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Mercedes-Benz Classe S GUARD con VR10: la Stella super blindata

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53 minuti fa - Mercedes-Benz Classe S GUARD con VR10: la Stella super blindata

Mercedes S 680 GUARD 4MATIC ridefinisce il concetto di auto blindata: scopri i trucchi che le valgono la certificazione VR10

Per le personalità più in vista, Mercedes-Benz continua ad aggiornare la sua linea di fortezze semoventi. L'ultimo capitolo si chiama S 680 GUARD 4MATIC, una Classe S che sotto le forme (apparentemente) ordinarie di una berlina di rappresentanza nasconde una vera e propria cassaforte blindata di livello VR10.

Mercedes-Benz Classe S GUARD, il vetro blindato

Una corazzata certificata (anche dai manichini)

Diciamocelo: blindare un'auto incollando pannelli d'acciaio dopo che è uscita dalla catena di montaggio è roba da dilettanti. A Stoccarda la filosofia GUARD prevede l'integrazione dei sistemi di protezione direttamente nella scocca durante le prime fasi di produzione.

Il risultato è la certificazione VR10, il massimo livello balistico per i veicoli civili. Significa che la vettura resiste a proiettili da fucile d'assalto e ad attacchi esplosivi ravvicinati.

La Classe S GUARD è attualmente l'unica limousine di serie a garantire questo grado di protezione sia sulle parti opache della carrozzeria sia sui vetri.

Per ottenere il via libera dalle severe direttive VPAM, i tecnici hanno utilizzato manichini ''biofedeli'' dotati di uno scheletro di 42 ossa artificiali e organi interni realistici: il test si è concluso con il massimo punteggio (tre stelle su tre) e zero danni registrati a bordo.

Mercedes-Benz Classe S GUARD, il motore V12

Per muovere un bunker serve un dodici cilindri

Spostare una massa del genere richiede qualcosa in più di un semplice motore a quattro cilindri efficiente. Ecco perché sotto il cofano pulsa un monumentale V12 biturbo da 6,0 litri, capace di erogare 612 CV e una coppia di 830 Nm disponibile già a 2.000 giri/min.

Per la prima volta nella storia delle varianti GUARD, questo propulsore a dodici cilindri è stato abbinato alla trazione integrale 4MATIC, con una ripartizione della coppia orientata al retrotreno (31% davanti, 69% dietro).

Non serve per fare i traversi, sia chiaro, ma per garantire la massima motricità e una capacità di fuga rapida su qualsiasi fondo stradale in caso di emergenza. La velocità massima? È limitata elettronicamente a 210 km/h, una scelta obbligata per via del peso e degli pneumatici.

E se ti stai chiedendo quanto consuma, la risposta è: tanto. Parliamo di 19,1 litri per 100 km nel ciclo combinato, con emissioni di CO2 che toccano i 434 g/km. Ma la transizione ecologica, in questo segmento, può decisamente aspettare.

Mercedes-Benz Classe S GUARD, le porte sono assistite da martinetti idraulici

Idraulica d'emergenza e soluzioni da film

I dettagli tecnici descrivono perfettamente l'estremismo ingegneristico di questo progetto. I cristalli sono così spessi e pesanti che i normali motorini elettrici alzavetro si brucerebbero all'istante; Mercedes ha quindi installato un sistema idraulico dedicato che permette di azionare i finestrini anche in caso di totale blackout elettrico della vettura.

Anche le portiere sono dotate di attuatori elettromeccanici per facilitare l'apertura e la chiusura, evitando che i passeggeri debbano fare uno sforzo da palestra ogni volta che scendono. Tra le dotazioni specifiche figurano:

  • Pneumatici run-flat Michelin PAX: di serie, consentono di proseguire la marcia per 30 chilometri anche con le gomme completamente a terra.

  • Sistema di aria fresca d'emergenza: immette aria pulita nell'abitacolo per proteggere gli occupanti da fumo o gas irritanti esterni.

  • Impianto antincendio: ad attivazione automatica con ugelli disposti nei punti critici del sottoscocca.

  • Pulsante antipanico: per attivare immediatamente i sistemi di allarme e comunicazione con l'esterno.

Mercedes-Benz Classe S GUARD, nel portabicchieri i tasti per le funzioni speciali

Il comfort non si tocca

Nonostante la paratia blindata che ruba un po' di spazio al bagagliaio (la capacità si ferma a 390 litri, complice anche il frigorifero opzionale integrato nel bracciolo posteriore), l'ambiente interno resta quello di una Classe S a passo lungo.

I passeggeri posteriori possono gestire videoconferenze e lavorare all'interno di una vera e propria business lounge multimediale completamente connessa tramite il sistema MBUX.

