire meglio le novità di design in arrivo ma il render fornisce già alcuni spunti di come potrebbe effettivamente cambiare la nuova AMG SL in base a quanto visto dalle più recenti foto spia.

Mercedes-AMG SL render

Per quanto riguarda l'abitacolo possiamo attenderci nuovi rivestimenti, piccoli ritocchi alla plancia e soprattutto un aggiornamento tecnologico con l'introduzione dell'ultima generazione del sistema MBUX. Trattandosi di un restyling dovrebbero arrivare anche nuove colorazioni per la carrozzeria, cerchi in lega dal nuovo design e un aggiornamento dei sistemi ADAS per disporre delle ultime tecnologie di assistenza alla guida della casa tedesca.

Motori

Con i facelift solitamente non arrivano grandi stravolgimenti per quanto riguarda la gamma dei motori. Tuttavia, le versioni con motore V8 potrebbero disporre della nuova unità biturbo di 4 litri introdotta da poco sulla rinnovata Mercedes Classe S. Da capire il destino della versione base a 4 cilindri turbo di 2 litri, dato che tale unità non rispetterebbe il nuovo standard Euro 7. Alcune recenti indiscrezioni parlano di una sostituzione con un motore 6 cilindri di 3 litri con tecnologia Mild Hybrid. Il debutto del facelift? Tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027 con l'introduzione sul mercato nel corso del prossimo anno.

Fonte: Kolesa

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 14/04/2026