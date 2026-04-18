Prova Mercedes GLB, una vera sorpresa: si guida bene e ti porta molto lontano

La nuova Mercedes GLB rappresenta un profondo cambiamento rispetto alla generazione precedente. Nuova piattaforma e proprio come successo con la nuova CLA, al debutto è stata proposta esclusivamente con motorizzazioni 100% elettriche. Da poco è comunque ordinabile anche la gamma ibrida con il nuovo 1,5 litri Mild Hybrid. Un SUV che offre lusso, tecnologia ma anche tanto spazio e versatilità. Infatti, nei suoi circa 4,7 metri di lunghezza è in grado di ospitare fino a 7 passeggeri. Ma come va la nuova Mercedes GLB?

Design e interni

Il SUV condivide buona parte della meccanica con la nuova Mercedes CLA a partire dalla piattaforma MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture) nata per sfruttare al massimo i vantaggi delle motorizzazioni elettriche ma in grado di ospitare anche le motorizzazioni ibride. Il SUV tedesco presenta proporzioni robuste, con il frontale caratterizzato dalla presenza di una nuova griglia impreziosita dalla presenza di 94 stelle LED animate singolarmente con finitura cromata. I nuovi fari dispongono della firma luminosa a stella che oramai è un simbolo distintivo degli ultimi modelli della casa automobilistica, mentre elementi come le protezioni attorno ai passaruota e le protezioni visive sottoscocca, anteriori e posteriori, strizzano l'occhio al mondo dell'off-road.

A seconda della versione scelta, i cerchi possono essere da 20 pollici e per chi cerca un look grintoso si può richiedere il SUV nella versione AMG Line. La linea del tetto è quasi piatta per massimizzare lo spazio a disposizione per la testa anche nella terza fila dei sedili, e termina con un piccolo spoiler. Dietro, spiccano i gruppi ottici a firma di L sdraiata.

Spostandoci all'interno dell'abitacolo, troviamo interni molto curati come da trazione Mercedes e pensati per offrire la massima praticità. Per chi ha infatti bisogno di trasportare molte persone, la nuova GlB si può avere, oltre che nella tradizionale versione a 5 posti, anche in quella che permette di ospitare 7 passeggeri. La terza fila è comunque adatta a trasportare bambini o comunque persone attorno ai 170 cm di altezza. Ottimi assemblaggi e materiali premium. Ovviamente, i clienti potranno personalizzare come meglio credono l'abitacolo attingendo dall'ampio catalogo della casa automobilistica.

E per offrire maggiore sensazione di spazio all'interno, la nuova Mercedes GLB è dotata di un ampio tetto panoramico in vetro che grazie alla tecnologia Sky Control è possibile renderlo da trasparente a opaco per una maggiore privacy. Di notte, propone un effetto ''stellato'' grazie a ben 158 stelle illuminate (optional).

Tecnologia

La plancia presenta uno stile minimalista dove i comandi fisici sono davvero ridotti al minimo. Ma come ci ha oramai abituati da tempo Mercedes, troviamo davvero tanta tecnologia grazie allo spettacolare sistema MBUX Superscreen che propone un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, un sistema infotainment con display da 14 pollici e un ulteriore schermo da 14 pollici per il passeggero anteriore.

Ovviamente presenti i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto, oltre agli aggiornamenti OTA. La piattaforma software è basata sul sistema operativo MB.OS e non mancano le integrazioni con le AI di ChatGPT e Google. Presente anche un avanzato assistente vocale. La navigazione è invece affidata a Google Maps.

Motori, batterie e autonomia

Mercedes GLB elettrica adotta un'architettura a 800 V che garantisce di poter effettuare ricariche ad altissima potenza, fino a 320 kW in corrente continua dalle colonnine HPC (con la batteria di maggiore capacità). Per il momento sono disponibili tre versioni: GLB 200 con tecnologia EQ, GLB 250+ con tecnologia EQ e GLB 350 4MATIC con tecnologia EQ. A parte la più piccola GLB 200 che dispone di un batteria da 58 kWh, negli altri casi c'è un accumulatore da 85 kWh.

GLB 200 - 165 kW (224 CV) e 335 Nm, autonomia fino a 430 km, da 0 a 100 km/h in 8,2 secondi, 210 km/h di velocità massima e ricarica a 200 kW

- 165 kW (224 CV) e 335 Nm, autonomia fino a 430 km, da 0 a 100 km/h in 8,2 secondi, 210 km/h di velocità massima e ricarica a 200 kW GLB 250+ - 200 kW (272 CV) e 335 Nm, autonomia fino a 631 km, da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi, 210 km/h di velocità massima e ricarica a 320 kW

- 200 kW (272 CV) e 335 Nm, autonomia fino a 631 km, da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi, 210 km/h di velocità massima e ricarica a 320 kW GLB 350 4Matic (doppio motore e trazione integrale) - 260 kW (354 CV) e 515 Nm, autonomia fino a 615 km, da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi, 210 km/h di velocità massima e ricarica a 320 kW

