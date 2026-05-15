Mercedes-Benz Classe S GUARD con VR10: la Stella super blindata

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Per le personalità più in vista, Mercedes-Benz continua ad aggiornare la sua linea di fortezze semoventi. L'ultimo capitolo si chiama S 680 GUARD 4MATIC, una Classe S che sotto le forme (apparentemente) ordinarie di una berlina di rappresentanza nasconde una vera e propria cassaforte blindata di livello VR10.
Mercedes-Benz Classe S GUARD, il vetro blindato
Una corazzata certificata (anche dai manichini)
Diciamocelo: blindare un'auto incollando pannelli d'acciaio dopo che è uscita dalla catena di montaggio è roba da dilettanti. A Stoccarda la filosofia GUARD prevede l'integrazione dei sistemi di protezione direttamente nella scocca durante le prime fasi di produzione.
Il risultato è la certificazione VR10, il massimo livello balistico per i veicoli civili. Significa che la vettura resiste a proiettili da fucile d'assalto e ad attacchi esplosivi ravvicinati.
La Classe S GUARD è attualmente l'unica limousine di serie a garantire questo grado di protezione sia sulle parti opache della carrozzeria sia sui vetri.
Per ottenere il via libera dalle severe direttive VPAM, i tecnici hanno utilizzato manichini ''biofedeli'' dotati di uno scheletro di 42 ossa artificiali e organi interni realistici: il test si è concluso con il massimo punteggio (tre stelle su tre) e zero danni registrati a bordo.
Mercedes-Benz Classe S GUARD, il motore V12
Per muovere un bunker serve un dodici cilindri
Spostare una massa del genere richiede qualcosa in più di un semplice motore a quattro cilindri efficiente. Ecco perché sotto il cofano pulsa un monumentale V12 biturbo da 6,0 litri, capace di erogare 612 CV e una coppia di 830 Nm disponibile già a 2.000 giri/min.
Per la prima volta nella storia delle varianti GUARD, questo propulsore a dodici cilindri è stato abbinato alla trazione integrale 4MATIC, con una ripartizione della coppia orientata al retrotreno (31% davanti, 69% dietro).
Non serve per fare i traversi, sia chiaro, ma per garantire la massima motricità e una capacità di fuga rapida su qualsiasi fondo stradale in caso di emergenza. La velocità massima? È limitata elettronicamente a 210 km/h, una scelta obbligata per via del peso e degli pneumatici.
E se ti stai chiedendo quanto consuma, la risposta è: tanto. Parliamo di 19,1 litri per 100 km nel ciclo combinato, con emissioni di CO2 che toccano i 434 g/km. Ma la transizione ecologica, in questo segmento, può decisamente aspettare.
Mercedes-Benz Classe S GUARD, le porte sono assistite da martinetti idraulici
Idraulica d'emergenza e soluzioni da film
I dettagli tecnici descrivono perfettamente l'estremismo ingegneristico di questo progetto. I cristalli sono così spessi e pesanti che i normali motorini elettrici alzavetro si brucerebbero all'istante; Mercedes ha quindi installato un sistema idraulico dedicato che permette di azionare i finestrini anche in caso di totale blackout elettrico della vettura.
Anche le portiere sono dotate di attuatori elettromeccanici per facilitare l'apertura e la chiusura, evitando che i passeggeri debbano fare uno sforzo da palestra ogni volta che scendono. Tra le dotazioni specifiche figurano:
Pneumatici run-flat Michelin PAX: di serie, consentono di proseguire la marcia per 30 chilometri anche con le gomme completamente a terra.
Sistema di aria fresca d'emergenza: immette aria pulita nell'abitacolo per proteggere gli occupanti da fumo o gas irritanti esterni.
Impianto antincendio: ad attivazione automatica con ugelli disposti nei punti critici del sottoscocca.
Pulsante antipanico: per attivare immediatamente i sistemi di allarme e comunicazione con l'esterno.
Mercedes-Benz Classe S GUARD, nel portabicchieri i tasti per le funzioni speciali
Il comfort non si tocca
Nonostante la paratia blindata che ruba un po' di spazio al bagagliaio (la capacità si ferma a 390 litri, complice anche il frigorifero opzionale integrato nel bracciolo posteriore), l'ambiente interno resta quello di una Classe S a passo lungo.
I passeggeri posteriori possono gestire videoconferenze e lavorare all'interno di una vera e propria business lounge multimediale completamente connessa tramite il sistema MBUX.
