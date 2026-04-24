Mercedes GLC si allunga e accoglie un passeggero in più (che non sei tu)

Passo da Classe S, sei posti veri, per la Cina: nuova GLC L EV è la GLC “XL” che noi europei possiamo solo guardare da lontano

Mercedes presenta al Salone di Pechino nuova GLC L EV, versione “tirata” della GLC elettrica pensata esclusivamente - lo diciamo subito - per il mercato cinese.

Il format è quello ormai classico: si prende un modello globale, lo si allunga dove serve, si aggiunge un po’ di comfort da business lounge, et voilà, il SUV perfetto per chi viaggia con autista.

Mercedes GLC L EV

La ricetta funziona: GLC L arriva a 4,95 metri di lunghezza e soprattutto a 3,03 metri di passo, cioè 5,5 cm in più rispetto a GLC EV standard. Risultato: più spazio dietro, porte posteriori più lunghe, coda un filo più verticale e - sorpresa - la possibilità di avere tre file e sei posti.

Mercedes GLC L EV: tre file, sei posti

La seconda fila, poi, è quella giusta: due poltrone singole con riscaldamento, ventilazione e massaggio. Altro che “posto centrale sacrificato”.

La tribuna d'onore è la seconda fila

Davanti domina il solito Hyperscreen da 39 pollici, mentre sotto pelle arriva un’altra chicca: con il pacchetto Agility & Comfort, GLC L eredita sospensioni Airmatic e sterzo posteriore direttamente dalla Classe S.

Mercedes GLC L EV: davanti, come GLC EV

Per muovere il tutto, un powertrain dual‑motor da 416 CV e 800 Nm: meno potente della GLC EV globale, ma più che sufficiente per il target cinese. Curioso il pacco batteria: 85,5 kWh, più piccolo del nostro, ma comunque accreditato di oltre 700 km CLTC.

Mercedes GLC L EV solo per la Cina

Arriverà nelle concessionarie cinesi nel quarto trimestre. Prezzi? Più avanti. Disponibilità in Europa? Zero. Ma tranquilli: possiamo sempre consolarci con la versione corta. O con un taxi.

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/04/2026