Primo contatto, come va su strada

Quando sali sulla nuova Mercedes GLB colpisce subito il sistema Infotainment MBUX Superscreen. Inutile girarci intorno, l'effetto wow è assicurato con quei 3 schermi ad altissima definizione che dominano letteralmente la plancia. Da tradizione Mercedes tutto è molto curato. Assemblaggi perfetti e materiali morbidi praticamente ovunque. Un prodotto premium e si vede. Lo spazio è abbondante. La GLB 250+ che ci è stata data in prova (272 CV, 85 kWh e 631 km WLTP) era nella versione a 5 posti, un vero salotto. Chi scrive supera i 180 cm e davanti non ci sono problemi a trovare la giusta posizione di guida. I sedili con regolazione elettrica permettono modifiche millimetriche e quindi in breve si trova la corretta posizione.

Solo da rilevare che la vettura provata disponeva di sedili ben profilati ma un po' troppo ''durotti''. Niente di grave ovviamente ma qualche schiena potrebbe non gradire troppo sui lunghi viaggi. Dietro invece adulti da oltre 180 cm possono viaggiare davvero comodi con tutto lo spazio che vogliono anche se davanti ci sono persone alte come me. Insomma, un salotto su 4 ruote. Peccato solo non aver provato la versione a 7 posti per verificare l'effettiva abitabilità della terza fila.

Nessun problema nemmeno per i bagagli e il frunk davanti è davvero molto comodo. Ma su strada come si comporta? La nuova Mercedes GLB nasce per viaggiare. Spaziosa e comoda, fin dai primi metri ci si accorge che non vuole essere spinta tra le curve per quanto sia sempre molto sicura anche quando si alza un po' il ritmo. In modalità Sport lo sterzo diventa un po' più duro e diretto e aiuta tra le curve e generalmente il SUV diventa più reattivo.

Tuttavia non ha senso utilizzarlo in Sport proprio perché non è la sua natura. Meglio lasciarlo in Comfort e godersi il viaggio. Lo si capisce anche dalla taratura dell'erogazione del motore. Niente calcio alla schiena come capita su alcune elettriche quando si preme con decisione sull'accelerazione, ma tutto molto più fluido e progressivo. E viaggiare non è certo un problema dato che nonostante le dimensioni importanti, la nuova GLB è una vettura che dispone di una buona efficienza. Merito del lavoro svolto da Mercedes su aerodinamica, powertrain e piattaforma. Nella prova abbiamo percorso 190 km tra urbano, extraurbano, autostrada e un po' di montagna. Ok, non è stata un prova specifica per i consumi ma possiamo dire che computer di bordo alla mano, alla fine abbiamo ottenuto un consumo pari a 17,9 kWh per 100 km. In ogni caso ci riserviamo di valutare meglio questo aspetto quando avremo la possibilità di provare più a lungo la nuova GLB.

Da evidenziare un particolare tecnico importante che aiuta a migliorare l'efficienza complessiva. Il motore dispone di due rapporti. Il primo, più corto, muove il SUV a bassa velocità per garantire migliori accelerazioni e viene utilizzato unicamente in caso di traino. Il secondo rapporto, invece, è sfruttato ad alta velocità per ridurre i consumi. Ci siamo accorti che in autostrada il cambio marcia avveniva a circa 115 km/h. Insomma, una soluzione tecnica che può fare la differenza nei lunghi viaggi e che oggi troviamo su poche elettriche.

Efficienza e ricarica rapida, un must per viaggiare

Due aspetti importanti su cui Mercedes ha lavorato molto. Nonostante le dimensioni importanti, con una batteria non certamente extra large, la GLB è in grado di offrire oltre 600 km WLTP, un risultato niente male e che dimostra quanto la casa tedesca abbia lavorato per ottimizzare i consumi. Con il SUV un pieno di energia permette di andare lontano ma poi arriva il momento di ricaricare. Qui entra in gioco l'architettura a 800 V che permette di ricaricare fino a 320 kW in corrente continua. Nel tempo di un caffè siamo già pronti per ripartire.

Insomma, se la piattaforma è fatta bene e con le tecnologie giuste, non servono batterie giganti per poter viaggiare a lungo con un'auto elettrica. La nuova GLB dimostra tutto questo.

Scheda tecnica

Di seguito la scheda tecnica dell'esemplare in prova.

Motore elettrico Potenza 272 CV Piattaforma MMA Velocità 210 km/h 0-100 km/h 7,4 secondi Ricarica 320 kW in DC e 11 kW in AC Trazione Posteriore Dimensioni 4.732 mm lunghezza, 1.861 mm larghezza, 1.687 mm altezza passo 2.899 mm Bagagliaio 540 / 480 litri (5 / 7 posti) - 1.175 / 1.605 litri con gli schienali posteriori abbattuti Frunk 127 litri Prezzi Da 59.398 euro

Prezzi

Il listino prezzi della nuova Mercedes GLB elettrica parte dai 53.298 euro della GLB 200, mentre per la 250+ servono almeno 59.398 euro. La top di gamma GLB 350 4MATIC parte da 64.766 euro.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 26/04/2026