Mercedes-Benz porta avanti questa tradizione da quasi un secolo — la prima fu la Nürburg 460 del 1928 — e con questa quinta variante di carrozzeria della serie 223 conferma che, quando si tratta di difendere l'incolumità di chi siede dietro, la sostanza conta decisamente più delle apparenze.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Classe S 350 d Business
|313 / 230
|124.724 €
|Classe S 350 d 4Matic Business
|313 / 230
|128.454 €
|Classe S 350 d Business Lunga
|313 / 230
|129.501 €
|Classe S 450 d 4Matic Business
|367 / 270
|134.240 €
|Classe S 350 d 4Matic Business Lunga
|313 / 230
|135.427 €
|Classe S 350 d Premium
|313 / 230
|138.393 €
|Classe S 450 4Matic Mild Hybrid Business
|367 / 270
|138.941 €
|Classe S 350 d Premium Plus
|313 / 230
|141.015 €
|Classe S 450 d 4Matic Business Lunga
|367 / 270
|141.213 €
|Classe S 350 d 4Matic Premium
|313 / 230
|142.123 €
|Classe S 350 d Premium Lunga
|313 / 230
|143.170 €
|Classe S 350 d 4Matic Premium Plus
|313 / 230
|144.745 €
|Classe S 350 d Premium Plus Lunga
|313 / 230
|145.792 €
|Classe S 450 4Matic Mild Hybrid Business Lunga
|367 / 270
|145.914 €
|Classe S 500 4Matic Mild Hybrid Business
|435 / 320
|147.629 €
|Classe S 450 d 4Matic Premium
|367 / 270
|147.909 €
|Classe S 580 e 4Matic Plug-in Hybrid Business
|367 / 270
|147.974 €
|Classe S 350 d 4Matic Premium Lunga
|313 / 230
|149.096 €
|Classe S 580 4Matic Mild Hybrid Business
|503 / 370
|149.490 €
|Classe S 450 d 4Matic Premium Plus
|367 / 270
|150.531 €
|Classe S 350 d 4Matic Premium Plus Lunga
|313 / 230
|151.718 €
|Classe S 450 4Matic Mild Hybrid Premium
|367 / 270
|152.610 €
|Classe S 500 4Matic Mild Hybrid Business Lunga
|435 / 320
|154.602 €
|Classe S 450 d 4Matic Premium Lunga
|367 / 270
|154.882 €
|Classe S 580 e 4Matic Plug-in Hybrid Business Lunga
|367 / 270
|154.946 €
|Classe S 450 4Matic Mild Hybrid Premium Plus
|367 / 270
|155.232 €
|Classe S 580 4Matic Mild Hybrid Business Lunga
|503 / 370
|156.463 €
|Classe S 450 d 4Matic Premium Plus Lunga
|367 / 270
|157.504 €
|Classe S 450 4Matic Mild Hybrid Premium Lunga
|367 / 270
|159.583 €
|Classe S 580 e 4Matic Plug-in Hybrid Premium
|367 / 270
|160.423 €
|Classe S 500 4Matic Mild Hybrid Premium
|435 / 320
|161.298 €
|Classe S 580 4Matic Mild Hybrid Premium
|503 / 370
|161.939 €
|Classe S 450 4Matic Mild Hybrid Premium Plus Lunga
|367 / 270
|162.205 €
|Classe S 580 e 4Matic Plug-in Hybrid Premium Plus
|367 / 270
|163.083 €
|Classe S 500 4Matic Mild Hybrid Premium Plus
|435 / 320
|163.920 €
|Classe S 580 4Matic Mild Hybrid Premium Plus
|503 / 370
|164.599 €
|Classe S 580 e 4Matic Plug-in Hybrid Premium Lunga
|367 / 270
|167.935 €
|Classe S 350 d Business Class Lunga
|313 / 230
|168.021 €
|Classe S 500 4Matic Mild Hybrid Premium Lunga
|435 / 320
|168.271 €
|Classe S 580 4Matic Mild Hybrid Premium Lunga
|503 / 370
|168.912 €
|Classe S 580 e 4Matic Plug-in Hybrid Premium Plus Lunga
|367 / 270
|170.057 €
|Classe S 500 4Matic Mild Hybrid Premium Plus Lunga
|435 / 320
|170.893 €
|Classe S 580 4Matic Mild Hybrid Premium Plus Lunga
|503 / 370
|171.574 €
|Classe S 350 d 4Matic Business Class Lunga
|313 / 230
|173.947 €
|Classe S 450 d 4Matic Business Class Lunga
|367 / 270
|179.733 €
|Classe S 450 4Matic Mild Hybrid Business Class Lunga
|367 / 270
|184.434 €
|Classe S 580 e 4Matic Plug-in Hybrid Business Class Lunga
|367 / 270
|192.284 €
|Classe S 500 4Matic Mild Hybrid Business Class Lunga
|435 / 320
|193.122 €
|Classe S 580 4Matic Mild Hybrid Business Class Lunga
|503 / 370
|193.801 €
|Classe S Maybach 580 e Plug-in Hybrid Business
|367 / 270
|204.138 €
|Classe S Maybach 580 Business
|503 / 370
|209.213 €
|Classe S Maybach 580 e Plug-in Hybrid Premium Plus
|367 / 270
|210.209 €
|Classe S Maybach 580 Premium Plus
|503 / 370
|215.284 €
|Classe S Maybach 580 e Plug-in Hybrid Business Class
|367 / 270
|227.979 €
|Classe S Maybach 580 Business Class
|503 / 370
|233.054 €
|Classe S Maybach 580 e Plug-in Hybrid First Class
|367 / 270
|241.897 €
|Classe S AMG S 63 e Performance Premium Class
|612 / 450
|253.569 €
|Classe S Maybach 580 First Class
|503 / 370
|258.318 €
|Classe S Maybach S 680 Business
|612 / 450
|262.602 €
|Classe S Maybach S 680 Business Class
|612 / 450
|280.562 €
|Classe S AMG S 63 e Performance Business Class
|612 / 450
|282.762 €
|Classe S Maybach S 680 First Class
|612 / 450
|295.756 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mercedes-Benz Classe S visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Mercedes-Benz Classe S
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.