Mercedes-Benz Classe S GUARD con VR10: la Stella super blindata

Per le personalità più in vista, Mercedes-Benz continua ad aggiornare la sua linea di fortezze semoventi. L'ultimo capitolo si chiama S 680 GUARD 4MATIC, una Classe S che sotto le forme (apparentemente) ordinarie di una berlina di rappresentanza nasconde una vera e propria cassaforte blindata di livello VR10.

Mercedes-Benz Classe S GUARD, il vetro blindato

Una corazzata certificata (anche dai manichini)

Diciamocelo: blindare un'auto incollando pannelli d'acciaio dopo che è uscita dalla catena di montaggio è roba da dilettanti. A Stoccarda la filosofia GUARD prevede l'integrazione dei sistemi di protezione direttamente nella scocca durante le prime fasi di produzione.

Il risultato è la certificazione VR10, il massimo livello balistico per i veicoli civili. Significa che la vettura resiste a proiettili da fucile d'assalto e ad attacchi esplosivi ravvicinati.

La Classe S GUARD è attualmente l'unica limousine di serie a garantire questo grado di protezione sia sulle parti opache della carrozzeria sia sui vetri.

Per ottenere il via libera dalle severe direttive VPAM, i tecnici hanno utilizzato manichini ''biofedeli'' dotati di uno scheletro di 42 ossa artificiali e organi interni realistici: il test si è concluso con il massimo punteggio (tre stelle su tre) e zero danni registrati a bordo.

Mercedes-Benz Classe S GUARD, il motore V12

Per muovere un bunker serve un dodici cilindri

Spostare una massa del genere richiede qualcosa in più di un semplice motore a quattro cilindri efficiente. Ecco perché sotto il cofano pulsa un monumentale V12 biturbo da 6,0 litri, capace di erogare 612 CV e una coppia di 830 Nm disponibile già a 2.000 giri/min.

Per la prima volta nella storia delle varianti GUARD, questo propulsore a dodici cilindri è stato abbinato alla trazione integrale 4MATIC, con una ripartizione della coppia orientata al retrotreno (31% davanti, 69% dietro).

Non serve per fare i traversi, sia chiaro, ma per garantire la massima motricità e una capacità di fuga rapida su qualsiasi fondo stradale in caso di emergenza. La velocità massima? È limitata elettronicamente a 210 km/h, una scelta obbligata per via del peso e degli pneumatici.

E se ti stai chiedendo quanto consuma, la risposta è: tanto. Parliamo di 19,1 litri per 100 km nel ciclo combinato, con emissioni di CO2 che toccano i 434 g/km. Ma la transizione ecologica, in questo segmento, può decisamente aspettare.

Mercedes-Benz Classe S GUARD, le porte sono assistite da martinetti idraulici

Idraulica d'emergenza e soluzioni da film

I dettagli tecnici descrivono perfettamente l'estremismo ingegneristico di questo progetto. I cristalli sono così spessi e pesanti che i normali motorini elettrici alzavetro si brucerebbero all'istante; Mercedes ha quindi installato un sistema idraulico dedicato che permette di azionare i finestrini anche in caso di totale blackout elettrico della vettura.

Anche le portiere sono dotate di attuatori elettromeccanici per facilitare l'apertura e la chiusura, evitando che i passeggeri debbano fare uno sforzo da palestra ogni volta che scendono. Tra le dotazioni specifiche figurano:

Pneumatici run-flat Michelin PAX: di serie, consentono di proseguire la marcia per 30 chilometri anche con le gomme completamente a terra.

Sistema di aria fresca d'emergenza: immette aria pulita nell'abitacolo per proteggere gli occupanti da fumo o gas irritanti esterni.

Impianto antincendio: ad attivazione automatica con ugelli disposti nei punti critici del sottoscocca.

Pulsante antipanico: per attivare immediatamente i sistemi di allarme e comunicazione con l'esterno.

Mercedes-Benz Classe S GUARD, nel portabicchieri i tasti per le funzioni speciali

Il comfort non si tocca

Nonostante la paratia blindata che ruba un po' di spazio al bagagliaio (la capacità si ferma a 390 litri, complice anche il frigorifero opzionale integrato nel bracciolo posteriore), l'ambiente interno resta quello di una Classe S a passo lungo.

I passeggeri posteriori possono gestire videoconferenze e lavorare all'interno di una vera e propria business lounge multimediale completamente connessa tramite il sistema MBUX.

Mercedes-Benz porta avanti questa tradizione da quasi un secolo — la prima fu la Nürburg 460 del 1928 — e con questa quinta variante di carrozzeria della serie 223 conferma che, quando si tratta di difendere l'incolumità di chi siede dietro, la sostanza conta decisamente più delle apparenze.

VEDI ANCHE