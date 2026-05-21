Mercedes-AMG GT 4-Door: show a Los Angeles con Brad Pitt e Blink-182

Mercedes-AMG GT 4-Door infiamma Los Angeles: tra Brad Pitt, George Russell e il concerto dei Blink-182, il lancio è un evento pop

Per la premiere della nuova Mercedes-AMG GT 4-Door, la casa della Stella ha decisamente fatto le cose in grande. Immagina la scena: il sesto ponte di Los Angeles completamente blindato e trasformato in una sorta di Autobahn californiana.

Sotto i riflettori, la nuova sportiva elettrica che si mette a fare traversi e fumo sul cemento, subito dopo il tramonto. Al volante, due driver non proprio qualunque: Brad Pitt e George Russell.

Poi, come se non bastasse, salgono sul palco i Blink-182 per trenta minuti di concerto punk-rock condito dalle loro solite battute un po' irriverenti. Settecento invitati, zero discorsi noiosi, tanto spettacolo. Forse persino esagerato, ma di sicuro impatto.

La strategia dello spettacolo

Non è la prima volta che la Stella si concede queste escursioni nel mondo del puro intrattenimento. Qualche anno fa, a Detroit, per la Classe G avevano ricostruito una montagna finta che sputava fiamme dentro un teatro abbandonato, con Arnold Schwarzenegger sul palco a regalare un cappello da cowboy a Dieter Zetsche. Ma quello era ancora un evento vecchio stile, pensato per la stampa.

La vera svolta nel modo di comunicare è arrivata con la Classe G elettrica, presentata sempre a Los Angeles, nel Franklin Canyon Park (e protagonista anche di uno spettacolo di ''danza'' sulla Strip di Las Vegas al CES 2024). Lì i giornalisti erano una minoranza: il pubblico vero erano influencer, stilisti e clienti facoltosi.

Niente dati tecnici, solo luci laser, macchine del fumo e il rapper Travis Scott che si esibisce saltando sul tetto dell'auto. Un approccio che strizza l'occhio al mondo dei social e dei contenuti digitali.

Un brand, tanti palcoscenici

Questa formula che mette la cultura e lo spettacolo davanti al prodotto è ormai un marchio di fabbrica per la Casa tedesca. Basti pensare alla CLA presentata a Roma a Villa Miani, in una cornice completamente tinta di rosso con la performance di Tyla, o al concept svelato insieme ad Alicia Keys.

E non più tardi di qualche settimana fa, la nuova berlina elettrica della famiglia C ha debuttato a Seul, tra luci al neon che ricostruivano i vicoli della capitale coreana e un parterre di attori e idoli del K-Pop.

Cosa resta di tutto questo? Sicuramente delle immagini potenti, che rimbalzano sui social. Se l'obiettivo è far parlare dell'auto anche chi non sa nemmeno cosa sia una coppia motrice, Mercedes ha indubbiamente fatto centro.

Resta da capire se, dietro ai fumi dei burnout e agli accordi dei Blink-182, l'auto saprà convincere anche quando i riflettori di Hollywood si saranno spenti e ci si siederà al volante, quello vero. I commenti al post su Instagram del noto Matt Watson (CarWow) non sembrano entusiastici.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/05/2026