Mercedes-Benz porta avanti questa tradizione da quasi un secolo — la prima fu la Nürburg 460 del 1928 — e con questa quinta variante di carrozzeria della serie 223 conferma che, quando si tratta di difendere l'incolumità di chi siede dietro, la sostanza conta decisamente più delle apparenze.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 16/05/2026
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Listino Mercedes-Benz Classe S
AllestimentoCV / KwPrezzo
Classe S 350 d Business 313 / 230124.724 €
Classe S 350 d 4Matic Business 313 / 230128.454 €
Classe S 350 d Business Lunga 313 / 230129.501 €
Classe S 450 d 4Matic Business 367 / 270134.240 €
Classe S 350 d 4Matic Business Lunga 313 / 230135.427 €
Classe S 350 d Premium 313 / 230138.393 €
Classe S 450 4Matic Mild Hybrid Business 367 / 270138.941 €
Classe S 350 d Premium Plus 313 / 230141.015 €
Classe S 450 d 4Matic Business Lunga 367 / 270141.213 €
Classe S 350 d 4Matic Premium 313 / 230142.123 €
Classe S 350 d Premium Lunga 313 / 230143.170 €
Classe S 350 d 4Matic Premium Plus 313 / 230144.745 €
Classe S 350 d Premium Plus Lunga 313 / 230145.792 €
Classe S 450 4Matic Mild Hybrid Business Lunga 367 / 270145.914 €
Classe S 500 4Matic Mild Hybrid Business 435 / 320147.629 €
Classe S 450 d 4Matic Premium 367 / 270147.909 €
Classe S 580 e 4Matic Plug-in Hybrid Business 367 / 270147.974 €
Classe S 350 d 4Matic Premium Lunga 313 / 230149.096 €
Classe S 580 4Matic Mild Hybrid Business 503 / 370149.490 €
Classe S 450 d 4Matic Premium Plus 367 / 270150.531 €
Classe S 350 d 4Matic Premium Plus Lunga 313 / 230151.718 €
Classe S 450 4Matic Mild Hybrid Premium 367 / 270152.610 €
Classe S 500 4Matic Mild Hybrid Business Lunga 435 / 320154.602 €
Classe S 450 d 4Matic Premium Lunga 367 / 270154.882 €
Classe S 580 e 4Matic Plug-in Hybrid Business Lunga 367 / 270154.946 €
Classe S 450 4Matic Mild Hybrid Premium Plus 367 / 270155.232 €
Classe S 580 4Matic Mild Hybrid Business Lunga 503 / 370156.463 €
Classe S 450 d 4Matic Premium Plus Lunga 367 / 270157.504 €
Classe S 450 4Matic Mild Hybrid Premium Lunga 367 / 270159.583 €
Classe S 580 e 4Matic Plug-in Hybrid Premium 367 / 270160.423 €
Classe S 500 4Matic Mild Hybrid Premium 435 / 320161.298 €
Classe S 580 4Matic Mild Hybrid Premium 503 / 370161.939 €
Classe S 450 4Matic Mild Hybrid Premium Plus Lunga 367 / 270162.205 €
Classe S 580 e 4Matic Plug-in Hybrid Premium Plus 367 / 270163.083 €
Classe S 500 4Matic Mild Hybrid Premium Plus 435 / 320163.920 €
Classe S 580 4Matic Mild Hybrid Premium Plus 503 / 370164.599 €
Classe S 580 e 4Matic Plug-in Hybrid Premium Lunga 367 / 270167.935 €
Classe S 350 d Business Class Lunga 313 / 230168.021 €
Classe S 500 4Matic Mild Hybrid Premium Lunga 435 / 320168.271 €
Classe S 580 4Matic Mild Hybrid Premium Lunga 503 / 370168.912 €
Classe S 580 e 4Matic Plug-in Hybrid Premium Plus Lunga 367 / 270170.057 €
Classe S 500 4Matic Mild Hybrid Premium Plus Lunga 435 / 320170.893 €
Classe S 580 4Matic Mild Hybrid Premium Plus Lunga 503 / 370171.574 €
Classe S 350 d 4Matic Business Class Lunga 313 / 230173.947 €
Classe S 450 d 4Matic Business Class Lunga 367 / 270179.733 €
Classe S 450 4Matic Mild Hybrid Business Class Lunga 367 / 270184.434 €
Classe S 580 e 4Matic Plug-in Hybrid Business Class Lunga 367 / 270192.284 €
Classe S 500 4Matic Mild Hybrid Business Class Lunga 435 / 320193.122 €
Classe S 580 4Matic Mild Hybrid Business Class Lunga 503 / 370193.801 €
Classe S Maybach 580 e Plug-in Hybrid Business 367 / 270204.138 €
Classe S Maybach 580 Business 503 / 370209.213 €
Classe S Maybach 580 e Plug-in Hybrid Premium Plus 367 / 270210.209 €
Classe S Maybach 580 Premium Plus 503 / 370215.284 €
Classe S Maybach 580 e Plug-in Hybrid Business Class 367 / 270227.979 €
Classe S Maybach 580 Business Class 503 / 370233.054 €
Classe S Maybach 580 e Plug-in Hybrid First Class 367 / 270241.897 €
Classe S AMG S 63 e Performance Premium Class 612 / 450253.569 €
Classe S Maybach 580 First Class 503 / 370258.318 €
Classe S Maybach S 680 Business 612 / 450262.602 €
Classe S Maybach S 680 Business Class 612 / 450280.562 €
Classe S AMG S 63 e Performance Business Class 612 / 450282.762 €
Classe S Maybach S 680 First Class 612 / 450295.756 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mercedes-Benz Classe S visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Mercedes-Benz Classe S
Emanuele Colombo
Emanuele Colombo
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.

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